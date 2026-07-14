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    Сергей Худиев Сергей Худиев Милосердие – поповское слово?

    Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Как россияне поменяли символы престижа

    Перемены последних 20 лет изменили сам подход российского общества к престижности. От «пустим деньги на ветер, потому что до светлого будущего все равно не доживем» до «строим благополучную жизнь себе и своим детям здесь и сейчас».

    14 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему Европу захлестнул сифилис

    Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?

    18 комментариев
    14 июля 2026, 02:49 • Новости дня

    Трамп: Законопроект Грэма о санкциях против России обсуждается

    Tекст: Антон Антонов

    Законопроект покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) о санкциях против России обсуждается, сообщил президент США Дональд Трамп.

    «Мы обсуждаем это и примем решение по этому вопросу очень скоро», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Трампа и сенаторы США согласовали обновленный законопроект об антироссийских санкциях, предполагающий ограничения против покупателей российских энергоносителей.

    Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) скончался после болезни на 72-м году жизни.

    Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил младшую сестру Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) Дарлин на его место в Сенате США.

    12 июля 2026, 21:08 • Новости дня
    Axios раскрыло предсмертный план сенатора Грэма

    Сенатор Грэм готовил историческое соглашение между Эр-Риядом и Тель-Авивом

    Axios раскрыло предсмертный план сенатора Грэма
    @ Win McNamee/IMAGO/MediaPunch/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Незадолго до внезапной кончины влиятельный американский политик Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) разрабатывал амбициозный план нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля после завершения конфликта с Ираном.

    Американский политик посвятил последние недели жизни подготовке масштабного дипломатического соглашения, передает Axios. Он рассчитывал добиться нормализации связей между Саудовской Аравией и Израилем после ослабления Ирана.

    План предполагал начало интенсивных переговоров осенью, чтобы успеть ратифицировать оборонный договор до января. Сенатор обсуждал эту инициативу с Дональдом Трампом и планировал визит на Ближний Восток. Трамп поддержал идею и призвал лидеров арабских стран к сотрудничеству.

    Главным препятствием оставалось требование Эр-Рияда о создании палестинского государства, которое отвергало израильское правительство. Для утверждения договора в Сенате требовались голоса демократов, что делало уступки по палестинскому вопросу неизбежными.

    В субботу вечером политик обсуждал с Трампом недавнюю поездку на Украину и новые антироссийские санкции. Почувствовав недомогание, он отказался от немедленной медицинской помощи. «Я не могу сейчас умереть. Мне еще нужно разобраться с санкциями против России, решить проблему Ирана и провести израильско-саудовскую нормализацию», – пошутил сенатор за несколько часов до смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Линдси Грэм скоропостижно скончался от остановки сердца. В мае президент США Дональд Трамп призвал лидеров арабских стран подписать мирные соглашения с Израилем. Позже израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался в международной изоляции из-за несогласия с позицией Вашингтона.

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    12 июля 2026, 09:22 • Новости дня
    Умер американский сенатор Линдси Грэм

    Американский сенатор Линдси Грэм скоропостижно скончался после болезни

    Умер американский сенатор Линдси Грэм
    @ Felix Harhager/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сенатор США Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) скончался после непродолжительной внезапной болезни, сообщает офис сенатора.

    О смерти государственного деятеля сообщили представители его аппарата в социальной сети X, передает РИА «Новости». «Вечером в субботу 11 июля сенатор США Линдси Грэм скончался от непродолжительной и внезапной болезни», – отмечается в официальном заявлении.

    Ранее американский законодатель был официально внесен властями Российской Федерации в перечень террористов и экстремистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росфинмониторинг внес американского политика в перечень террористов и экстремистов.

    В прошлом году сенатор пригрозил Москве сменой санкционных правил.

    Месяцем ранее американская администрация обсуждала с ним формулировки нового законопроекта для расширения ограничений против России.

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    13 июля 2026, 19:47 • Видео
    Зеленский разогнал кабмин. Чего ждать?

    Владимир Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и о «новой политической стратегии», главной частью которой, судя по всему, станет новый министр обороны.

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    12 июля 2026, 05:05 • Новости дня
    Иран стал наносить ответные удары на американские атаки

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран наносит удары по американским целям после того, как США объявили о третьей серии атак на страну, сообщает иранский канал Press TV.

    «Иран нанес серию ударов по американским целям в регионе. В Иордании активированы средства ПВО после сообщений об ответном ударе Ирана по американским целям», – сказано в Telegram-канале Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование сообщило о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и начинают третью волну атак. Ранее, перед атаками США, КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива. Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран.

    Корреспондент Axios Равид назвал цели США при ударах по Ирану.


