Лоукостер «Победу» обязали уточнить правила провоза ручной клади

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14 января, суббота | Последнее обновление — 12:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Харьков частично обесточен после взрыва
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То, чего сегодня ждут регионы от столичных творцов, крайне далеко от укоренившейся психологии «чёса», когда творцы потребляют свой «бытовой райдер», отрабатывают программу, кричат в зал «мы любим вас, Чита» (Хабаровск, Тамбов, Махачкала – нужное подчеркнуть и, главное, не перепутать) и уезжают с холодным сердцем и с гонораром.
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Не все наши релоканты читали Достоевского, вот и оказались не готовы к тому, что в свободной Европе надо гораздо тщательнее следить за словами, сопровождающими чистку сапог. Тут даже проверенные годами борцы с диктатурой могут лопухнуться.
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Сегодня, чтобы растрогать немца до слез, достаточно показать ему крохотный кусочек правды о его жизни. Темный подъезд. Одинокая старуха. Война в семьях. Нищета. Дискриминация по социальному, национальному признаку.
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Анна Линникова, 22-летняя жительница Оренбурга, прошла в финал 71-го конкурса «Мисс Вселенная», который состоялся в Новом Орлеане. На одном из этапов состязания в США девушка представила платье, названное «Корона Российской империи»
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Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
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Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Лоукостер «Победу» обязали уточнить правила провоза ручной клади
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Лоукостер «Победа» после решения суда заявил, что в ближайшее время уточнит правила провоза ручной клади.
Авиакомпания заявила, что соблюдает действующее законодательство и в ближайшее время уточнит правила провоза ручной клади, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Напомним, авиакомпания «Победа» на смогла защитить в судах свое право устанавливать собственные нормы провоза ручной клади, следует из картотеки арбитражных дел. Летом 2021 года Ространснадзор устроил в компании внеплановую проверку соблюдения законодательства о гражданской авиации.
Выяснилось, что «Победа» уменьшает установленную законом норму бесплатного провоза ручной клади, обязав устранить нарушение.
«Победа» оспорила предписание Ространснадзора в суде. Спор занял несколько инстанций и теперь точку в нем поставил Верховный суд России.
Назарова и Васильеву уволили из МХТ имени Чехова за антироссийские высказывания
Худрук МХТ имени Чехова Хабенский подписал приказ об увольнении Назарова и его супруги Васильевой из театра
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Народный артист России Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева уволены из МХТ имени Чехова за антироссийские высказывания, сообщают СМИ.
Причиной увольнения стали не только публичные высказывания артиста по вопросу проведения Россией специальной военной операции на Украине, но и «его антироссийские настроения», пишет «Московский комсомолец».
Как сообщает издание художественный руководитель театра Константин Хабенский ранее «попытался вразумить» Назарова. Однако после интервью Назарова, опубликованного в Youtube, Хабенский подписал приказ об увольнении артиста и его супруги, «также не скрывающей свою антироссийскую позицию». Издание пишет, что в интервью Назаров «откровенно поливал грязью Россию».
Напомним, что Назаров и раньше делал скандальные заявления, вызывающие общественную критику. Так, в 2021 году он выступил против проведения в России «бессмысленного», по его словам, парада в честь Дня Победы.
Пригожин ответил на заявления Госдепа США о ЧВК «Вагнер»
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Высказывания представителей американского Госдепартамента о военной компании не беспокоят, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Вы знаете, меня не очень беспокоят действия США, поскольку, безусловно, это серьезный противник, но в данный момент, не ключевой», – отметил Пригожин в ответ на просьбу телеканала RTVI прокомментировать заявления советника Госдепартамента США Дерека Шолле о том, что деятельность ЧВК «Вагнер» вызывает беспокойство у Вашингтона, передает Telegram-канал группы «Конкорд».
Ранее советник Госдепа Дерек Шолле заявил, что США ведут работу, которая должна «нейтрализовать» деятельность ЧВК «Вагнер». По его словам, такая работа ведется, в частности, с правительством в Белграде.
Напомним, Госдеп заявил, что в связи с действиями ЧВК «Вагнер» в Центрально-Африканской Республике организация включена в список «вызывающих особую озабоченность» из-за якобы нарушения религиозных свобод. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что в Африке ЧВК «Вагнер» якобы подвергает опасности миротворцев и сотрудников ООН.
Объект критической инфраструктуры поврежден после взрывов под Киевом
В результате взрывов, прогремевших утром субботы, 14 января, в Киевской области на одном из объектов критической инфраструктуры произошло возгорание, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
В своем Telegram-канале он уточнил, что взрывы прогремели около 06.00 по местному времени (07.00 мск). По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил Кулеба.
