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    Евросоюз начал повторяться в антироссийских санкциях
    Эксперт: Путин отводит транспорту стратегическую роль в развитии страны
    Ле Пен отказалась помогать Киеву в случае избрания президентом Франции
    Композитор объяснил, за что ИИ-песням ставят дизлайки даже далекие от музыки люди
    Ушаков назвал место проведения встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в КНР
    Ушаков: Решение об участии Путина в саммите G20 примут после встреч на АТЭС
    Хуснуллин оценил состояние Крымского моста после атаки
    Украинская полиция предъявила обвинения 15 протестовавшим у тайной тюрьмы
    Лавров: Европа многократно упускала шансы стать посредником по Украине
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американские студенты захотели назад в СССР

    Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.

    16 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Борьба с коррупцией на Украине направлена против мира

    «Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

    6 комментариев
    16 ноября 2026, 22:59 • Новости дня

    Песков допустил беседу Путина и Такаити на саммите АТЭС

    Кремль не исключил встречу Путина с японским премьером на АТЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Санаэ Такаити могут переговорить в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Мы не исключаем, что и президент, и премьер-министр будут иметь возможность как-то воспользоваться кулуарами саммита для того, чтобы переговорить», – передает слова Пескова РИА «Новости».

    Так представитель Кремля ответил на вопрос, поступали ли Москве обращения о том, что глава правительства Японии заинтересована во встрече с российским лидером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Песков допустил возможность встречи Путина и Ким Чен Ына на саммите АТЭС, а также заявил об отсутствии точного времени двусторонней встречи Путина и президента США на саммите. Помощник главы государства Ушаков пообещал принять решение о поездке Путина на саммит G20 в Майами по результатам встреч в Китае.



    16 ноября 2026, 16:55 • Новости дня
    ФСБ задержала подозреваемую в подрыве машины Заворотного
    ФСБ задержала подозреваемую в подрыве машины Заворотного
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве гражданку России, подозреваемую в подрыве машины бывшего советника экс-премьера Украины Николая Азарова журналиста Сергея Заворотного по заданию украинских спецслужб.

    В столице задержана россиянка 2005 года рождения, причастная к подрыву автомобиля общественного деятеля и независимого журналиста по заданию спецслужб Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

    По данным ведомства, перед совершением преступления девушку обманули мошенники. Она перевела крупную сумму денег на неизвестный счет, после чего преступники использовали этот факт для дальнейшего давления на россиянку и принуждения к совершению покушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Сергей Заворотный лишился руки в результате взрыва автомобиля в Москве.

    Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о причастности украинских спецслужб к организации покушения.

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    16 ноября 2026, 21:12 • Новости дня
    Каллас предложила выкрасть у России данные об участниках спецоперации
    Каллас предложила выкрасть у России данные об участниках спецоперации
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас публично призвала организовать хакерскую атаку на Россию для хищения данных об участниках спецоперации ради обоснования визовых санкций.

    Инициатива о таких ограничениях может войти в проект 22-го пакета санкций, который Еврокомиссия должна представить в ближайшие дни, передает ТАСС.

    «Но Россия хранит все данные этих людей, которые участвовали в этой войне, я полагаю, что эти данные довольно легко раздобыть, поскольку сегодня все данные – цифровые. Таким образом ЕС может разрешить проблему имплементации этих санкций», – заявила Каллас.

    Дискуссия между странами объединения о визовых рестрикциях продолжается. Против запрета на въезд для бывших бойцов выступают несколько южных государств Евросоюза, указывая на сложность юридической проверки каждого случая. Они опасаются превращения данной инициативы в пролог к более широким ограничениям. Визовая политика остается прерогативой национальных правительств, однако Еврокомиссия и дипломатическая служба ЕС пытаются перехватить часть этих полномочий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о блокировке рядом стран Евросоюза предложения о введении новых визовых ограничений против россиян.

    В июле Совет ЕС объявил о создании юридической базы для отказа в выдаче виз участникам спецоперации.

