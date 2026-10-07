Хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту Адена перед посадкой самолета

Al Jazeera: Хуситы обстреляли ракетами и беспилотниками аэропорт Адена

Tекст: Игорь Иножарский

Для удара были использованы как минимум две баллистические ракеты и несколько беспилотников. Одна из ракет упала возле полосы за несколько минут до того, как должен был приземлиться самолет из Каира, из-за чего прибывающий рейс перенаправили в Джидду, пишет Al Jazeera.

Ведомство эвакуировало терминал аэропорта и убрало два самолета со стоянки. В министерстве отметили, что инцидент мог превратить гражданский рейс в гуманитарную катастрофу и унести жизни десятков невинных людей.

Сами хуситы заявили, что их целью были саудовские военные поставки, прибывающие в лагерь Бадр близ аэропорта.

Отдельно возглавляемая Саудовской Аравией военная коалиция сообщила о перехвате и уничтожении баллистической ракеты хуситов к северу от Эр-Рияда. Представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики добавил, что система разведки отследила пусковую платформу над Саной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник при атаке хуситов на аэропорты в Саудовской Аравии пострадали три человека. В воскресенье Саудовская Аравия назвала ложью заявления хуситов об ударе по Эр-Рияду. В субботу йеменские мятежники подтвердили ракетные атаки по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде.