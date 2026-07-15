«Роскосмос» и НАСА договорились продлить работу МКС до 2030 года

Tекст: Катерина Туманова

«Договорились о трех основных вещах. Первое – продление совместной работы МКС до 2030 года», – приводит слова Баканова на пресс-конференции «РИА «Новости».

Вторым пунктом он назвал договоренность о том, что и Россия, и Штаты, создают свои национальные орбитальные станции.

«Договорились обмениваться техническими аспектами, чтобы иметь возможность в дальнейшем иметь возможность какой-то дополнительной координации после того, как завершится работа МКС», – добавил глава «Роскосмоса».

Айзекман, в свою очередь, подтвердил готовность США продолжать взаимодействие с Россией в космической сфере насколько возможно долго.

«Мы будем продолжать это делать в дальнейшем настолько, насколько это возможно», – сказал он.

В ночь на среду стало известно, что экипаж «Союз МС-29» успешно перешел на МКС.



Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета «Союз-2.1а» с кораблем стартовала во вторник с космодрома Байконур. Спустя несколько часов «Союз МС-29» успешно пристыковался к МКС. Космонавт Кикина показала трогательный рисунок перед отправкой на МКС.