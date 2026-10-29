Путин заявил о готовности приспособить аграрные технологии к климату Африки

Путин: Российские аграрии готовы приспособить технологии к климату Африки

Tекст: Валерия Городецкая

«Мои коллеги из правительства говорили, что мы легко приспособим к другим климатическим условиям наши технологии», – заявил Путин по итогам саммита Россия – Африка. Его цитирует РИА «Новости».

По словам президента, многие африканские лидеры считают сельское хозяйство ключевым направлением сотрудничества с Россией. Они рассчитывают на ее дальнейшее участие в укреплении продовольственной безопасности континента и обеспечении потребительских рынков необходимыми продуктами.

«Россия продолжит играть роль ответственного поставщика зерновых культур в Африку. Будем делать это, как и прежде, и на контрактной, и на безвозмездной основе», – подчеркнул Путин.

Глава государства сообщил, что африканские страны заинтересованы в привлечении российского бизнеса для увеличения объемов сельскохозяйственного производства.

«И, конечно же, мы готовы делиться с африканцами экспертизой в аграрном секторе, помогать в освоении самых современных и передовых технологий в животноводстве и растениеводстве, в переработке и хранении продукции», – заявил президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на пресс-конференции президент Владимир Путин сообщил об одобрении декларации московского саммита Россия – Африка.

Путин заявил о планах России увеличить поставки эффективных лекарств на Африканский континент.

В среду президент Бурунди Эварист Ндайишимийе на пленарном заседании саммита обратился к Путину как к брату.