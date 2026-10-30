Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Мерц оценил издержки Европы от конфликта на Ближнем Востоке
Мерц: Европа потеряла более 100 млрд евро из-за конфликта на Ближнем Востоке
Конфликт на Ближнем Востоке и рост цен на энергоносители обошлись Европе более чем в 100 млрд евро, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
«Из-за этого конфликта мы уже несем масштабные издержки: только за счет удорожания энергоносителей потери одной лишь Европы за последние восемь месяцев превысили 100 млрд евро», – заявил Мерц в ходе своего визита в Южную Корею, передает РИА «Новости» со ссылкой на N-tv.
Канцлер призвал к дипломатическому урегулированию конфликта, отметив невозможность его военного решения.
По данным федерального статистического ведомства ФРГ, цены на импортируемые в Германию товары в сентябре выросли на 10,4% в годовом выражении, что стало максимальным приростом с 2022 года. В ведомстве указали, что основной причиной роста цен стал продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке. Стоимость импортируемой энергии выросла на 61,8%, а нефтепродуктов – на 81,3%.
Из-за конфликта между США и Ираном судоходство через Ормузский пролив – ключевой маршрут поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа – практически остановилось, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце цены на нефтепродукты в Германии увеличились более чем на 50% в годовом выражении на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.
В начале месяца мировые цены на нефть начали расти, несмотря на восстановление экспорта сырья с Ближнего Востока до довоенного уровня.
В сентябре ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали до 106,72 доллара за баррель на фоне сомнений инвесторов в успешном завершении переговоров между Соединенными Штатами и Ираном.