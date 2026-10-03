Экзорцизм – практика, которая существует в ряде христианских исповеданий и восходит к Евангелию. Но проблему представляют собой не церкви, а «коммерческий оккультизм», который при этом может притворяться православным.5 комментариев
МИД анонсировал переговоры Лаврова с главой МИД Восточного Тимора в Москве
МИД: Лавров встретится с главой МИД Восточного Тимора 6 октября
Глава МИД России Сергей Лавров 6 октября проведет в Москве переговоры с министром иностранных дел Восточного Тимора Бендиту Фрейташем, сообщил МИД России.
«4-6 октября Москву с официальным визитом посетит министр иностранных дел и сотрудничества Демократической Республики Восточный Тимор Бендиту Фрейташ», – говорится в сообщении МИД России.
В ходе переговоров министры планируют обменяться мнениями по широкому кругу двусторонних вопросов, включая углубление политического диалога, развитие торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также совершенствование договорно-правовой базы.
Кроме того, стороны рассмотрят основные международные и региональные темы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценил переговоры с Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
В четверг сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро поблагодарил Россию за поддержку его страны. В тот же день Лавров пообещал Абхазии содействие России по всем направлениям.