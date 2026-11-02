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Бордюжа объяснил отказ Грузии открывать «второй фронт» против России
Бордюжа: Грузины отказались открывать «второй фронт» против России
Грузины не хотят быть пушечным мясом Запада, поэтому они не согласились открывать «второй фронт» против России, заявил бывший генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.
«На мой взгляд, грузины очень мудрые люди, они поняли, куда их ведут и как используют. Вот Украина не поняла, а грузины поняли. Им предлагали открыть второй фронт, когда началась специальная военная операция, они отказались. Они поняли, что их тоже хотят использовать, просто как пушечное мясо. И они очень мудро от этого отошли», – заявил Бордюжа РИА «Новости».
По его мнению, партнеры Запада рано или поздно понимают, как и для чего их используют, взамен обещая когда-нибудь взять в состав Евросоюза.
«Рано или поздно ведь становится ясно, чего хотят от тебя, так и грузины поняли, чего от них хотят. Европа за тысячи километров. Евросоюз хочет включить Грузию в свой состав? Сильно сомневаюсь. Играть на этом можно, обещать тоже можно, что они и делают. Европе совершенно Грузия в Евросоюзе не нужна, а Украина тем более», – отметил Бордюжа.
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе неоднократно сообщал, что внешние силы и радикальная оппозиция пытались открыть в Грузии «второй фронт» против России и втянуть страну в военный конфликт, однако власти этого не допустили.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа заявил о действиях спецназа многих западных стран на территории Украины.
Ранее председатель парламента Шалва Папуашвили сообщил об отсутствии интереса Евросоюза для Грузии без Абхазии и Южной Осетии.
Также генеральный секретарь правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе объяснил решение ЕС открыть первый кластер переговоров о членстве с Украиной и Молдавией, но не с Грузией, исключительно «политическим нарративом».