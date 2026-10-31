Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.4 комментария
Силы ПВО за ночь уничтожили 433 дрона над 19 регионами
Силы ПВО за ночь перехватили 433 украинских беспилотника над 19 регионами
В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили 433 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями 19 субъектов России, сообщило Минобороны.
Дроны самолетного типа перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Ульяновской областей, а также республик Татарстан и Башкортостан, сообщает Минобороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минобороны сообщило об уничтожении 1425 украинских беспилотников за сутки.
В среду российские силы противовоздушной обороны уничтожили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов над семью регионами.
Во вторник системы ПВО перехватили 222 украинских дрона над рядом регионов и Черным морем.