О взрывах в Киеве и других городах Украины сообщалось ранее в субботу.
Между тем украинское издание «Страна» сообщает о взрывах в Харькове. Остановилась работа метро, в части города пропал свет.
Кроме того, взрывы слышны также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Согласно данным на официальном украинском сайте для оповещения населения, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях.
В понедельник взрывы прогремели в Харьковской области.
Журналисты CNN рассказали об отступлении ВСУ из Соледара
В пятницу днем сотрудники американской телекомпании CNN наблюдали отступление вооруженных сил Украины из города Соледара, об этом они сообщили в эфире своего телеканала.
Команда американских журналистов находилась примерно в четырех километрах от города, она наблюдала подразделения украинских войск, выходящие из Соледара, что, судя по всему, являлось отступлением ВСУ из города, сообщается на сайте CNN.
В Кремле ранее подчеркивали, что ВС России провели большую работу в Соледаре. Также там указали, что российские военные проявили самоотверженность и героизм.
В пятницу Минобороны России сообщило, что освобождение города Соледара завершено вечером в четверг, 12 января. Город имеет важное значение для продолжения наступления на Донецком направлении.
США высказали недовольство российскими досмотрами судов по зерновой сделке
Постпред США при ООН Томас-Гринфилд заявила о якобы затягивании Россией досмотров судов в рамках зерновой сделки
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Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд утверждает, что Россия якобы целенаправленно замедляет инспекции судов в рамках зерновой сделки.
По словам Томас-Гринфилд, «операции не поспевают за высоким мировым спросом на черноморское зерно». На заседании Совета Безопасности ООН она заявила, что десятки судов ожидают отправки, еще десятки – досмотра. Томас-Гринфилд попросила членов СБ «призвать Россию немедленно усилить сотрудничество».
В свою очередь, постпред Китая Чжан Цзюнь призвал секретариат ООН прилагать практические усилия для снятия препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, передает РИА «Новости».
В пятницу посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил об отсутствии прогресса в зерновой сделке. По его словам, российским производителям и поставщикам по-прежнему приходится иметь дело с блокировкой банковских платежей, непомерно высокими страховыми тарифами и блокировкой доступа к портам. Также он указал на перекосы в географическом распределении получателей украинских продуктов питания.
В ЧВК «Вагнер» опровергли данные об оперативном окружении Артемовска
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Ни о каком оперативном окружении Артемовска в настоящее время речи не идет, передает пресс-служба группы Concord слова главы Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов Андрея Трошева.
«Не знаю, кто такой Игорь Кимаковский, но он явно человек, который рядом с Артемовском не находился и карты не смотрел», – приводится заявление Трошева в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина».
Трошев отметил, что когда Артемовск будет окружен, об этом сообщат.
«Хочу еще раз подчеркнуть, в Артемовске, кроме ЧВК «Вагнер», нет никого. Поэтому рассказы некоего советника врио главы ДНР про оперативное окружение Артемовска – не что иное, как введение россиян в заблуждение», – добавил он.
Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что Артемовск взят российскими войсками в оперативное окружение.
Донецкий депутат Владислав Бердичевский сказал газете ВЗГЛЯД, что в Артемовске находится не менее 5 тыс. бойцов ВСУ. По его словам, их до сих пор могут снабжать боеприпасами и провиантом.
Глава Минобороны Германии решила уйти в отставку
Bild сообщила о решении главы Минобороны Германии Ламбрехт уйти в отставку
Кристина Ламбрехт на фоне критики за состояние вооруженных сил Германии приняла решение покинуть пост министра обороны страны, сообщают источники.
По их словам, решение об отставке исходит от самой Ламбрехт, а не от ведомства канцлера. Источники заявили, что сейчас «речь идет о дате отставки». Кроме того, обсуждаются кандидатура возможного преемника, передает ТАСС со ссылкой на Bild.
По данным газеты, пост министра может занять уполномоченный Бундестага по делам военнослужащих Ева Хегль.
В министерстве обороны Германии в ответ на вопрос об отставке Ламбрехт заявили: «Это слухи, которые мы не комментируем», – передает РИА «Новости».
Напомним, немецкая оппозиция – партии «Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии» – потребовала отправить Ламбрехт в отставку на фоне связанных с ней череды скандалов. В частности, Ламбрехт подверглась резкой критике за состояние материально-технической базы бундесвера. Кроме того, критику вызвало ее новогоднее обращение. Также к скандалу привели фото ее сына в вертолете бундесвера во время ее командировки.
Спецслужбы Украины подорвали машину главы Бердянского района
Спецслужбы Украины подорвали машину главы Бердянского района, он не пострадал
Украинские спецслужбы совершили теракт в Бердянске, они подорвали автомобиль главы администрации Бердянского района Алексея Кичигина, сообщили власти города.
