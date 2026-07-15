Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
«Роскосмос» и НАСА договорились продлить работу МКС
«Роскосмос» и НАСА договорились продлить работу МКС до 2030 года
В день успешного старта с Байконура ракеты с кораблем «Союз МС-29» глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и директор НАСА Джаред Айзекман решили продлить работу Международной космической станции (МКС).
«Договорились о трех основных вещах. Первое – продление совместной работы МКС до 2030 года», – приводит слова Баканова на пресс-конференции «РИА «Новости».
Вторым пунктом он назвал договоренность о том, что и Россия, и Штаты, создают свои национальные орбитальные станции.
«Договорились обмениваться техническими аспектами, чтобы иметь возможность в дальнейшем иметь возможность какой-то дополнительной координации после того, как завершится работа МКС», – добавил глава «Роскосмоса».
Айзекман, в свою очередь, подтвердил готовность США продолжать взаимодействие с Россией в космической сфере насколько возможно долго.
«Мы будем продолжать это делать в дальнейшем настолько, насколько это возможно», – сказал он.
В ночь на среду стало известно, что экипаж «Союз МС-29» успешно перешел на МКС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета «Союз-2.1а» с кораблем стартовала во вторник с космодрома Байконур. Спустя несколько часов «Союз МС-29» успешно пристыковался к МКС. Космонавт Кикина показала трогательный рисунок перед отправкой на МКС.