Тарифы ЖКХ планово проиндексированы в России

Tекст: Антон Антонов

Правительство России утвердило на 2026 год две индексации платы за жилищно-коммунальные услуги – с 1 января и с 1 октября, передает РИА «Новости».

Как отмечали в Федеральной антимонопольной службе, «индексация тарифов необходима для обеспечения стабильной работы комплекса ЖКХ и качества коммунальных услуг для потребителей, а также обновления коммунальной инфраструктуры», передает ТАСС.

Предельные значения индексации составят от 8 до 22% в зависимости от региона. Минимальные показатели установлены в Хакасии и на Чукотке (плюс 8%), в Кировской области (плюс 8,9%), Сахалинской и Томской областях (плюс 9%). Индексация в Москве не должна быть выше 15%, в Санкт-Петербурге – 14,6%, в Подмосковье – 12,8%.

Указанные цифры – не обязательный рост, а лишь максимально допустимый уровень. Региональные власти могут устанавливать более низкий показатель, а также определять разные значения для отдельных муниципалитетов в рамках допустимого диапазона отклонений, который составляет от 2,1 до 21,9%.

Самые большие отклонения предусмотрены в Ставропольском крае (21,9%), Коми (15%), Пермском крае и Орловской области (14,9%). А вот для Москвы, Петербурга и Севастополя возможность отклонения не предусмотрена вовсе – там показатель равен 0%.

«Стоит отметить, что корректировка тарифов неравномерна по всей стране и связана с факторами каждой конкретной территории. Продолжают действовать меры поддержки граждан, региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг», – напомнили в Союзе потребителей России.

В организации отметили, что индексация тарифов – объективно необходимая реальность, обусловленная вложениями в модернизацию энергосистемы и проектами повышения надежности энергоснабжения на фоне роста спроса. По их данным, потребление электроэнергии населением выросло примерно на 20% за пять лет, что вместе со старением инфраструктуры требует дополнительных вложений.

ФАС регулярно проверяет достоверность и обоснованность расходов, которые учитываются в тарифах, и пресекает нарушения.

Для разных категорий россиян есть льготы на услуги ЖКХ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России разделило индексацию тарифов ЖКХ в 2026 году на два этапа.

Юрист Михаил Лаврухин посоветовал россиянам проверять начисления за коммунальные услуги по разным документам, включая сайты региональных тарифных органов и ГИС ЖКХ.