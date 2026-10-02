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    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    3 комментария
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    10 комментариев
    2 октября 2026, 18:54 • Новости дня

    Десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские десантники в рамках стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» впервые десантировали наземные робототехнические комплексы, сообщило Министерство обороны.

    Сброс производился с самолетов Ил-76 Военно-транспортной авиации с высоты 600 метров. Всего десантировали три комплекса: «Омич-2», «Богомол-7В» и «Курьер» с боевым модулем на парашютной платформе П-7. Они предназначены для огневой поддержки, доставки боеприпасов, эвакуации раненых и подрыва дорожной инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Операторы, которые приземлились заранее, взяли роботов на управление и выполнили учебно-боевую задачу в тылу условного противника. «На данном этапе мы проводили огневую поддержку штурмовых групп, ведя огонь из 7,62-мм пулемета по условному противнику, что способствовало продвижению наших штурмовых групп», – рассказал оператор робота «Курьер». Он добавил, что аппарату требуется три-пять минут после приземления, чтобы начать работу.

    В маневрах на полигоне Чебаркульский участвуют более 6 тыс. военнослужащих и свыше 600 единиц техники, включая 50 роботизированных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин сообщил об использовании на маневрах опыта специальной военной операции.

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту об участии в учениях «Центр-2026» представителей 60 государств.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил важность учений для планов военного строительства России.

    1 октября 2026, 20:38 • Новости дня
    Путин рассказал, как советский ракетчик предотвратил начало ядерной войны в 1983 году

    Путин объяснил опасность ИИ в армии на примере ложной ракетной тревоги 1983 года

    Путин рассказал, как советский ракетчик предотвратил начало ядерной войны в 1983 году
    @ Юрий Абрамочкин/РИА Новости

    Советский подполковник Станислав Петров в сентябре 1983 года распознал ложный сигнал о ракетном нападении и предотвратил ответный удар. Эту историю президент России Владимир Путин привел на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия», говоря о рисках применения искусственного интеллекта в сфере безопасности.

    Глава государства рассказал, как подполковник Петров получил ложный сигнал от системы предупреждения о ракетном нападении. Техника зафиксировала пуск пяти американских баллистических ракет, однако опытный офицер усомнился в ее показаниях и не стал запускать процедуру ответного удара, сообщает сайт президента России.

    «Любой алгоритм классифицировал бы это как однозначный повод для ответно-встречного удара. Но опытный офицер усомнился в точности сигнала, заподозрил сбой системы. И оказался прав», – рассказал Путин.

    Президент предложил задуматься о том, какими могли быть последствия, если бы решение в такой ситуации принимала машина. «Будь на его месте искусственный интеллект, все могло бы сложиться совсем иначе. Это, по-моему, очень убедительный пример», – подчеркнул он.

    Путин отметил, что ИИ повышает эффективность средств ведения боевых действий, одновременно увеличивая разрушительность конфликтов. «Пределы использования технологий искусственного интеллекта в сфере безопасности – это вопрос выживания человечества», – заявил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин предупредил об опасности цифрового тоталитаризма из-за искусственного интеллекта. Он сравнил ядерное оружие с ружьем на стене. В понедельник профессор Мельничук обвинил Запад в насаждении технофашизма с помощью ИИ.

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    2 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»

    Путин: Целью учений «Центр-2026» является отработка защиты от внешней агрессии

    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что основной целью учений «Центр-2026» является совершенствование навыков управления войсками при отражении внешней агрессии.

    «Главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии», – заявил Путин, пишет ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных. В тот же день глава государства посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области.

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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    1 октября 2026, 19:16 • Новости дня
    Путин заявил о соблюдении гуманитарных норм российскими военными

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные всегда соблюдают гуманитарные нормы и никогда первыми не атакуют гражданские объекты, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    «Профессионализм в военной сфере – это и соблюдение гуманитарных норм. Российские военные, например, всегда руководствовались незыблемостью этих норм. И, я хочу это подчеркнуть, никогда первыми не атаковали объекты, не относящиеся прямо к военной инфраструктуре противника», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Президент Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что страну сознательно подвели к украинскому конфликту, и призвал международное сообщество совместно искать выход из сложившейся ситуации.

