При пожаре в общежитии угольного предприятия в Туве пострадали 11 человек

В Туве 11 человек пострадали при пожаре в общежитии угольной компании

Tекст: Алексей Дегтярёв

В ночь на понедельник на территории угольной компании «Межегейуголь» в Туве загорелось одноэтажное здание общежития на площади 250 кв. метров. Из помещения самостоятельно эвакуировался 181 человек, 11 получили травмы, четверо из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, передает ТАСС.

«Пожар в общежитии угледобывающего предприятия – серьезное напоминание о важности соблюдения мер безопасности. Главное, что удалось избежать жертв. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, а профильные службы устанавливают причины произошедшего», – указал Ховалыг в Max.

Возгорание было полностью ликвидировано. Предварительной причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования и сетей вследствие короткого замыкания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник региональный главк МЧС сообщил о возгорании на территории Межегейского месторождения в Тандинском районе Тувы. Через некоторое время пожар ликвидировали.

В прошлом месяце в результате возгорания в общежитии в Чебоксарах пострадали пять человек.