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Euroclear отчитался о хранении 204 млрд евро российских активов
Euroclear: На балансе депозитария остались 204 млрд евро российских активов
Международный депозитарий Euroclear на конец сентября хранил на своем балансе 204 млрд евро подпавших под санкции российских активов, а также перечислил Евросоюзу около 8 млрд евро доходов от них.
Общий объем баланса Euroclear Bank к концу сентября составлял 244 млрд евро, передает РИА «Новости».
В эту сумму входят суверенные активы Центробанка, а также средства российских банков, компаний и физических лиц. Депозитарий также сообщил о продолжающихся судебных разбирательствах и зарезервировал 162 млн евро под иски в российских судах.
С начала действия европейского механизма изъятия прибыли депозитарий перечислил Евросоюзу около 8 млрд евро доходов от заблокированных активов. Последний платеж в размере 1,4 млрд евро прошел в августе. За первые девять месяцев года компания начислила 2,4 млрд евро в качестве взноса.
Российские власти неоднократно указывали на нарушение имущественных прав из-за заморозки активов. Банк России требует от Euroclear возмещения убытков и оспаривает в Суде ЕС ограничения, препятствующие исполнению судебных решений за рубежом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце бельгийский депозитарий Euroclear подал две кассационные жалобы в Арбитражный суд Москвы в рамках иска Банка России на 18,2 трлн рублей.
Банк России обратился в европейский суд для взыскания 200 млрд евро заблокированных активов.
Летом Euroclear Bank направил в Девятый арбитражный апелляционный суд ходатайство о приостановке разбирательства по иску российского регулятора.