  • Новость часаПутин заявил о провале попыток Европы нанести России стратегическое поражение
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    Ученые выявили способность клюквенного сока подавлять кариес
    Путин заявил о готовности России ответить на любой вызов на Балтике
    Путин заявил о готовности России сотрудничать с Африкой в атомной энергетике
    Путин назвал инициаторов разговора с лидерами Финляндии и Норвегии
    Путин оценил выступление представителя африканской страны на русском языке
    Путин назвал страны Африки историческими друзьями России
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    7 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США намерены продолжать зарабатывать на войне

    Украина – это не только рынок сбыта военной продукции, за которую платят европейцы, и испытательный полигон, но еще и главный инструмент для торговли с Россией.

    6 комментариев
    29 октября 2026, 20:55 • Новости дня

    Путин заявил о готовности приспособить аграрные технологии к климату Африки

    Путин: Российские аграрии готовы приспособить технологии к климату Африки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские аграрии готовы адаптировать отечественные сельскохозяйственные технологии к климатическим условиям африканских стран, заявил президент Владимир Путин.

    «Мои коллеги из правительства говорили, что мы легко приспособим к другим климатическим условиям наши технологии», – заявил Путин по итогам саммита Россия – Африка. Его цитирует РИА «Новости».

    По словам президента, многие африканские лидеры считают сельское хозяйство ключевым направлением сотрудничества с Россией. Они рассчитывают на ее дальнейшее участие в укреплении продовольственной безопасности континента и обеспечении потребительских рынков необходимыми продуктами.

    «Россия продолжит играть роль ответственного поставщика зерновых культур в Африку. Будем делать это, как и прежде, и на контрактной, и на безвозмездной основе», – подчеркнул Путин.

    Глава государства сообщил, что африканские страны заинтересованы в привлечении российского бизнеса для увеличения объемов сельскохозяйственного производства.

    «И, конечно же, мы готовы делиться с африканцами экспертизой в аграрном секторе, помогать в освоении самых современных и передовых технологий в животноводстве и растениеводстве, в переработке и хранении продукции», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на пресс-конференции президент Владимир Путин сообщил об одобрении декларации московского саммита Россия – Африка.

    Путин заявил о планах России увеличить поставки эффективных лекарств на Африканский континент.

    В среду президент Бурунди Эварист Ндайишимийе на пленарном заседании саммита обратился к Путину как к брату.

    29 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    Госдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ с 2027 года

    Госдума в первом чтении поддержала рост МРОТ до 28 935 рублей с 2027 года

    Госдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ с 2027 года
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 28 935 рублей с 1 января 2027 года.

    Документ внесен правительством в рамках бюджетного пакета, передает РИА «Новости». В текущем году МРОТ составляет 27 093 рубля в месяц, со следующего года он увеличится на 6,8%.

    Прожиточный минимум для трудоспособного населения также вырастет на 6,8% и составит 22 047 рублей.

    На 2027–2029 годы приостановлено исчисление МРОТ на основе медианной заработной платы. В этот период он будет устанавливаться с учетом прогнозируемого роста среднемесячной зарплаты работников организаций. В профильном комитете Госдумы отметили, что это позволит учитывать более комплексные прогнозы.

    Кроме того, с 1 января 2027 года администрирование страховых взносов от несчастных случаев на производстве передадут Федеральной налоговой службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил о повышении минимального размера оплаты труда до 28,9 тыс. рублей в 2027 году.

    Министр финансов Антон Силуанов сообщил о планах повысить МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году.

    В прошлом месяце доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин заявил о росте минимального размера пособия по беременности и родам в 2027 году до 133 тыс. рублей благодаря росту МРОТ.

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    29 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Путин заявил о провале попыток Европы нанести России стратегическое поражение
    Путин заявил о провале попыток Европы нанести России стратегическое поражение
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейским странам не удалось добиться своей цели – нанести России стратегическое поражение, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка.

    «Если кто-то хочет, пусть готовятся, но они сейчас не добились своей цели – нанести стратегическое поражение России, вряд ли это будет возможно к 2030 году», – сказал Путин, отвечая на вопрос о звучащих в Европе призывах готовиться к войне к 2030 году, сообщает канал Кремля в Max.

    Президент отметил, что Россия готова к возможному конфликту, однако не стремится к нему.

