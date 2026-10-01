Иностранные заказчики заинтересовались новейшим российским БПЛА Supercam S180

Иностранные государства заинтересовались покупкой БПЛА Supercam S180

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ряд иностранных государств выразил заинтересованность в приобретении новейшего российского беспилотника-разведчика Supercam S180, передает ТАСС. Об этом сообщила официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская на проходящей в Баку международной выставке ADEX 2026.

«Интерес иностранцев к проекту Supercam S180 есть, запросы на них поступают, выдаются коммерческие предложения на рассмотрение потенциальным заказчикам. Пока зарубежные страны к нему присматриваются, так как продукт новый, он еще должен наработать определенный набор «рекордов» в ходе СВО, чтобы аудитории его можно было полностью оценить», – сказала она.

По словам представителя компании, операторы дрона высоко оценивают разрешение матрицы бортовой камеры, которая позволяет получать детализированные снимки объектов в режиме реального времени. Эффективность аппарата также подтверждена успешными испытаниями в центре «Рубикон» в условиях реальных боевых действий. Комплекс полностью подтвердил заявленные характеристики. Выставка ADEX 2026 продлится до 2 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, разработчики впервые представили новейшую версию беспилотника Supercam S180 на выставке в Баку. Новая модификация аппарата получила функцию оперативного создания цифровой карты местности. Зарубежные заказчики заинтересовались возможностью локализации производства разведывательных комплексов Supercam S350.