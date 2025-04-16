Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?0 комментариев
Авиакомпания «Победа» запретила на борту музыку без наушников
«Победа» ввела запрет на использование аудио- и видеоконтента на борту без наушников
Российская авиакомпания «Победа» ввела запрет на использование аудио- и видеоконтента без наушников на борту самолетов для повышения комфорта пассажиров.
Авиакомпания «Победа», принадлежащая группе «Аэрофлот», сообщила о введении нового правила для пассажиров. Как пишет РИА «Новости», пассажирам теперь запрещено слушать музыку и смотреть видео без использования наушников. Это нововведение, по словам представителей компании, направлено на создание более комфортной обстановки на борту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания «Победа» обязана была уточнить правила провоза ручной клади на своих рейсах. «Победа» отменила онлайн-регистрацию для детей от двух до 12 лет. Регистрация на рейсы «Победы» и «Аэрофлота» осложнилась из-за сбоя в системе Leonardo.