Сам чиновник не пострадал при покушении, заявили в администрации Бердянска, передает ТАСС.
Теракт совершили в 19.30 по местному времени, Кичигин успел заметить подозрительный предмет на днище служебного автомобиля, указали в администрации, сообщает РИА «Новости».
В сообщении отмечается, что сила взрыва составила до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. В администрации подчеркнули, что теракт никак не повлияет на работу военно-гражданской администрации Бердянского района.
В декабре в Бердянске подрывали подстанцию и опору линии электропередачи.
В сентябре в этом же городе были убиты замглавы администрации города по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмила, возглавлявшая городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума.
РУСАДА лишило фигуристку Валиеву золотой медали чемпионата России 2022 года
Фигуристку Валиеву лишат золотой медали чемпионки России 2022 года
Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) аннулировал результат фигуристки Камилы Валиевой на победном для нее чемпионате России 2022 года, спортсменку лишат золотой медали, сообщается на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).
РУСАДА решило аннулировать результат Камилы Валиевой на чемпионате России в 2022 году, когда она завоевала золотую медаль, установив новый мировой рекорд. Позднее стало известно, что допинг-проба фигуристки, взятая в день ее победы на турнире, дала положительный результат, передает РИА «Новости».
Второе место на чемпионате России 2022 года заняла Александра Трусова, третье – Анна Щербакова, четвертое – Аделия Петросян.
Ранее в пятницу РУСАДА проинформировало WADA о невиновности Валиевой в нарушении антидопинговых правил, но при этом аннулировало ее результат.
Напомним, в ноябре WADA потребовало от Спортивного арбитражного суда (CAS) вынести решение о дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил на четыре года.
Названы сложности применения западных танков в Донбассе
Military Watch: Западные танки не смогут воевать в Донбассе из-за их характеристик
Немецкие и британские танки Leopard 2 и Challenger 2, которые Запад согласился поставить Киеву, вряд ли будут воевать в Донбассе, сообщили СМИ.
По сообщению портала Military Watch, причина кроется в сложном техническом обслуживании машин и их эффективности в бою, так как оба танка значительно тяжелее используемых ВСУ и потребуют значительно больше топлива, что делает их неподходящими для применения в городских боях, а отсутствие у них автоматов заряжания подразумевает наличие дополнительных членов экипажа, передает РИА «Новости».
Издание напомнило, что репутация танков основательно испорчена, даже турецкие генералы характеризовали опыт использования этих машин как «болезненный».
Напомним, польский президент Анджей Дуда пообещал передать Украине роту танков Leopard 2 немецкого производства.
Минобороны рассказало о действиях российских войск при освобождении Соледара
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Освобождение города Соледара, имеющее важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении, завершено вечером в четверг, 12 января, сообщило Минобороны.
В сообщении в Telegram-канале ведомства говорится, что установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем подразделения ВСУ.
Подчеркивается, что взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск (сил). Удары по позициям ВСУ наносились непрерывно, отмечается в сообщении.
В Минобороны сообщили, что во время освобождения Соледара истребительной авиацией ВКС России были уничтожены три самолета и вертолет воздушных сил Украины, выполнявших задачи по огневой поддержке с воздуха украинских войск.
Кроме того, российские средства ПВО в районе Соледара сбили девять снарядов РСЗО «HIMARS», «Ольха» и «Ураган», выпущенных по занятым российскими войсками опорным пунктам.
В сообщении Минобороны указано, что во время освобождения города подразделения ВДВ совершили скрытый маневр с другого направления, успешно атаковали сходу позиции ВСУ, заняв господствующие высоты и блокировали город с северной и южной сторон.
Также сосредоточенными на данном направлении силами и средствами радиоэлектронной борьбы российской группировки войск была подавлена система управления противника, а также сорвано применение украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что комплекс реализованных российской группировкой войск мероприятий обеспечил успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению Соледара. Только за последние трое суток в районе города Соледара было уничтожено более 700 украинских военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения ВСУ.
В Кремле накануне отмечали, что военные провели огромную работу в Соледаре, это самоотверженные и героические действия.
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Стало известно об ухудшении состояния фигуриста Костомарова
Состояние российского фигуриста Романа Костомарова становится хуже, у него якобы прогрессирует пневмония, сообщил источник, близкий к ситуации.
У Костомарова пневмония прогрессирует в двустороннюю, пока его нельзя отключать от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщил собеседник РИА «Новости».
Напомним, Костомарова положили в реанимацию с пневмонией. Через некоторое время стало известно, что спортсмена перевели в больницу в Коммунарке, где ему делают процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.
Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой. Кроме олимпийского золота, в активе пары две победы на чемпионатах мира, по три – на чемпионатах Европы и России. В разное время его партнершами были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.
В Литве произошел взрыв на газопроводе
В Пасвальском районе Литвы взорвался газопровод
В Пасвальском районе на севере Литвы на линии магистрального газопровода произошел взрыв, открытый огонь достиг 50 метров в высоту, сообщил директор районной администрации Повилас Бальчюнас.
Бальчюнас в эфире национального радио отметил, что огонь после взрыва поднялся на высоту 50 м, согласно предварительным данным, пострадавших нет, передает ТАСС.
Местные власти эвакуируют жителей деревни Валакеляй, которая находится примерно в полукилометре от газопровода. Директор добавил, что присланы автобусы, для приема людей подготовлены две школы. По его словам, паники нет, ситуация находится под контролем. Деревня Валакеляй, в которой проживает около 250 человек, находится в 4 км от районного центра.
О взрыве на газопроводе извещена полиция, спасательные службы. На этом участке параллельно идут две линии газопровода, по которым газом обеспечивается северная часть Литвы. По ним газ также транспортируется в Латвию. Вторая линия не повреждена.
Небензя назвал условие завершения СВО
Небензя подтвердил намерение России достичь целей СВО на Украине переговорами или военными средствами
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Россия готова к переговорам, но в случае необходимости добьется целей спецоперации на Украине военными средствами, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.
Небензя заявил, что спецоперация завершится, когда с территории Украины не будет исходить угроза России, а также когда прекратится дискриминация русскоязычного населения Украины, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Россия готова к переговорам, если они позволят добиться указанных целей, в противном случае «все поставленные задачи будут достигнуты военными средствами». По словам постпреда, пока ни Украина, ни ее «западные спонсоры нужных выводов из украинских событий не сделали», а режим Владимира Зеленского при попустительстве Запада превратился в авторитарную диктатуру, что «само по себе является существенным препятствием на пути к миру».
Небензя добавил, что «все на Украине могло бы завершиться иначе, если бы Киев выполнил утвержденные резолюцией Совета Безопасности ООН Минские соглашения», но к этому не стремились ни Украины, ни «гаранты «Минска» Франция и Германия». «Минский процесс был для западных стран лишь ширмой, за которой они тайком вооружали Украину с тем, чтобы натравить ее на Россию», – заявил Небензя.
«Уверен, что после наших слов у многих наших коллег возник законный вопрос: «Что же необходимо для того, чтобы на Украине наступил мир?» – сказал он. Как отметил Небензя, Киев и Запад пытаются убедить мир, что Россия якобы стремится уничтожить Украину как государство, что целью СВО является «чуть ли не ее деукраинизация и насильственная русификация».
Дипломат подчеркнул, что подобных целей Москва «никогда не декларирует», Россия «воюет не с украинским народом, а с преступным националистическим режимом, который пришел к власти в 2014 году в результате поддержанного Западом антиконституционного переворота и провозгласил курс на дерусификацию Украины и героизацию нацистских приспешников».
При этом «мир по-украински» подразумевает «капитуляцию России, которую должно зафиксировать международное сообщество», отметил Небензя. Он заявил, что Киев сейчас «носится с идеей некоего «саммита мира», всячески подводя к тому, что мира не хочет именно Россия». По его словам, Украина предпринимает попытку «понравиться западной публике, задающей все более неудобные вопросы о том, куда идут выделяемые Киеву деньги», сам же «саммит» – пропагандистская пустышка, в связи с чем участие в нем России украинскими властями не предусматривается.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, требуя признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Также был выдвинут ряд политических условий. Однако из-за позиции Киева географические задачи СВО претерпели изменения. Так как ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области захотели вернуться в Россию, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.
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Минобороны рассказало о роли ЧВК «Вагнер» при взятии Соледара
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Непосредственный штурм городских кварталов Соледара, оккупированных украинскими военными, проводился бойцами ЧВК «Вагнер», отметили в Министерстве обороны России.
Боевая задача по взятию кварталов города была успешно решена «мужественными и самоотверженными» действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Министерство подчеркнуло, что наступательные действия осуществлялись разнородной группировкой российских войск по единому замыслу и плану, который предусматривал решение нескольких боевых задач.
В числе таких задач – блокада города с севера и юга, изоляция района боестолкновений, перекрытие переброски резервов ВСУ из соседних районов и пресечение выхода украинских подразделений из города. Также войска осуществляли поддержку наступления штурмовой авиацией и артиллерией.
В среду основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил об установлении контроля над Соледаром.
Минобороны заявило о завершении освобождения Соледара в пятницу.
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