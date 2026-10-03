Военные объекты в столице Йемена подверглись серии авиаударов

Военные объекты в Сане подверглись авиаударам

Tекст: Мария Иванова

Шесть авиаударов были нанесены по лагерям Аль-Хафа и Ан-Нахдайн, а также по объектам в районе горы Аттан на юго-западе города, сообщает РИА «Новости».

В последние недели в Йемене обострились боевые действия между движением «Ансар Алла» (хуситами) и правительственными силами, поддерживаемыми Саудовской Аравией. Интенсивные столкновения идут в районах Таиза, Мариба и на западном побережье.

Эр-Рияд рассматривает возможность начала новой военной операции против хуситов в районе Баб-эль-Мандебского пролива. По данным ООН, эскалация конфликта привела к перемещению более 120 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу коалиция Саудовской Аравии перехватила три ракеты хуситов.

Саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене.

В воскресенье хуситы сообщили о семи погибших при авиаударе по рынку.