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    12 июля 2026, 03:20 • Новости дня
    Центральное командование ВС США объявило о третьей волне атак по Ирану

    Центральное командование США объявило о третьей волне атак по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США объявило, что в 19.15 запустило третий на этой неделе раунд ударов по Ирану после того, как силы Корпуса стражей исламской революции «нагло атаковали» контейнеровоз GFS Galaxy, шедший под флагом Кипра транзитом через Ормузский пролив.

    В сообщении командования уточняется, что один гражданский член экипажа GFS Galaxy пропал без вести, и судно не может продолжить рейс из-за пожара на борту и значительного повреждения машинного отделения.

    «Ирану была предоставлена еще одна возможность продемонстрировать приверженность Меморандуму о взаимопонимании после того, как он был привлечен к ответственности за предыдущие нападения на коммерческие суда, но ему снова это не удалось», – сказано в сообщении командования в соцсети Х.

    В ответ на это США налагают штрафы, продолжая снижать способность Ирана нападать на гражданских моряков и коммерческие суда, свободно пересекающие пролив.

    Завершается сообщение фразой: «Удары наносятся по указанию Верховного главнокомандующего», что говорит о приказе президента США Дональда Трампа проводить серию атак на Иран.

    Чуть ранее КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Ирана Галибаф заявил, что Ормуз будет открыт только на условиях Ирана. При этом Оман и Тегеран  договорились продолжить переговоры по Ормузу. Иран отказался от переговоров с США без изменения позиции Вашингтона.

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    12 июля 2026, 04:04 • Новости дня
    Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран

    Хегсет назвал атаки США расплатой Ирана за неправильный выбор

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Военного министерства США Пит Хегсет высказался после начала очередной серии американских атак по Ирану, и упрекнул Иран в неправильном выборе, из-за которого все и происходит.

    «Иран сделал неудачный выбор. Теперь расплачиваются» – написал он в соцсети X.

    Министр Хегсет добавил в свой пост сообщение Центрального командования ВС США о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и продолжают снижать его способность нападать на гражданские и коммерческие суда.

    Чуть ранее перед атаками США КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Ирана Галибаф заявил, что Ормуз будет открыт только на условиях Ирана. При этом Оман и Тегеран договорились  продолжить переговоры по Ормузу. Иран отказался от переговоров с США без изменения позиции Вашингтона.

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    11 июля 2026, 07:30 • Новости дня
    Посол Израиля в ООН заявил о простейшем условии мира с Ливаном

    Посол Данон заявил о мире с Ливаном при устранении «Хезболлы»

    Tекст: Катерина Туманова

    Усилия президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке могут принести самый неожиданный дипломатический приз: привлечение Ливана к Авраамским соглашениям после десятилетий вражды с Израилем, пишет New Yokr Post со ссылкой на посла Израиля в ООН Дэнни Данона.

    Посол Израиля в ООН Дэнни Данон заявил газете New Yokr Post, что если Ливану удастся вытеснить «Хезболлу» с юга страны и восстановить правительственный контроль над своей территорией, то нормализация отношений с Израилем перестанет быть невозможной.

    «Мы будем очень рады нормализации отношений, даже если они присоединятся к Авраамским соглашениям», – сказал Данон, отвечая на вопрос о том, что может означать для региона Ливан, свободный от «Хезболлы».

    Такой прорыв ознаменовал бы одно из крупнейших расширений соглашений, заключенных при посредничестве Трампа, с момента их первого подписания в 2020 году, расширив дипломатическое признание Израиля арабскими государствами и перестроив альянсы на Ближнем Востоке.

    Эта концепция соответствует более широким усилиям администрации Трампа по оказанию помощи Ливану в восстановлении полного суверенитета путем устранения военного контроля «Хезболлы» над югом страны, заявил на этой неделе изданию американский чиновник.

    «Администрация Трампа работает над созданием суверенного Ливана, которому не угрожает внутренняя опасность со стороны «Хезболлы», и «Хезболла» не может использовать южный Ливан для создания угрозы соседним странам», – заявил чиновник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США, Израиль и Ливан в конце июня заключили  соглашение по урегулированию конфликта. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил вывод войск с юга Ливана до полного разоружения «Хезболлы». Лидер «Хезболлы» отверг мирное соглашение Израиля и Ливана.

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    11 июля 2026, 05:55 • Новости дня
    Сенаторы США договорились с Трампом о новых антироссийских санкциях

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация американского президента Дональда Трампа и сенаторы США согласовали обновленный законопроект об антироссийских санкциях, предполагающий ограничения против покупателей российских энергоносителей для усиления давления на Москву.