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    2 октября 2026, 17:45 • Новости дня
    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве

    Минобороны: ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве

    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удары по дата-центру в Николаеве, обслуживавшему украинские войска, и по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ, сообщило Минобороны.

    Российские военные поразили в Николаеве дата-центр RX-Name, который обеспечивал обработку данных и хранение сайтов в интересах Вооруженных сил Украины, говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в северо-западной части Черного моря был поражен сухогруз, доставлявший военное имущество в порт Одессы.

    В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, которые используются в интересах украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска поразили логистический узел в Киеве и дата-центр в Одессе. В понедельник ВС России нанесли удар по дата-центру «Укр Телекома» в Киеве и двум сухогрузам.

    Днем ранее российские военные поразили шедший в Одессу сухогруз с оружием.

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    1 октября 2026, 19:54 • Новости дня
    Подлодка «Великие Луки» провела стрельбы в Балтийском море

    Экипаж подлодки «Великие Луки» провел торпедную стрельбу в Балтийском море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Великие Луки» выполнил учебную торпедную стрельбу из подводного положения в рамках боевой подготовки в акватории Балтийского моря, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

    Субмарина совершила переход в морской полигон и после выполнения комплекса подготовительных упражнений погрузилась на заданную глубину, пишет РИА «Новости». Огонь велся по морским целям, имитирующим на безопасной дистанции боевые корабли и суда обеспечения Балтийского флота.

    Подводники также отработали тактику подводного маневрирования, уклонение от атак условного противника и плавание в различных режимах.

    Подводные лодки проекта 677 «Лада» предназначены для поражения кораблей противника, а также защиты военно-морских баз и побережья. Эти субмарины оснащаются крылатыми ракетами «Калибр», отличаются низким уровнем шума, развивают скорость более 20 узлов и могут погружаться на глубину свыше 300 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году подлодка «Великие Луки» помогла созданию атомных субмарин нового поколения.

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    1 октября 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин подтвердил готовность Москвы к работе по ядерной программе Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин подтвердил готовность Москвы участвовать в решении проблемы иранской ядерной программы ради снижения напряженности.

    Россия готова к работе по иранскому ядерному вопросу, если это будет способствовать разрядке обстановки. Об этом президент Владимир Путин сообщил на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает РИА «Новости».

    «Что касается ядерной программы Ирана, то наша позиция тоже хорошо известна, здесь ничего секретного нет… Россия готова к работе по иранскому ядерному вопросу, если это будет разряжать обстановку», – заявил Путин.

    Глава государства отметил существенный вклад России в разрешение предыдущего кризиса и создание Совместного всеобъемлющего плана действий. Он напомнил о предложении Москвы вывезти обогащенный уран из Ирана на фоне обострения ситуации в начале года.

    По словам президента, первоначально это предложение поддержали Иран, США и Израиль. Однако позже Вашингтон ужесточил свою позицию.

    «Наше предложение, пожалуйста, до сих пор на столе. Если все-таки все участники этого процесса придут к выводу, что это хоть как-то будет разряжать обстановку, пожалуйста, мы готовы к этой работе», – добавил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер подтвердил наличие постоянных контактов с Вашингтоном, Тегераном и Тель-Авивом по вопросу обогащенного урана.

    Днем ранее Путин предложил разбавлять этот материал для мирных атомных программ под контролем МАГАТЭ. В мае власти Ирана намеревались обсудить передачу своих запасов Москве после достижения прогресса в переговорах с США.

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    1 октября 2026, 20:38 • Новости дня
    Путин: Ядерные силы России на 98% являются современными

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин высоко оценил техническое оснащение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), отметив их уникальное положение среди всех ядерных держав.

    «У нас Ракетные войска стратегического назначения чуть ли не 98% являются современными. Такого уровня современности (РВСН) ни у одной ядерной державы нет», – сказал президент в ходе пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России заявил о достижении доли современных вооружений в РВСН уровня 92%.

    Ранее подразделения РВСН и экипажи атомных подлодок выполнили задачи по подготовке к применению баллистического и гиперзвукового оружия.

