Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.3 комментария
Путин поблагодарил президента Намибии за визит в Москву
Президент Владимир Путин на встрече с президентом Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитвой в Москве поздравил ее с днем рождения и поблагодарил за визит в день личного праздника.
«Еще раз вас поздравляю», – ответил Путин на благодарность президента Намибии. «Спасибо, что сочли возможным к нам приехать в эти дни, когда вы отмечаете свой личный праздник», – добавил он. Слова главы государства приводит ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин встретился с прибывшей на третий саммит Россия – Африка президентом Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитвой.
Глава Намибии со словами признательности за теплый прием поздравила Владимира Путина с прошедшим днем рождения. Президент России подарил цветы главе африканского государства.