    Четыре американских сенатора согласовали с президентской администрацией продвижение обновленного документа об ограничениях против Москвы, передает Reuters.

    «Мы с гордостью сообщаем, что достигли соглашения с администрацией Трампа о продвижении обновленного законопроекта о санкциях против России. Мы очень довольны этим значительным прогрессом и ожидаем, что законопроект будет представлен в ближайшее время», – говорится в заявлении сенаторов Ричарда Блюменталя, Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов), Жанны Шахин и Роджера Уикера.

    Проект предусматривает наказание для государств, сотрудничающих с российской стороной и покупающих ее нефть и газ. Линдси Грэм после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве пояснил, что новые меры дадут Дональду Трампу рычаги для содействия завершению конфликта.

    Ранее американский лидер провел переговоры с Зеленским в Анкаре, пообещав предоставить лицензию на производство комплексов Patriot. По словам главы Белого дома, Москва и Киев стремятся завершить спецоперацию на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  Путин заявил, что западные авиакомпании понесли потери из-за антироссийских санкций. Military China: Путин показал способность России противостоять санкциям. Посол МИД Трофимов заявил, что Запад не собирается снимать санкции с России.

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    12 июля 2026, 07:01 • Новости дня
    США завершили третью серию атак на Иран и поразили около 140 целей

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование СВ США завершило третью серию атак на Иран, порази около 140 целей, о чем говорится в аккаунте ведомства в соцсети Х.

    «СЕНТКОМ завершил третий раунд ударов по Ирану на этой неделе», – сказано в  сообщении американского командования.

    По данным военных США, в ночь на воскресенье они поразили около 140 целей на территории Ирана.

    «Силы США нанесли удары примерно по 140 иранским военным целям посредством высокоточных боеприпасов, – сказано в сообщении.

    Там указано, что среди целей США были места хранения ракет и беспилотников, средства ВМС, склады боеприпасов, коммуникационные средства и береговые пункты наблюдения.

    За три раунда атак США за неделю поразили более 300 целей в Иране, подчеркнули в  СЕНТКОМ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование сообщило о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и начинают третью волну атак. Ранее, перед атаками США, КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива. Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран.

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    12 июля 2026, 05:35 • Новости дня
    Друг убитого Чарли Кирка представил «нерушимые доказательства» вины убийцы

    Друг убитого Чарли Кирка показал доказательства вины преступника

    Tекст: Катерина Туманова

    Бенни Джонсон назвал новые доказательства против обвиняемого в убийстве Тайлера Робинсона «сенсационной сенсацией» и показал в зале суда штата Юта новое видео с камер видеонаблюдения, которые делают вину Робинсона в убийстве Чарли Кирка очевидной всем.

    В ходе предварительных слушаний прокуратура представила видеоматериалы высокого разрешения, детально фиксирующие момент выстрела в основателя организации Turning Point USA Чарли Кирка.

    Обвинение продемонстрировало запись, на которой обвиняемый Тайлер Робинсон выслеживает жертву на территории кампуса Университета Южной Юты, передает Fox News.

    Близкий друг погибшего Бенни Джонсон прокомментировал новые материалы дела, отметив, что для обвинения они стали сокрушительными и неопровержимыми.

    По словам Джонсона, на кадрах видно, как Робинсон следовал за Кирком, забрался на крышу и занял позицию снайпера, после чего произвел выстрел.

    Сторона защиты попыталась оспорить представленные доказательства, обвинив оппонентов в пустой трате времени. Судья поручил обеим сторонам подготовить письменные аргументы, устные слушания назначены на сентябрь.

    Напомним, трагедия произошла в сентябре 2025 года. 31-летний политический активист и радиоведущий Чарли Кирк скончался от единственного огнестрельного ранения во время выступления в университете долины Юта в Ореме.

    В убийстве заподозрили Тайлера Робинсона. В настоящее время суд решает вопрос о наличии достаточных оснований для привлечения 23-летнего подозреваемого к ответственности, при этом фигурант свою вину не признал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вдова Чарли Кирка на церемонии прощания объявила о прощении убийцы мужа. Президент США посмертно присвоил Кирку высшую гражданскую награду страны.

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    11 июля 2026, 20:16 • Новости дня
    ФБР начало расследование из-за нового самолета Трампа

    Директор ФБР обсудил с Трампом утечку информации о безопасности нового самолета

    Tекст: Мария Иванова

    Американский лидер выразил крайнее недовольство раскрытием информации о технических проблемах и уязвимостях обновленного президентского борта стоимостью 400 млн долларов.

