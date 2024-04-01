Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.3 комментария
Депутаты решили обратиться в Минтруд по вопросу возрождения «молочных кухонь»
Кузнецова сообщила о намерении депутатов обратиться в Минтруд по вопросу возрождения системы «молочных кухонь»
Депутаты Госдумы намерены обратиться в Минтруд в связи с предложением возродить систему «молочных кухонь», сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
Кузнецова сообщила в Telegram, что идею возрождения системы «молочных кухонь» поддерживает «большинство родителей». Она подчеркнула важность создания на федеральном уровне общего стандарта обеспечения бесплатным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет. Обращение в Минтруд готовится от «Межфракционной рабочей группы, Комиссии «Единой России» по защите семьи».
Кузнецова рассказал, что в регионах был проведен «мониторинг по «молочным кухням». Ситуация оказалась «неоднородной»: в некоторых регионах «выделяют 165 рублей в месяц, в других – 2 тыс., где-то есть специальные карты, а где-то работают пункты выдачи продуктовых наборов». Кроме того, Кузнецова сообщила, что часть регионов совсем не предоставляют «гарантию, заложенную в федеральном законе».