    «Многие [в Европе] только и ведут речь о том, чтобы готовиться к войне к 2030 году. Правильно ли это или нет? Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим», – подчеркнул он.

    Путин также предостерег от дальнейшего обострения: «А если уж зайдет слишком далеко, то победителей вообще не будет. Пусть никто об этом не забывает».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Владимир Путин назвал заявления о подготовке к войне с Россией «политической шизофренией».

    В начале месяца президент заявил об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо в 2029-м, 2030-м или 2050 году.

    В прошлом месяце глава государства сообщил об отсутствии у России намерений угрожать Европе.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    29 октября 2026, 21:03 • Новости дня
    Путин назвал инициаторов разговора с лидерами Финляндии и Норвегии

    Путин: Лидеры Финляндии и Норвегии инициировали телефонный разговор

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере состоялся по их инициативе, сообщил президент Владимир Путин.

    «Разговор проходил по их инициативе, действительно. Поднимался целый ряд вопросов», – заявил Путин журналистам по итогам саммита Россия – Африка. Его цитирует РИА «Новости».

    Российский лидер добавил, что собеседники в начале разговора подчеркнули, что звонят в национальном качестве, а не представляют Евросоюз как организацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал об обещании президента России Владимира Путина отвечать на телефонные звонки лидеров Финляндии и Норвегии.

    Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал этот разговор свидетельством осознания Европой поражения на Украине.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил реакцию ряда европейских стран на контакты Осло и Хельсинки с Москвой как истеричную.

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    29 октября 2026, 21:08 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России ответить на любой вызов на Балтике
    Путин заявил о готовности России ответить на любой вызов на Балтике
    @ Юрий Кочетков/Фотохост-агентство саммита и форума Россия-Африка/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия выступает за соблюдение международного морского права в Балтийском море, но готова реагировать на любые вызовы, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка.

    Президент рассказал, что обсуждал ситуацию на Балтике с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Разговор состоялся по инициативе иностранных лидеров, передает РИА «Новости».

    По словам Путина, собеседники выразили надежду на соблюдение международного морского права всеми участниками международного общения. Российский лидер поддержал этот подход и предупредил о последствиях его нарушения.

    «Что, кто-то хочет, чтобы в Балтике сложилась такая же ситуация, как в Персидском заливе или в Ормузском проливе? Я не знаю, мы такого не хотим, но на любой вызов ответим», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг участники московского саммита Россия – Африка одобрили итоговую декларацию.

    Президент Владимир Путин заявил о достижении доли национальных валют в коммерческих расчетах между Россией и странами Африки 85%.

    Глава государства сообщил о готовности России к войне с Европой при отсутствии такого желания у Москвы.

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    29 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Ушаков рассказал о подготовке российской делегации к переговорам в Абу-Даби

    Ушаков: Костяк делегации России на переговорах в Абу-Даби уже сформирован

    Ушаков рассказал о подготовке российской делегации к переговорам в Абу-Даби
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Костяк российской делегации для трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби уже сформирован, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Даты пока нет. Делегации тоже пока нет. Костяк делегации есть, а конкретные лица будут названы позднее», – цитируют Ушакова «Вести».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ушаков сообщил о проведении трехсторонних переговоров по Украине после 4 ноября.

    Он заявил о скором оглашении точной даты переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

    В воскресенье Ушаков сообщил о готовности Москвы возобновить переговоры по урегулированию украинского конфликта.

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    29 октября 2026, 20:07 • Новости дня
    Кабмин предложил отменить таможенный сбор на товары интернет-торговли
    Кабмин предложил отменить таможенный сбор на товары интернет-торговли
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Статс-секретарь и замминистра финансов России Алексей Сазанов заявил, что правительство предложит отменить таможенный сбор на товары интернет-торговли во избежание двойного обложения вместе с НДС.

    Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс готовятся к внесению в Госдуму в рамках бюджетного пакета, передает ТАСС.

    «Касательно вашего вопроса по таможенным сборам 100 рублей за посылку. Вводить и НДС, и таможенный сбор не планируется. Сейчас, скорее всего, ко второму чтению правительством будет внесена поправка, где соответственно таможенный сбор не будет взиматься в отношении товаров интернет-торговли, чтобы не возникало и НДС, и таможенного сбора», – заявил Сазанов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца введение налога на добавленную стоимость для зарубежных онлайн-покупок оценили в 100 млрд рублей дополнительных ежегодных доходов бюджета.