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    2 октября 2026, 07:16 • Новости дня
    Мобильный комплекс охраны «Сигнал» 2.0 применили на запорожском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Модернизированный мобильный комплекс «Сигнал» 2.0 для оперативного развертывания систем охраны применяется на запорожском и волчанском направлениях спецоперации на Украине, заявил представитель АО «НПП» Игорь Потапов.

    Комплекс оптимизирован для работы в полевых условиях и на объектах с повышенными требованиями к скрытности. Комплекс поставляется и для промышленных нужд, где требуется быстро установить контроль периметра территории, пишет ТАСС.

    По словам представителя предприятия, система использует пассивные инфракрасные извещатели. Нарушение фиксируется по температурному контрасту между человеком и фоном среды. Базовая дистанция обнаружения составляет два километра, а с дополнительной антенной она увеличивается до 10 км от контролируемой зоны.

    Комплекс разработали в 2023 году по запросу бойцов на запорожском направлении из-за активности диверсионно-разведывательных групп противника. За это время система прошла модернизацию: блок дежурного стал карманным, сохранив изначальный функционал и получив отключаемое звуковое, световое и вибрационное оповещение.

    Ранее в зоне спецоперации на Украине появились новые навигационные системы для беспилотников.

    Также несколько зарубежных стран заинтересовались новейшим российским беспилотником-разведчиком Supercam S180.

    Кроме того, в России начались испытания новых модульных FPV-дронов.

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    2 октября 2026, 06:18 • Новости дня
    Российский костюм «Древоч» получил защиту от тепловизоров

    Маскировочный костюм «Древоч» модернизировали для снижения заметности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская компания модернизировала маскировочный костюм «Древоч» на основе опыта применения в рамках СВО, усилив возможности снижения заметности в тепловизионном диапазоне, сообщили в компании Zavoz.pro.

    Российская компания Zavoz.pro усовершенствовала маскировочный костюм «Древоч», усилив его защиту от тепловизоров, передает ТАСС.

    «Древоч» появился около года назад как маскировочный костюм для подразделений, которым важно сохранять мобильность. В отличие от накидок и пончо, костюм состоит из куртки и брюк и рассчитан на активное передвижение. Его конструкция позволяет перемещаться по пересеченной местности и растительности, при этом мелкая ячейка сетки-основы снижает вероятность зацепов за снаряжение. Изделие было улучшено по итогам эксплуатации в спецоперации на основе многочисленных отзывов российских военнослужащих», – рассказали в организации.

    Одним из ключевых обновлений стало добавление экранирующего слоя из металлизированной ткани. Это решение упростит использование экипировки при низких температурах.

    Костюм и ранее сочетал несколько маскировочных свойств: 3D-текстура и камуфляж скрывают силуэт, а специальный материал снижает заметность для приборов ночного видения. За первый год разработчики поставили более тысячи экземпляров, а за последние три месяца – около 500 обновленных комплектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Zavoz.pro передала в зону спецоперации более 50 тыс. защищающих от тепловизоров пончо «Нафаня». Украинские операторы дронов ночью безуспешно искали российских солдат в подобной маскировочной экипировке. Форма отечественных военнослужащих постоянно модернизируется для выполнения специфических боевых задач.

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    2 октября 2026, 06:53 • Новости дня
    Роботов задействовали на учениях ОДКБ «Эшелон-2026»

    Робототехнические комплексы применили в ходе учений ОДКБ «Эшелон-2026»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения в ходе учений ОДКБ «Эшелон-2026» активно применяют наземные робототехнические комплексы (НРТК), сообщили в объединенном пресс-центре учений ОДКБ.

    Подразделения активно применяют наземные робототехнические комплексы (НРТК) в ходе учений ОДКБ «Эшелон-2026», передает РИА «Новости». Особое внимание уделяется организации эвакуации и ремонта поврежденной техники в условиях угрозы воздействия беспилотников противника.

    «Подразделения отрабатывают задачи по доставке материальных средств на линию боевого соприкосновения с использованием современных средств наземных робототехнических комплексов и БПЛА, эвакуацию раненых и поврежденной техники», – сообщили в объединенном пресс-центре учений.

