Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. А чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.2 комментария
В пригороде Киева и в Виннице прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
На фоне воздушной тревоги в пригороде Киева и в Виннице прозвучали взрывы, сообщили украинские СМИ.
«Взрывы в пригороде Киева», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских СМИ.
В настоящее время в Киеве, а также в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины действует режим воздушной тревоги, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье украинские власти заявили о повреждении энергетических объектов в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областях.
В Одессе на фоне воздушной тревоги произошли две серии взрывов.