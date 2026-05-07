Запрет электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.10 комментариев
Москва пообещала жестко ответить на высылку дипломатов из Вены
МИД пообещал принять болезненные меры против Вены после высылки дипломатов
Решение Вены выслать россиян является политически мотивированным и надуманным, Австрия разрушает отношения с Москвой в ущерб своим собственным интересам, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Россия примет жесткие и болезненные для Австрии ответные меры на решение объявить трех российских дипломатов персонами нон грата, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА «Новости».
Она подчеркнула, что действия Вены вызвали решительное осуждение Москвы, поскольку считаются откровенно надуманными, недружественными и политически мотивированными шагами.
Захарова отметила, что власти Австрии продолжают слепо следовать антироссийскому курсу коллективного Запада и разрушают двусторонние отношения, сложившиеся между странами за десятилетия, в ущерб собственным национальным интересам.
«Российская сторона примет жесткие и, поверьте мне, болезненные для официальной Вены ответные меры», – заявила Захарова.
Российская дипломатическая миссия в Вене осудила решение властей Австрии объявить сотрудников посольства и постпредства при ОБСЕ персонами нон грата.