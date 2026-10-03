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Йеменские хуситы подтвердили ракетные атаки по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде
Йеменские хуситы подтвердили атаки на Saudi Aramco в Эр-Рияде
Йеменские хуситы нанесли комбинированный удар баллистическими ракетами и беспилотниками по объекту нефтяной компании Saudi Aramco в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сказано в заявлении вооруженных сил движения.
«Вооруженные силы Йемена провели важную военную операцию с применением баллистических ракет и беспилотников, нанеся удар по объектам компании Aramco в Эр-Рияде – столице саудовского противника», – сказано в размещенном в Telegram-канале ВС движения заявлении.
Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа добавил, что операция достигла своей цели, в результате чего на пораженных объектах возникли пожары.
«Мы продолжим реализовывать принцип «осада за осаду» и «эскалация за эскалацию», а также наносить удары по местам сосредоточения войск саудовского противника до тех пор, пока агрессия не прекратится, а блокада нашей любимой страны не будет снята», – пообещали йеменские хуситы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военные объекты в столице Йемена 3 октября подверглись серии авиаударов. В этот же день на нефтяном объекте в Эр-Рияде вспыхнул пожар.
При этом США отказались присоединяться к операции Саудовской Аравии против хуситов.