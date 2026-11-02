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Самую дешевую в России квартиру в стиле лофт выставили на продажу под Саратовом
В Саратовской области выставили на продажу лофт за 1,85 млн рублей
Самая дешевая в России квартира с ремонтом в стиле лофт продается в городе Балашове Саратовской области за 1,85 млн рублей.
Жилье площадью 32 кв. м расположено в кирпичном доме 1917 года постройки. В помещении сделан свежий ремонт, установлена ретро-проводка со множеством светильников, а на окнах обустроены широкие подоконники-столешницы с барной зоной, передает ТАСС.
На втором месте по доступности оказалась ярославская студия площадью 25 кв. м за 2,1 млн рублей с новой сантехникой и фактурной штукатуркой. Тройку лидеров замыкает квартира в Рязани площадью 23,2 кв. м за 2,4 млн рублей.
«Это практичный и зачастую антивандальный вариант ремонта, а при правильном подходе получается эффектно и бюджетно», – рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов. Он добавил, что квартиры с качественным дизайнерским лофтом дорожают на 8–10% в год, опережая средний рост цен на недвижимость.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии заметного влияния ситуации с «эффектом Долиной» на рынок жилья.
Также глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил о планах распространить программу «Дальневосточная и арктическая ипотека» на вторичный рынок жилья.
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой расширить действие льготной ипотеки в регионах Дальнего Востока и Арктики.