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Немецкая Lufthansa приостановила полеты в Эр-Рияд
Reuters: Немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила полеты в Эр-Рияд
Немецкая группа авиакомпаний Lufthansa приняла решение приостановить выполнение рейсов в Эр-Рияд до 16 октября на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.
Немецкая группа авиакомпаний Lufthansa отменила рейсы в столицу Саудовской Аравии из-за роста напряженности в ближневосточном регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
«Группа авиакомпаний Lufthansa приостановит полеты в Эр-Рияд до 16 октября в связи с последними событиями на Ближнем Востоке», – заявил представитель группы.
Ранее очевидцы зафиксировали сильное задымление над одним из воздушных судов на территории аэропорта столицы Саудовской Аравии.
В среду аэропорт саудовской столицы возобновил работу после заявлений об атаке хуситов.
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