    Летом Европейский союз отправил на доработку идею о запрете въезда на территорию объединения российским военнослужащим.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    16 ноября 2026, 16:01 • Новости дня
    Власти Литвы оценили возможность закрыть границу с Россией

    Министр обороны Каунас: Литва оценивает возможность закрыть границу с Россией

    Власти Литвы оценили возможность закрыть границу с Россией
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Денис Тельманов

    Литовские власти следят за ситуацией с безопасностью и оценивают возможность закрытия границы с Россией, заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас.

    «Литва также оценивает ситуацию с безопасностью и при необходимости может принять дополнительные меры», – приводит слова Каунаса РИА «Новости» со ссылкой на литовскую телерадиокомпанию LRT.

    Министр отметил, что считает реакцию Эстонии «хорошей и правильной». По его словам, Литва анализирует ситуацию, и, если подобные события произойдут в государстве, естественно, Вильнюс также примет дополнительные меры.

    Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что правительство республики планирует с 1 декабря закрыть все погранпереходы с Россией. В качестве причины в МИД назвали инцидент на оборонном предприятии Threod Systems, в причастности к которому эстонская сторона бездоказательно обвиняет Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова связала решение Эстонии закрыть границу с Россией с предстоящей встречей Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил за бессрочное закрытие эстонско-российской границы.

    В воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о намерении российской стороны проверить на достоверность информацию о возможном закрытии границы Эстонией.

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    16 ноября 2026, 14:45 • Новости дня
    Минтранс сообщил о переходе свыше 130 торговых судов под российский флаг

    Минтранс: Более 130 торговых судов перешли под флаг России

    Минтранс сообщил о переходе свыше 130 торговых судов под российский флаг
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Свыше 130 торговых судов перешли под флаг России после поручения президента о повышении привлекательности российской юрисдикции, сообщил министр транспорта Дмитрий Ядров в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

    «Владимир Владимирович, вы ставили задачу на Петербургском экономическом форуме повысить привлекательность российского флага. Эта работа начата, уже более 130 судов перешли под российский флаг», – цитирует Ядрова РИА «Новости».

    По его словам, благодаря этому общий дедвейт российского флота достиг 38 млн тонн, превысив показатели СССР. Министр добавил, что Россия поднялась в мировом рейтинге по дедвейту с 24-го на 14-е место.

    Ядров подчеркнул, что для достижения этих результатов была проделана большая работа по изменению нормативно-правовой базы. В частности, в 2027 году ожидается принятие закона о морских администрациях, который дополнительно упростит регистрацию и эксплуатацию судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце вице-премьер Андрей Никитин заявлял о переходе около сотни крупнотоннажных торговых судов под флаг России после Петербургского международного экономического форума.

    Летом Министерство транспорта предложило сделать более гибкой систему эксплуатации судов под российским флагом в рамках нового законопроекта о создании в стране единой морской администрации.

    В июне Никитин сообщал о планах правительства создать максимально привлекательные условия для судов с отечественными грузами.

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    16 ноября 2026, 15:47 • Новости дня
    Минпросвещения выступило против произвольных сокращений Пушкина в учебниках
    Минпросвещения выступило против произвольных сокращений Пушкина в учебниках
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство просвещения решило включить стихотворение Александра Пушкина «Зимний вечер» в новые государственные учебники по литературе для пятых классов без сокращений.

    Ведомство поддержало инициативу о включении стихотворения Александра Пушкина «Зимний вечер» в новые учебники для пятых классов в полном объеме, сообщает Минпросвещения в Max.

    В министерстве подчеркнули недопустимость произвольного сокращения текстов и заявили о необходимости изучения школьниками произведений великих русских классиков в неизменном виде. Такую же позицию ранее выразила советник президента России Елена Ямпольская.

    Переход на единые государственные учебники по русскому языку и литературе для 5–6-х и 10–11-х классов стартует в российских школах 1 сентября 2027 года. Полностью этот процесс, включая обновление материалов для начальных классов, завершится в плановом порядке с 2028 года.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу эксперт Минпросвещения Марина Бабурина сообщила о включении заданий на написание эссе в единые учебники по русскому языку для 10-11-х классов.

    Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал начало апробации государственных учебников по русскому языку и литературе с 1 января 2027 года.

    В начале месяца Министерство просвещения подошло к финальной стадии создания государственных учебников по пяти предметам для старшеклассников.

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    16 ноября 2026, 15:04 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против 12 управляющих российскими НПЗ компаний

    Евросоюз утвердил санкции против 12 российских НПЗ и «Русхимальянса»

    ЕС ввел санкции против 12 управляющих российскими НПЗ компаний
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Совет Евросоюза принял постановление о введении санкций в отношении 12 российских компаний, управляющих нефтеперерабатывающими заводами, а также оператора строящегося СПГ-комплекса в Усть-Луге.

    Ограничения затронули структуры «Газпром нефти», которые управляют Московским и Омским НПЗ, а также предприятие «Газпром нефтехим Салават», передает ТАСС со ссылкой на «Официальный журнал Евросоюза».

    В санкционный список также вошли «Киришинефтеоргсинтез», ТАИФ-НК, Хабаровский и Саратовский нефтеперерабатывающие заводы, «Орскнефтеоргсинтез», Ильский НПЗ и Новошахтинский завод нефтепродуктов. Кроме того, ограничения коснулись ООО «Енисей» в Коми и компании «Балчуг-петролеум», управляющей заводом в Марий Эл.

    В пояснениях к документу указано, что меры приняты из-за значимости энергетического сектора для доходов российского бюджета. Регламент вступает в силу в день публикации.

    Дополнительные европейские санкции введены против компании «Русхимальянс», выступающей оператором комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге Ленинградской области, и ее акционера «Русгаздобычи». Этот интегрированный комплекс на паритетных началах реализуется Газпромом и «Русгаздобычей», к концу июня его готовность оценивалась в 80%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу страны Европейского союза запланировали утвердить более ста новых ограничительных мер в отношении российских банков и энергетических компаний.

    Летом глава дипломатии ЕС Кая Каллас анонсировала включение нефтеперерабатывающих заводов в России и Белоруссии в 21-й пакет антироссийских санкций.

    В июне председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил о завершении строительства газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге на 80%.

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    16 ноября 2026, 16:49 • Новости дня
    МИД: Визит Ким Чен Ына в Россию стоит на повестке дня
    МИД: Визит Ким Чен Ына в Россию стоит на повестке дня
    @ KCNA/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию постоянно находится на повестке дня.

    Замглавы российского внешнеполитического ведомства подтвердил актуальность планов по организации приезда северокорейского лидера, передает РИА «Новости».

    «Он постоянно стоит на повестке», – заявил Руденко журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье партийно-правительственная делегация КНДР прибыла в Москву.

    В прошлом месяце Руденко заявил о сохранении в силе приглашения Ким Чен Ыну посетить Россию.

    В прошлом году в российской столице начали активную подготовку к визиту председателя КНДР.

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    16 ноября 2026, 19:05 • Новости дня
    Лукашенко поинтересовался долей евреев в Еврейской автономной области
    Лукашенко поинтересовался долей евреев в Еврейской автономной области
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Еврейской автономной области (ЕАО) Марией Костюк поинтересовался долей этнических евреев среди жителей региона.

    Лукашенко во время встречи с Костюк поднял вопрос о национальном составе населения ЕАО, передают «Вести». «Так, а сколько там евреев, вот в пропорции? Там же не все евреи. Все, как говорится, перемешалось. А сколько там евреев?» – обратился белорусский лидер к главе региона.

    В ответ один из представителей делегации пояснил, что численность этнических евреев в Еврейской автономной области составляет менее 1% от общего населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил о принадлежности Брянской области.

    В прошлом году Костюк выиграла выборы главы ЕАО с результатом 83,02% голосов.

