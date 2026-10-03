Экзорцизм – практика, которая существует в ряде христианских исповеданий и восходит к Евангелию. Но проблему представляют собой не церкви, а «коммерческий оккультизм», который при этом может притворяться православным.11 комментариев
Военные объекты в столице Йемена подверглись серии авиаударов
Военные объекты в Сане подверглись авиаударам
Серия авиаударов нанесена по военным объектам в столице Йемена Сане, включая лагеря Аль-Хафа и Ан-Нахдайн.
Шесть авиаударов были нанесены по лагерям Аль-Хафа и Ан-Нахдайн, а также по объектам в районе горы Аттан на юго-западе города, сообщает РИА «Новости».
В последние недели в Йемене обострились боевые действия между движением «Ансар Алла» (хуситами) и правительственными силами, поддерживаемыми Саудовской Аравией. Интенсивные столкновения идут в районах Таиза, Мариба и на западном побережье.
Эр-Рияд рассматривает возможность начала новой военной операции против хуситов в районе Баб-эль-Мандебского пролива. По данным ООН, эскалация конфликта привела к перемещению более 120 тыс. человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу коалиция Саудовской Аравии перехватила три ракеты хуситов.
Саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене.
В воскресенье хуситы сообщили о семи погибших при авиаударе по рынку.