Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.2 комментария
Путин заявил о планах нарастить поставки лекарств в Африку
Путин: Россия будет наращивать поставки эффективных лекарств в Африку
Россия планирует увеличить поставки эффективных лекарственных препаратов на Африканский континент, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка.
«Будем наращивать поставки эффективных лекарственных препаратов, развивать мобильные лаборатории, проводить совместные учения по реагированию на вспышки инфекций», – приводит слова Путина РИА «Новости».
Глава государства добавил, что Россия взяла в работу предложения африканских партнеров о важности развития сотрудничества в сферах здравоохранения и борьбы с эпидемиями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин заявил о намерении нарастить российско-африканский товарооборот.
Путин назвал Россию стабильным поставщиком продовольствия на африканский рынок.
В среду Владимир Путин сообщил о передаче восьми странам Африки 15 мобильных противоэпидемиологических лабораторий.