    Руководитель Федерального бюро расследований США Кэш Патель обсудил инцидент с утечкой секретной информации с чиновниками Белого дома, передает CNN.

    Ранее журналисты издания The New York Times получили повестки в суд после публикации статьи о недостаточных возможностях нового президентского самолета Air Force One.

    «Судебные повестки были вручены после того, как в пятницу директор ФБР Кэш Патель встретился в Белом доме с чиновниками для обсуждения расследования бюро, касающегося утечек информации о проблемах с безопасностью нового президентского самолета Air Force One», – отмечается в материале телеканала.

    По данным прессы, Патель также поговорил о ходе расследования лично с Дональдом Трампом по телефону. Журналисты подчеркивают, что политик был сильно раздражен появлением в средствах массовой информации данных о проблемах с безопасностью подаренного лайнера.

    Особенное недовольство американского лидера вызвала огласка неспособности воздушного судна совершить прямой рейс из Турции, где проходил саммит НАТО. В мае 2025 года катарская королевская семья подарила политику лайнер Boeing 747-8, который решили переоборудовать в «борт номер один».

    На прошлой неделе состоялась официальная презентация обновленного самолета. Воздушное судно получило новую окраску в красном, белом, синем и золотом цветах, а также полностью переработанный интерьер.

    The New York Times отметило слабое техническое оснащение подаренного Катаром президентского борта.

    Сам Дональд Трамп объяснил смену самолета во время визита в Британию желанием удивить местных военных.

    Ранее американские конгрессмены потребовали расследовать обстоятельства передачи этого дорогостоящего лайнера.

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    12 июля 2026, 07:33 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении американской базы в Иордании

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что при ответной атаке на удары США поразил центр командования и контроля базы США в Иордании, а также ангары для беспилотников MQ9.

    В заявлении КСИР указывается, что США попытались прошлой ночью заставить  несколько судов проложить незаконный маршрут к югу от Ормузского пролива, что было пресечено решительным ответом ВМС.

    Чтобы компенсировать это поражение, американские военные нанесли авиаудары по ряду прибрежных баз и вышек сотовой связи на южном побережье.

    «Бойцы воздушно-космического корпуса нанесли удары по военным базам США. На первом этапе был нанесен удар по критически важной военной инфраструктуре и объектам на авиабазе Принца Хасана в Иордании, а также по центру командования и контроля базы и ангарам для беспилотников MQ9 несколькими баллистическими ракетами», – приводит заявление КСИР агентство Fars в Telegram-канале.

    В КСИР добавили, что продолжающаяся агрессия США, которые нарушают договор, вызовет «более жесткие ответные меры».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива перед началом атак США. Центральное командование ВС США объявило о третьей волне атак по Ирану, оправдывая ее якобы наказанием страны за неверные решения. Доказательством чему стали слова министра Военного ведомства США, который  двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран.

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    11 июля 2026, 04:25 • Новости дня
    В Вашингтоне озвучили ключевое требование к Ирану по ядерному вопросу

    В Вашингтоне заявили, что Иран должен передать все ядерные материалы

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский чиновник из администрации президента США заявил Reuters, что с Ираном готовы вести переговоры, если Тегеран отдаст весь свой уроан.

    Основное требование со стороны США заключается в том, чтобы Иран передал им свои ядерные материалы. Считается, что Тегеран обладает более чем 900 фунтами высокообогащенного урана, который Трамп и другие американские чиновники называют «ядерной пылью», передает Reuters.

    Предполагается, что ядерный вопрос будет урегулирован в течение 60-дневного периода переговоров на основе меморандума о взаимопонимании, подписанного двумя странами в июне.

    «Я хочу внести ясность: если мы не получим пыль, то сделки с Ираном не будет», –  заявил один из американских чиновников.

    Он добавил, что у нас «есть много вариантов», если Иран откажется, включая военные и экономические меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские и иранские военные обменялись массированными ударами. Американский лидер заявил о продолжении  переговоров с Ираном вне перемирия, но Тегеран это категорически отверг. Портал Axios узнал, что президент США выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу.

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    13 июля 2026, 16:15 • Новости дня
    Трамп: США забирают Ормузский пролив под контроль

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп объявил о переходе Ормузского пролива под контроль Соединенных Штатов, подчеркнув отсутствие у Ирана возможностей противостоять этому.

    «Мы берем под контроль пролив. У них ничего нет», – заявил глава государства в прямом эфире телекомпании Fox News, имея в виду Иран, передает ТАСС.

    Ранее МИД Ирана обвинил США в срыве договоренностей с Оманом по Ормузскому проливу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Дональд Трамп обвинил Тегеран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.

