Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.13 комментариев
Трамп: Законопроект Грэма о санкциях против России обсуждается
Законопроект покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) о санкциях против России обсуждается, сообщил президент США Дональд Трамп.
«Мы обсуждаем это и примем решение по этому вопросу очень скоро», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Трампа и сенаторы США согласовали обновленный законопроект об антироссийских санкциях, предполагающий ограничения против покупателей российских энергоносителей.
Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) скончался после болезни на 72-м году жизни.
Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил младшую сестру Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) Дарлин на его место в Сенате США.