Артиллерия «Севера» уничтожила пять тайных баз дронов ВСУ под Харьковом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Группировка войск «Север» выследила украинских снабженцев от их склада, откуда они доставляли продовольствие и боеприпасы. Военное командование решило не уничтожать найденный склад сразу, а наладить постоянное наблюдение за маршрутами логистики, передает РИА «Новости».

«Так были обнаружены блиндажи, в которых находились пункты управления и где снаряжали тяжелые гексакоптеры для доставки необходимых грузов на позиции», – сообщил командир батальона с позывным Крест.

В результате работы воздушной разведки и самоходных артиллерийских установок 6-й гвардейской общевойсковой армии были уничтожены пять пунктов базирования дронов ВСУ. Огонь артиллерии корректировали беспилотники «Орлан-10», что лишило передовые подразделения противника снабжения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в группировке «Север» рассказали о вынужденном применении ударных дронов ВСУ из-за нехватки артиллерии в Харьковской области.

В субботу расчеты российских ударных беспилотников уничтожили более 30 артиллерийских орудий и бронемашин ВСУ.

В пятницу операторы беспилотников группировки войск «Север» ликвидировали более 35 наземных роботизированных комплексов украинской армии.