    В марте статс-секретарь и замминистра финансов России Алексей Сазанов сообщил об отсутствии планов облагать НДС банковские операции.

    Американские власти намеревались добиться от Всемирной торговой организации постоянного запрета на взимание таможенных сборов с цифровых товаров.

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    29 октября 2026, 19:10 • Новости дня
    Бывший зампред Мурманской облдумы арестован по делу о госизмене

    Бывший зампред Мурманской облдумы Степахно арестован по делу о госизмене

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший заместитель председателя Мурманской областной думы седьмого созыва Геннадий Степахно задержан по обвинению в государственной измене из-за передачи закрытых сведений украинским спецслужбам, сообщило региональное управление ФСБ.

    «Сотрудниками УФСБ России по Мурманской области в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность гражданина РФ Степахно Г.В., 1950 г. р.», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    По данным следствия, являясь противником спецоперации на Украине, обвиняемый использовал служебное положение для сбора документов о работе правительства Мурманской области и инженерных объектах региона. Эти материалы он передавал Главному управлению разведки министерства обороны Украины.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, суд отправил его под стражу на два месяца. Максимальное наказание за совершение этого преступления предусматривает пожизненное лишение свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Приморье задержали подозреваемого в сборе и передаче украинской разведке информации об объектах топливно-энергетического комплекса.

    На прошлой неделе Саратовский областной суд приговорил местного жителя к 19 годам лишения свободы за государственную измену и серию диверсий по заданию Киева.

    В июле в Луганской народной республике пресекли деятельность группы подозреваемых в сборе и передаче секретной военной информации представителям Украины.

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    29 октября 2026, 19:25 • Новости дня
    Лантратова сообщила о соблюдении режима тишины в Алешках

    Лантратова: В Алешках сохраняется режим тишины во время разминирования дорог

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что стороны полностью соблюдают режим прекращения огня в городе Алешки Херсонской области.

    Лантратова заявила, что в Алешках соблюдается перемирие, передает «Интерфакс» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24». «Мы видим, что режим тишины полностью сохраняется, никаких инцидентов за этот период времени не было», – сказала омбудсмен.

    Она уточнила, что военнослужащие проводят необходимые инженерно-технические работы, ведется разминирование дороги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о вылете в Алешки в сопровождении иностранных журналистов.

    Российский Красный Крест предоставил жителям города Алешки гуманитарную помощь с продуктами питания и питьевой водой.

    В четверг российские инженерно-саперные подразделения провели разминирование дорог к Алешкам.

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    29 октября 2026, 20:21 • Новости дня
    Путин заявил о намерении нарастить российско-африканский товарооборот
    Путин заявил о намерении нарастить российско-африканский товарооборот
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем росте взаимного товарооборота между Россией и государствами Африканского континента.

    По его словам, Россия и африканские государства намерены и дальше совместно развивать взаимную торговлю и устранять барьеры, передает РИА «Новости». «Убеждены, что нынешний уровень российско-африканского товарооборота, а это 27 млрд долларов, далеко, конечно, не предел. Можно сказать, мы в начале пути. Но если посмотреть на наши инвестиции, они измеряются десятками миллиардов долларов, уж товарооборот мы нарастим, это точно», – заявил Путин.

    Он отметил, что дискуссия показала готовность увеличивать поставки в Африку российских промышленных товаров, техники, оборудования, удобрений и аграрной продукции.

    Глава государства подчеркнул, что Москва также открыта к расширению закупок произведенных на континенте товаров. Об интересе к этому свидетельствуют многочисленные переговоры деловых кругов и ведомств на полях саммита, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

    Глава государства заявил о хорошей динамике торговли России и стран Африки.

    В среду российский лидер проиллюстрировал отношения Москвы с континентом местной поговоркой про глубокие корни и ветер.

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    29 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Путин заявил о намерении увеличить число африканских студентов в России
    Путин заявил о намерении увеличить число африканских студентов в России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил о планах по дальнейшему увеличению числа африканских студентов в российских вузах.

