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NBC News: Новые удары США по Ирану превзошли предыдущие атаки
Американские военные задействовали самолеты тактической авиации и ВВС для проведения более мощной серии атак по территории Ирана, сообщил американский чиновник, пишут СМИ.
Вашингтон нанес по иранским объектам удары, которые оказались масштабнее предыдущих операций, сообщил собеседник телеканала NBC News, передает ТАСС.
Источник телеканала сообщил, что в атаке участвовали самолеты ВВС США и тактическая авиация военно-морских сил. «Эта атака стала масштабнее предыдущих ответных ударов по исламской республике», – подчеркнул американский чиновник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, портал Axios назвал целями американских атак иранские системы противовоздушной обороны.
США 7 июля ударили по Ирану, обвинив его в новых атаках на суда в Ормузском проливе.
Тогда же Минфин США отозвал лицензию на сделки с нефтью из Ирана.