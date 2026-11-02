Самую дешевую в России квартиру в стиле лофт выставили на продажу под Саратовом

В Саратовской области выставили на продажу лофт за 1,85 млн рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Жилье площадью 32 кв. м расположено в кирпичном доме 1917 года постройки. В помещении сделан свежий ремонт, установлена ретро-проводка со множеством светильников, а на окнах обустроены широкие подоконники-столешницы с барной зоной, передает ТАСС.

На втором месте по доступности оказалась ярославская студия площадью 25 кв. м за 2,1 млн рублей с новой сантехникой и фактурной штукатуркой. Тройку лидеров замыкает квартира в Рязани площадью 23,2 кв. м за 2,4 млн рублей.

«Это практичный и зачастую антивандальный вариант ремонта, а при правильном подходе получается эффектно и бюджетно», – рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов. Он добавил, что квартиры с качественным дизайнерским лофтом дорожают на 8–10% в год, опережая средний рост цен на недвижимость.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии заметного влияния ситуации с «эффектом Долиной» на рынок жилья.

Также глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил о планах распространить программу «Дальневосточная и арктическая ипотека» на вторичный рынок жилья.

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой расширить действие льготной ипотеки в регионах Дальнего Востока и Арктики.