    Об этом глава государства рассказал журналистам по итогам саммита Россия – Африка. «Будем и далее увеличивать число обучающихся в России африканских студентов, в том числе на бюджетной основе», – заявил Путин в ходе выступления, фрагмент которого опубликован в канале Кремля в Max.

    Он добавил, что в настоящее время в отечественных высших учебных заведениях получает образование рекордное количество граждан африканских государств – почти 40 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, значительная часть африканских студентов предпочла получать высшее образование в региональных учебных заведениях.

    В среду в Министерстве образования и науки назвали лечебное дело и экономику самыми востребованными направлениями среди учащихся из стран Африки.

    В прошлом году Путин выразил готовность нарастить число обучающихся в России граждан Республики Конго.

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    29 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    Путин оценил выступление представителя африканской страны на русском языке
    Путин оценил выступление представителя африканской страны на русском языке
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин отметил выступление представителя одной из африканских стран на саммите в Москве на хорошем русском литературном языке.

    «Сейчас только в заключение наших дискуссий выступил представитель одной из стран и начал свое выступление на русском языке, на хорошем русском литературном языке. И это, конечно, большой, хороший задел», – приводит Кремль слова Путина.

    Он добавил, что в российских вузах сейчас обучается рекордное число граждан африканских государств – почти 40 тыс. человек. На 2026–2027 учебный год стипендиальная квота выросла еще на 5,5 тыс. мест.

    Также африканские партнеры поддержали идею расширения сети филиалов российских вузов и создания новых образовательных центров для популяризации русского языка, науки и культуры. Некоторые коллеги говорили об открытии домов культуры России, отметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о планах по дальнейшему увеличению числа африканских студентов в российских вузах.

    В среду Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами.

    Министерство образования и науки сообщило о высокой востребованности лечебного дела, экономики, международных отношений и менеджмента среди студентов из стран Африки в российских вузах.

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    29 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России сотрудничать с Африкой в атомной энергетике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова сотрудничать с африканскими странами в строительстве атомных электростанций большой и малой мощности, а также в применении атомных технологий в медицине и сельском хозяйстве. Об этом Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка.

    Президент отметил, что «Росатом» строит АЭС в Египте и реализует программы в сфере мирного атома с другими партнерами на континенте, сообщает РИА «Новости».

    «Мы видим заметный интерес и к большим станциям, и к атомным станциям небольшой мощности, и к использованию атомных технологий в медицине, в сельском хозяйстве. И мы готовы к этой совместной работе», – подчеркнул Путин.

    По его словам, энергетическое сотрудничество стало предметом подробного обсуждения на саммите. Многие участники отмечали вклад России в развитие национальных энергосистем африканских государств на протяжении десятилетий.

    Путин добавил, что российские компании участвуют в масштабных электроэнергетических проектах на континенте, включая традиционную генерацию. Россия также идет навстречу растущим потребностям африканских экономик в углеводородном топливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Росатом и Совет по атомной энергии Руанды подписали меморандум о сотрудничестве в развитии ядерной инфраструктуры африканского государства.

    Президент Владимир Путин назвал Россию одним из главных мировых лидеров в сфере энергетики.

    Глава государства поблагодарил лидера Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси за поддержку планов развития российско-африканского сотрудничества.

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    29 октября 2026, 19:33 • Новости дня
    Названы популярные для учебы у студентов из Африки регионы России

    Большинство студентов из Африки выбирают для учебы вузы Москвы и Петербурга

    Tекст: Вера Басилая

    Значительная часть африканских студентов предпочла получать высшее образование не в Москве или Петербурге, а в региональных учебных заведениях от Рязани до Мурманска, следует из данных, предоставленных в региональных вузах.

    Большинство приезжающих в Россию африканцев по-прежнему отдают предпочтение столичным университетам, однако многие стремятся поступить в региональные образовательные учреждения. География обучения охватывает различные уголки страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службы вузов.

    Одним из лидеров по числу таких учащихся стал Рязанский государственный медицинский университет, где профессии врача обучаются 812 студентов из Африки. В национальном исследовательском университете Нижнего Новгорода образование по различным направлениям получают 560 человек, а в Саратовском государственном медицинском университете учатся 550 выходцев с африканского континента. Белгородский госуниверситет выбрали 538 обучающихся, Уральский федеральный университет – около 400.

