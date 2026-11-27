Кнайсль исключила появление единого европейского переговорщика с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Они так и не договорятся о едином переговорщике. Это, вероятно, будет некая коллективная группа. Я не вижу одного человека», – сказала она РИА «Новости».

Кнайсль напомнила, что в Москве работают 27 посольств стран Евросоюза. Представители «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция) приглашены посетить Москву. «Я думаю, это хорошая идея. И думаю, это могут сделать послы», – добавила она.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что европейцы хотят «вскочить на подножку последнего вагона» в украинском урегулировании, понимая, что «поезд уходит». Президент Владимир Путин сообщил о приглашении европейцам приехать в Москву для изложения их позиции. Лавров уточнил, что Россия хочет понять предполагаемую роль Европы, но европейцы пока не готовы излагать свою позицию, желая сразу начать переговоры. Спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал Европу «очень разнообразным сочетанием множества разных характеров, взглядов и интересов».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД России Сергей Лавров заявил о нежелании Москвы вести переговоры по Украине с Европой из-за ее манер.

Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о непонимании Кремлем возможного вклада европейцев в процесс мирного урегулирования.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о неготовности европейских стран стать полноценными участниками мирного процесса.