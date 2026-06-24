Россия заблокировала космический форум из-за визового скандала с Австрией

Tекст: Денис Тельманов

Москва жестко отреагировала на визовый демарш европейского государства, передает РИА «Новости».

«Член российской делегации легендарный космонавт, Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалев получил визу только накануне открытия сессии, когда он уже не успевал прибыть в Вену к началу работы. Крикалев воспринял это как издевательство и от поездки в Вену отказался», – заявил постпред России в Вене Михаил Ульянов.

В качестве ответной меры Москва заблокировала решение о проведении крупного космического форума ЮНИСПЭЙС в 2027 году на австрийской территории. Ульянов подчеркнул, что принимающая сторона должна осознавать последствия своих недружественных действий.

«Как может быть иначе, если потенциально принимающая сторона не отдает себе отчета в том, что такое хорошо и что такое плохо», – задался вопросом Ульянов.

Кроме того, дипломат рассказал о проблемах с аккредитацией других сотрудников. Кандидат на пост заместителя постпреда семь месяцев ждал долгосрочную визу, но в итоге получил отказ. Австрийские власти также не выдали ему краткосрочный документ, хотя ранее он неоднократно посещал заседания комитета ООН по космосу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России в Вене Михаил Ульянов сообщил о критической ситуации с выдачей австрийских виз отечественным дипломатам.

В прошлом году президент России Владимир Путин назначил Сергея Крикалева специальным представителем по вопросам международного сотрудничества в космической сфере.

В прошлом месяце официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала жесткие ответные меры на недружественные действия Вены.