    За несколько дней до этого американский лидер объявил о полном открытии данного маршрута для судоходства.

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    11 июля 2026, 07:40 • Новости дня
    Трамп объявил о готовности США нацелить на Иран тысячи ракет

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что отдал приказ военным быть готовыми нанести удары по Ирану, если правительство страны совершит или попытается совершить покушение на него.

    «1000 ракет заряжены и нацелены на Иран, и еще тысячи последуют немедленно, если иранское правительство выполнит свою угрозу, озвученную во многих уголках мира, совершить покушение или попытку покушения на действующего президента Соединенных Штатов Америки, в данном случае, на меня!», – приводит Reuters Слова Трампа из поста в Truth Social.

    Американский лидер добавил в посте, что уже отдал все приказы, американские военные готовы, желают и способны в течение года и дольше, если потребуется,  полностью уничтожить Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США в интервью газете New York Post заявил, что потребовал разбомбить Иран в случае своего убийства. До этого он заявил об угрозе своей жизни со стороны Ирана. Несколькими днями ранее американский лидер анонсировал очередные мощные удары по Ирану.

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    13 июля 2026, 09:34 • Новости дня
    Журналист Христофору: Смерть Грэма стала проявлением проклятия Зеленского

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Уход из жизни американского сенатора Линдси Грэма (в списке террористов и экстремистов в России) нанес серьезный ущерб репутации Владимира Зеленского, заявил кипрский обозреватель Алекс Христофору.

    Внезапная смерть сенатора Линдси Грэма обернулась репутационным провалом для украинской стороны, указал Христофору, передает РИА «Новости».

    «В Киеве он выглядел хорошо и даже сподобился на несколько речей и фото с дронами. Грэм не первый политик, который испытывает неудачи после визита в Киев, так что это был дурной знак, превратившийся в удар по имиджу Киева», – подчеркнул журналист.

    По мнению эксперта, кончина влиятельного сторонника Киева оказалась тяжелой потерей для инициаторов эскалации.

    «Многие из вас знают про некое проклятие Зеленского. Это, конечно, все домыслы, просто на сей раз совпадение особенно красноречиво», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Линдси Грэм умер от расслоения аорты. Накануне своей смерти политик посетил столицу Украины. Глава ФБР Кэш Патель сообщил о предоставлении необходимых ресурсов местным властям.

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    ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России

    Украина планировала беспрецедентную серию терактов в России, сообщает ФСБ. Однако намерения противника пресечены силами спецслужбы. Целями были высокопоставленные военнослужащие Минобороны РФ. Задержана 25-летняя девушка, следившая за одним из офицеров, и мужчина, завербованный под угрозой уголовного преследования жены. Какие цели преследует Киев и что может предпринять Россия? Подробности

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    ФСБ сорвала попытку Украины повторить операцию «Паутина»

    Киев планировал дронами атаковать аэродромы стратегической авиации ВКС России Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях. Сначала БПЛА с помощью беспилотников и аэростатов были заброшены в Брянскую область, а затем украинские агенты на машинах с бытовой техникой перевезли их к аэродромам и в арендованных гаражах готовили к ударам. Эксперты считают, что Киев под кураторством Лондона хотел повторить операцию «Паутина», но вмешалась ФСБ. Подробности

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    Зачем Зеленский меняет правительство Украины

    Владимир Зеленский намерен отправить в отставку главу правительства Украины и даже говорит о некоей «новой политической стратегии». Чем не устроила Зеленского проработавшая всего год премьер-министром Юлия Свириденко и при чем тут два громких скандала, случившихся на Украине за последние дни? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Зеленский разогнал кабмин. Чего ждать?

      Владимир Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и о «новой политической стратегии», главной частью которой, судя по всему, станет новый министр обороны.

    • МОК снял санкции с России. Что это с ним?

      Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

    • США возобновили войну с Ираном

      Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как подключить домашний телефон в 2026 году: пошаговая инструкция для квартиры и дома

      Домашний телефон можно подключить в квартире, частном доме или новостройке, если у оператора есть техническая возможность провести линию или подключить номер через современную сеть связи. Рассказываем, куда обращаться, какие документы могут понадобиться, сколько стоит подключение стационарного телефона и чем отличается классическая линия от телефона через роутер.

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      Самозапрет на кредиты в 2026 году позволяет защититься от мошенников и запретить оформление потребительских займов и кредитов на свое имя. Ограничение можно бесплатно установить через Госуслуги или МФЦ, а информация о нем автоматически попадет в кредитную историю. Разбираемся, как оформить самозапрет на кредиты, как снять ограничение, на какие займы оно распространяется и сможет ли банк выдать деньги при действующем запрете.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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