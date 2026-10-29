Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.3 комментария
Жительница Алешек рассказала о гибели мужа от мины ВСУ
Жительница города Алешки в Херсонской области, эвакуировавшаяся в Крым, рассказала о гибели мужа от подрыва на украинской мине при попытке доставить домой продукты.
Мужчина поехал за картошкой на велосипеде, проезжал мины, и они взорвались, рассказала ТАСС женщина по имени Светлана. Осколок попал ему в глаз. Раненый смог добраться до дома, где военные оказали ему первую помощь, однако скорая помощь не смогла приехать из-за разрушенной инфраструктуры.
«Солдаты оказывали ему помощь, как могли, перевязывали, но скорых-то нет. Скорых нет, все разбомбили», – заявила Светлана.
Женщине удалось эвакуироваться в Крым вместе с 88-летним свекром, которого затем забрал младший сын в Петербург.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские инженерно-саперные подразделения начали разминирование дорог к Алешкам для обеспечения безопасности гуманитарных миссий.
Во вторник украинская армия нанесла удары по домашнему скоту и водоразборным колонкам в городе. В тот же день Министерство обороны объявило о прекращении огня и введении режима тишины на херсонском направлении ради проведения гуманитарной операции.