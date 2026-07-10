Трамп пригрозил Ирану беспрецедентным ударом в случае своего убийства

Эксперт оценил вероятность полномасштабной войны после слов Трампа о конце перемирия с Ираном

Политолог Сажин допустил возобновление масштабных ударов США и Израиля по Ирану

Tекст: Анастасия Куликова

«Нынешняя эскалация между США и Ираном – далеко не первая после подписания меморандума о взаимопонимании. Время от времени одна из сторон наносит удар, который провоцирует ответные шаги второго участника конфликта, после чего следует новая атака – и так по спирали», – напомнил Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

По его мнению, причина такого положения дел заключается в глубоких противоречиях между Вашингтоном и Тегераном. «В основе любых соглашений, документов – пусть даже юридически ни к чему не обязывающих, как меморандум, – любого диалога представителей Штатов и Исламской республики лежат кардинальные разногласия», – отметил собеседник.

На этом фоне резкое заявление Дональда Трампа о прекращении перемирия и переговоров выглядят предсказуемо, считает Сажин. Как напомнил собеседник, за день до этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что Тегеран не будет вести с США переговоры по существу, если угрозы продолжатся. Возможно, слова американского лидера стали реакцией на это высказывание, допустил политолог.

«Теперь стоит дождаться ответа со стороны иранских властей. Не исключаю, что продолжится сочетание взаимных ударов и переговоров. В то же время вероятны и более серьезные атаки со стороны США по Исламской республике. Тем более что американская военная группировка на Ближнем Востоке нисколько не уменьшилась», – рассуждает эксперт.

«Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ждет момента, когда Трамп откажется от идеи диалога с Тегераном. В этой связи, повторю, мы можем стать свидетелями возобновления широкомасштабных боевых действий американских и израильских сил против Ирана», – добавил Сажин.

Военкор Александр Коц в свою очередь отметил, что меморандум, который был подписан 17 июня, «жил» ровно три недели. «Вероятно, Вашингтон за ширмой переговоров и перемирия усилился на Ближнем Востоке для продолжения военной кампании. И это надо иметь в виду, когда речь заходит об американских соглашениях», – написал он в своем Telegram-канале.

По мнению эксперта по Ближнему Востоку и США, политолога Александра Каргина, прекращение огня между США и Ираном развалилось и на этом «меморандум» с Ираном закончился. Впрочем, оговорился он, с Трампом возможно все: никто не знает, что тот заявит завтра. «Нельзя исключать, что произойдет очередное «переобувание в воздухе», и через пару дней американский президент скажет, что иранское руководство – это «отличные ребята» и переговоры идут прекрасно», – допустил аналитик в Telegram-канале.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что введенный 7 апреля режим прекращения огня с Ираном больше не действует. По его словам, в переговорах с Тегераном нет смысла. «Мне кажется, на этом все закончилось. Я больше не хочу с ними иметь дело», – сказал американский лидер на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на саммите альянса в Анкаре.

Заявление было сделано после того, как ночью США нанесли удары по Ирану. Поводом стали инциденты с гражданскими судами, которые пересекали Ормузский пролив. Ранее СМИ сообщали, что были атакованы два танкера – катарский Al Rekayyat и Wedyan под флагом Саудовской Аравии. По словам американского источника Reuters, оба судна обстреляли иранские силы. Доха и Эр-Рияд также возложили ответственность за нападение на Тегеран.

В этой связи управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) отозвало ранее выданную лицензию, которая разрешала операции с иранской нефтью. На этом фоне стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent впервые с 25 июня поднялась выше 76 долларов за баррель.

Центральное командование США заявило, что «проявленная агрессия Исламской республики была необоснованной, опасной и явным нарушением режима прекращения огня». Американские военные минувшей ночью поразили более 80 целей высокоточными боеприпасами, включая более 60 катеров КСИР, системы ПВО, пункты управления, береговые радары, противокорабельные ракетные комплексы.

Целью операции было снижение способности Ирана продолжать атаки на международное судоходство, заявили в CENTCOM. Как отмечает NBC News, новые удары США по Ирану превзошли предыдущие по масштабу. Иранский МИД назвал атаку США серьезным нарушением пунктов меморандума о взаимопонимании между сторонами.

Позже Иран нанес удары по 85 американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте, сообщает Tasnim со ссылкой на заявление КСИР. Отмечается, что поражены цели в порту Салман, зоне ответственности 5-го флота ВМС США в Бахрейне, а также на авиабазе Али аль-Салем в Кувейте. Кроме того, сбит разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper, пытавшийся перехватить иранские средства поражения.

Как указывает издание The Wall Street Journal, атаки ВС США знаменуют собой самую значительную эскалацию с тех пор, как Вашингтон и Тегеран 17 июня подписали меморандум о взаимопонимании. Напомним, 27 июня американские военные нанесли удары по иранским объектам «в качестве решительного ответа на атаку накануне на коммерческое судно, следовавшее через Ормузский пролив». Тогда эксперты отмечали: перемирие между странами новыми ударами не сорвано.