    В одном из районов военнослужащие использовали НРТК «Богомол-7» для доставки грузов и эвакуации мотовездеходной техники. С учетом опыта спецоперации развертывание постов восстановления и ремонта осуществляется в заглубленных фортификационных сооружениях.

    На посту сварочных работ БМП-2 оборудуют дополнительной защитой от дронов. Также организовано восстановление орудий Д-30, ремонт мотоциклов, квадроциклов и обслуживание робототехнических комплексов, включая изготовление запчастей на 3D-принтерах. Защита района от беспилотников обеспечивается постами воздушного наблюдения и мобильными огневыми группами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября на Чебаркульском полигоне стартовали масштабные маневры стран ОДКБ. Российские военнослужащие продемонстрировали коллегам по альянсу организацию тылового обеспечения с учетом опыта спецоперации. Штурмовые отряды союзных сил провели тренировку по нейтрализации вражеских группировок.

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    2 октября 2026, 09:31 • Новости дня
    Неопознанный беспилотник рухнул на границе Румынии

    Неопознанный объект упал в румынском селе около украинской границы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неопознанный объект, который мог быть беспилотником, упал в районе села Плауру уезда Тулча и привел к пожару без жертв и разрушений, сообщило министерство национальной обороны Румынии.

    «Около пяти часов утра поступило сообщение о падении объекта, возможно, воздушного дрона, в районе населенного пункта Плауру уезда Тулча с последующим возгоранием. В результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба нет», – передает РИА «Новости» заявление румынского оборонного ведомства.

    Для тушения огня на место происшествия направили спасателей и подразделения вооруженных сил. Район падения оперативно взяли под охрану, сейчас местность обследуют армейские специалисты. Село Плауру расположено на румынском берегу Дуная прямо напротив украинского порта Измаил.

    При этом радиолокационные системы не зафиксировали нарушений воздушного пространства страны за минувшую ночь. В министерстве подчеркнули, что ситуация развивается динамично. Новые сведения будут публиковаться по мере их поступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября министерство обороны Румынии подняло в воздух четыре истребителя из-за воздушной цели у границы с Украиной.

    За несколько дней до этого беспилотный летательный аппарат рухнул в лесном массиве румынского уезда Сучава.

    В августе военное ведомство страны сообщило о падении незаметного для радаров дрона в лесах уезда Тулча.

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    2 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области
    Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин посетил полигон «Чебаркульский» в Челябинской области, где пронаблюдал за этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2026».

    Глава государства наблюдал за ходом этапа военных учений, пообщался с военными атташе разных стран и осмотрел образцы военной техники, передает РИА «Новости». Также он заслушал доклады о ходе маневров.

    Учения «Центр-2026» проходят с 28 сентября по 3 октября и сопряжены с командно-штабными учениями ОДКБ «Взаимодействие-2026». На полигоне «Чебаркульский» находятся более 6 тыс. военных и свыше 600 единиц техники, включая авиацию и роботизированные системы.

    В учениях «Центр-2026» задействованы свыше 47 тыс. человек, более 2 тыс. единиц вооружения, 90 летательных аппаратов и 77 кораблей. В мероприятиях участвуют представители 41 государства, воинские контингенты направили Белоруссия, Китай, Киргизия, Монголия, Пакистан и Таджикистан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на учениях ОДКБ «Эшелон-2026» задействовали роботов. В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

    В среду российские военные поделились опытом тылового обеспечения на учениях ОДКБ.

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    2 октября 2026, 08:33 • Новости дня
    Разработчик рассказал о совместном применении беспилотников Supercam S180 и S350

    Дроны Supercam S180 и S350 закрыли все задачи воздушной разведки в зоне СВО

    Tекст: Мария Иванова

    Взаимодействие скоростного беспилотника-разведчика Supercam S180 и комплекса S350 позволяет решать весь спектр задач воздушной разведки в ходе спецоперации на Украине, заявила официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская.

    По ее словам, совместное использование этих аппаратов позволяет оптимально закрывать задачи командования, включая автономный мониторинг в тылу, а также разведку в ближней тактической зоне объективного контроля огневого поражения, пишет ТАСС.

    Згировская отметила, что насыщение зоны боевых действий дронами-перехватчиками изменило тактику применения беспилотников. Эффективность воздушной разведки теперь достигается правильным распределением задач между аппаратами с разными характеристиками.

