Euroclear отчитался о хранении 204 млрд евро российских активов

Euroclear: На балансе депозитария остались 204 млрд евро российских активов

Tекст: Елизавета Шишкова

Общий объем баланса Euroclear Bank к концу сентября составлял 244 млрд евро, передает РИА «Новости».

В эту сумму входят суверенные активы Центробанка, а также средства российских банков, компаний и физических лиц. Депозитарий также сообщил о продолжающихся судебных разбирательствах и зарезервировал 162 млн евро под иски в российских судах.

С начала действия европейского механизма изъятия прибыли депозитарий перечислил Евросоюзу около 8 млрд евро доходов от заблокированных активов. Последний платеж в размере 1,4 млрд евро прошел в августе. За первые девять месяцев года компания начислила 2,4 млрд евро в качестве взноса.

Российские власти неоднократно указывали на нарушение имущественных прав из-за заморозки активов. Банк России требует от Euroclear возмещения убытков и оспаривает в Суде ЕС ограничения, препятствующие исполнению судебных решений за рубежом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце бельгийский депозитарий Euroclear подал две кассационные жалобы в Арбитражный суд Москвы в рамках иска Банка России на 18,2 трлн рублей.

Банк России обратился в европейский суд для взыскания 200 млрд евро заблокированных активов.

Летом Euroclear Bank направил в Девятый арбитражный апелляционный суд ходатайство о приостановке разбирательства по иску российского регулятора.