Экзорцизм – практика, которая существует в ряде христианских исповеданий и восходит к Евангелию. Но проблему представляют собой не церкви, а «коммерческий оккультизм», который при этом может притворяться православным.11 комментариев
Военные заманили условного противника в «огневой мешок» на учениях «Центр-2026»
В ходе учений «Центр-2026» в Кемеровской области российские подразделения устроили тактическую ловушку условному противнику, заманив его в «огневой мешок» и накрыв мощным огнем.
На Юргинском полигоне прошел этап практических действий на учениях «Центр-2026», сообщает Минобороны.
Военное ведомство уточняет, что дроны координировали огонь артиллерии, в то время как штурмовики на мотоциклах влетали на позиции через проходы, которые расчистил расчет наземного робототехнического комплекса (НРТК) «Богомол».
Кроме того, с помощью НРТК «Лягушка» бойцы оперативно заминировали пути отхода для врага.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу на учениях российские военные применили единую ударную систему.
В пятницу Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026». Также в этот день военные маневры в Челябинской области посетил президент Владимир Путин.