    Она пояснила, что Supercam S350 оптимален для глубокой разведки в тылу противника на дальности до 150 км, автономного обследования территорий, мониторинга логистических маршрутов и границ. В свою очередь, новый высокоскоростной разведчик Supercam S180 эффективен в зоне насыщенного противодействия. Он способен разгоняться и уходить от таранов благодаря режиму «форсаж», а также имеет систему обнаружения приближающихся дронов и может работать без спутниковой навигации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг разработчик сообщил о модернизации новейшего дрона Supercam S180.

    Иностранные заказчики заинтересовались этим российским БПЛА.

    В среду была создана версия дрона Supercam S180 с возможностью оперативного картографирования.

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    2 октября 2026, 16:09 • Новости дня
    Посол подтвердил поставку российских вертолетов Ми-35М в Индонезию

    Посол Толченов подтвердил поставку российских вертолетов Ми-35М в Индонезию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол России в Индонезии Сергей Толченов подтвердил информацию о прибытии в республику закупленных российских боевых вертолетов Ми-35М.

    Толченов уточнил, что российские боевые машины уже находятся на территории островного государства, передает РИА «Новости». «Они действительно доставлены сюда. Есть их фотографии в местных СМИ. Да, такая поставка была», – заявил дипломат, отвечая на вопрос о передаче техники.

    Ранее индонезийское агентство ANTARA сообщило, что в начале сентября в страну прибыли два приобретенных у России вертолета Ми-35М.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Россия представила Индонезии наработки по редкоземельным металлам.

    Джакарта захотела построить космодром совместно с Москвой.

    В прошлом году российский посол подтвердил сохранение контракта с республикой на поставку истребителей Су-35.

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    2 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Польша начала разработку нового закона для военного времени

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство национальной обороны Польши разрабатывает новый закон для военного времени с учетом украинского опыта для оптимизации управления и ускорения развертывания войск, сообщил глава ведомства, вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш.

    Министерство национальной обороны Польши разрабатывает новый закон для военного времени, передает РИА «Новости». Косиняк-Камыш отметил, что в настоящее время закон обсуждается между министерствами.

    По словам политика, основные принципы разработки законодательства для противодействия современным угрозам были сформулированы польскими военными с учетом украинского опыта.

    Проект новых правил призван оптимизировать управление, ускорить развертывание войск и адаптировать процедуры к гибридным угрозам, киберугрозам и дезинформации.

    Косиняк-Камыш подчеркнул, что долг правительства – обеспечить готовность государства к различным вызовам, включая войну. Он также заверил, что не хочет никого пугать или ставить в неловкое положение, но заявил об обязанности быть готовыми к наихудшим сценариям.

    В настоящее время решения по подготовке страны к обороне разбросаны по нескольким постановлениям Совета министров, изданным после принятия Закона о национальной обороне 2022 года.

    Министерство считает, что настало время стандартизировать правовую систему в этой сфере. Проект закона предусматривает увязку польского плана реагирования на чрезвычайные ситуации с системой реагирования НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство национальной обороны Польши разработало поправки для введения режима полной готовности к войне.

    Заместитель главы ведомства Цезарий Томчик заявил о постоянном наращивании военного потенциала страны. Ранее министерство направило гражданам 4 млн брошюр с инструкциями на случай кризисных ситуаций.

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Россия вернула Родину миллионам русских

    Новые жилые кварталы, восстановленные мосты и дороги, сотни перезапущенных предприятий – с такими результатами Донбасс и Новороссия встречают четвертую годовщину воссоединения с Россией. Это событие изменило стратегическое положение страны, укрепив ее позиции в Азово-Черноморском регионе и обеспечив сухопутный путь в Крым. Но главным итогом стала защита миллионов русских людей, которые стали гражданами своей исторической Родины – России. Подробности

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    Школьники устроили хаос по всей Франции

    Не иначе как «мятежом» уже называют протесты, которые устроили по всей Франции школьники и студенты. Задержаны тысячи человек, от рук школьников пострадали сотни избитых и покалеченных полицейских. Чем так недовольны французские подростки и почему их действия фактически поставили в тупик руководство Франции? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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