    В Казанском федеральном университете числятся 272 африканца, большинство из которых изучают фундаментальную медицину, геологию и экономику. Новгородский государственный университет принял 211 студентов из стран Африки, что составило десятую часть от всех иностранных учащихся вуза. В гражданских институтах Тюмени знания получают более 170 человек.

    Кроме того, выходцы с африканского континента осваивают специальности в Южно-Уральском, Кубанском, Самарском и Чеченском государственных университетах. Студентов из Африки также приняли вузы Северной Осетии, Бурятии, Новосибирска и Мурманска, где они изучают лечебное и горное дело, судовождение и другие дисциплины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами.

    В Министерстве образования и науки сообщили о востребованности лечебного дела и экономики в отечественных вузах у студентов из стран Африки.

    В начале месяца во ВЦИОМ заявили о продолжающемся росте числа иностранных учащихся в России.

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    29 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Роскосмос опроверг планы консервации модуля «Звезда» на МКС

    Глава Роскосмоса Баканов опроверг планы консервации модуля «Звезда» на МКС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что российский модуль «Звезда» на Международной космической станции продолжит работу в штатном режиме и консервироваться не будет.

    По его словам, российский сегмент Международной космической станции продолжит функционировать без изменений, а планы по закрытию его отдельных блоков не соответствуют действительности, передает РИА «Новости».

    «Ничего мы не консервируем, работаем в том же режиме», – заявил Баканов журналистам в кулуарах саммита Россия – Африка, комментируя будущее российского модуля.

    Ранее ряд изданий распространил информацию о том, что Роскосмос и американское космическое агентство НАСА якобы договорились законсервировать переходную камеру служебного модуля «Звезда». В публикациях говорилось, что этот отсек больше не будет использоваться для приема и стыковки российских грузовых кораблей «Прогресс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Дмитрий Баканов заявил о невозможности существования Международной космической станции без совместной работы России и США.

    В июле руководитель госкорпорации и директор НАСА Джаред Айзекман договорились продлить работу МКС.

    В апреле гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин сообщил об отсутствии новых микротрещин в модуле «Звезда».

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    29 октября 2026, 20:44 • Новости дня
    Путин назвал страны Африки историческими друзьями России

    Путин: Россия никогда не рассматривала страны Африки как объект соперничества

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что Москва никогда не рассматривала африканские страны в качестве объектов для соперничества.

    Российский лидер выступил с заявлением для СМИ по итогам саммита Россия – Африка совместно с президентом Бурунди, действующим председателем Африканского союза Эваристом Ндайишимийе.

    «Россия никогда не рассматривала страны Африки как какие-то объекты для соперничества. Страны Африки для России всегда, на протяжении всей истории, были только друзьями. Мы не занимались колониальной политикой. Наоборот, мы помогали странам Африки освободиться от колониальной зависимости», – сказал Путин в ходе выступления, фрагмент которого публикует Кремль в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о достижении доли национальных валют в коммерческих расчетах между Россией и странами Африки уровня 85%.

    Путин назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

    В среду президент Бурунди Эварист Ндайишимийе на пленарном заседании саммита обратился к президенту России как к брату.

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    ЦРУ выявило контакты главы Nvidia с предполагаемой китайской шпионкой

    Африка стала важной экономической целью России

    Россия способна удвоить товарооборот со странами Африки и преодолеть отметку в 50 млрд долларов, считает президент России Владимир Путин. Почему этот континент вызывает сильный торговый интерес, несмотря на низкую платежеспособность? И как России добиться поставленной цели? Подробности

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    Путин показал Африке новые перспективы суверенитета

    Африка все активнее заявляет о себе как о самостоятельном центре мировой политики, и Россия намерена укреплять связи с континентом – расширять торговлю, сотрудничать в сфере энергетики и образования. Участие делегаций 48 государств в третьем саммите «Россия – Африка» показало масштаб интереса континента к диалогу. Как Россия помогает странам Африки укреплять их экономический суверенитет и какие возможности это открывает для самой Москвы? Подробности

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    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

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    Китай наказал мировую звезду за неуважение

    Звезда мирового спорта Киллиан Мбаппе и весь высший дивизион испанского футбола извинились перед китайским народом после образцово-показательной порки со стороны Пекина. Достигнув экономического могущества, КНР хочет кое-что объяснить западному миру. И кое за что отомстить. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Инженер всегда разберется, что делать на войне

      Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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