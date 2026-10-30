Путин назвал Мадагаскар важным партнером в построении многополярного мира

Путин назвал Мадагаскар партнером в построении справедливого миропорядка

Tекст: Вера Басилая

По словам Путина, Россия намерена расширять совместную работу с Мадагаскаром на международных площадках, включая ООН, передает ТАСС.

«В лице вашей страны видим важного партнера в процессе формирования многополярной архитектуры мироустройства, сбалансированной и справедливой системы международных отношений. Готовы к расширению нашей совместной работы на международных площадках, включая, разумеется, и основную из них – Организацию Объединенных Наций», – заявил Путин.

Путин напомнил, что февральские переговоры лидеров в Москве придали импульс укреплению двустороннего сотрудничества.

«Потенциал двусторонней торгово-экономической деятельности не исчерпан. Конечно, товарооборот пока в абсолютных величинах довольно скромный, но набирает обороты, тенденции положительные», – подытожил Путин.

Путин поздравил лидера Мадагаскара с получением профессорского звания в РАНХиГС

«Знаю, что вам присвоено почетное звание почетного профессора Российской академии народного хозяйства. Позвольте вас с этим поздравить», – обратился российский лидер.

Президент указал на важность расширения гуманитарных связей: российское образование получили уже пять тысяч мадагаскарских студентов. Кроме того, в этом году были заключены соглашения о партнерстве Университета Антананариву с СПбГУ и меморандум между МГИМО и министерством иностранных дел республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин провел встречу с Рандрианириной в Москве.

В четверг президент назвал Россию и Африку естественными партнерами в становлении справедливого многополярного мира.