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    16 ноября 2026, 17:35 • Новости дня
    Ушаков назвал место проведения встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в КНР

    Ушаков: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина пройдет в резиденции лидера КНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин в четверг проведут трехстороннюю встречу в государственной резиденции лидера Китая после саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    Путин, Си Цзиньпин и Трамп в четверг проведут трехстороннюю встречу в государственной резиденции китайского лидера, приуроченную к завершению саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне, передает РИА «Новости».

    По словам Ушакова, Путин примет участие в саммите АТЭС, который пройдет в Шэньчжэне 18–19 ноября, а по завершении форума в четверг у российского лидера запланировано несколько ключевых мероприятий, главным из которых станет трехсторонний саммит Россия–Китай–США. «Это мероприятие запланировано на 14:30 – трехсторонняя встреча Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Это будет встреча в государственной резиденции Си Цзиньпина», – сказал помощник президента.

    Он добавил, что на полях саммита продолжается проработка отдельной двусторонней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа 19 ноября, при этом стороны согласовывают конкретное время, место и формат переговоров, а также не исключают дополнительных коротких контактов лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин оценила грядущую встречу лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне как обладающую историческим и новаторским значением.

    В пятницу Россия, США и Китай продолжили согласование повестки возможной трехсторонней встречи лидеров в Шэньчжэне с акцентом на ограничение использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

    В четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил продолжение работы по организации трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая на предстоящем саммите АТЭС.

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    16 ноября 2026, 17:27 • Новости дня
    Ушаков: Путин и Си обсудят Украину и Корейский полуостров на полях саммита АТЭС
    Ушаков: Путин и Си обсудят Украину и Корейский полуостров на полях саммита АТЭС
    @ Huang Jingwen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

    Российский лидер примет участие в саммите АТЭС, который пройдет 18–19 ноября. В среду он выступит на деловом саммите, после чего состоятся переговоры с Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».

    «Здесь начинается очень важная двусторонняя часть этого саммита, саммита АТЭС. Начинаются российско-китайские переговоры с участием, естественно, Путина, Си Цзиньпина и соответствующих делегаций двух стран», – сказал Ушаков.

    Помощник президента добавил, что после встречи в расширенном составе лидеры перейдут на рабочий завтрак в узком составе. Стороны планируют обсудить стратегическое взаимодействие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также ситуацию вокруг Украины и Корейского полуострова.

    Ушаков подчеркнул, что встреча в Шэньчжэне станет уже пятым контактом лидеров государств с начала года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила об историческом значении встречи лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    Администрация США подтвердила проведение встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября.

    В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении трехсторонних переговоров.

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    16 ноября 2026, 17:55 • Новости дня
    Политолог Бордачев: Закрытие Эстонией границы с Россией ударит по простым людям
    Политолог Бордачев: Закрытие Эстонией границы с Россией ударит по простым людям
    @ Arvo Meeks/Scanpix/imago-images/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Антироссийская политика стала фактически единственным содержанием внешнеполитического курса Эстонии. Этим объясняется намерение Таллина закрыть все погранпереходы с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. По его мнению, примеру Эстонии может последовать Литва.

    «Таллин намерен и дальше оставаться в авангарде антироссийской политики», – считает Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай», научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.

    Более того, отметил собеседник, у Эстонии, по сути, нет другого содержания внешней политики, кроме антироссийской повестки. «У местных властей, что называется, свой мир, не имеющий никакого отношения к реальности. Анализ их решений порой похож на попытки рационализировать поведение пациентов психиатрической больницы», – сыронизировал аналитик.

    Однако реализация решения о закрытии погранпереходов может иметь серьезные последствия, считает он. «В первую очередь пострадают обычные люди, чьи родственники живут на сопредельных территориях. Кроме того, решение Таллина может сказаться на пассажирских перевозчиках и на тех, кто просто имеет недвижимость в соседнем государстве», – продолжил спикер.

    При этом ограничения вряд ли затронут крупный бизнес, поскольку экономические связи с Россией и без того практически свернуты, указал политолог. «Судя по открытым источникам, транспортно-логистические проекты с Россией прекратил даже крупный бизнесмен Арво Халлик – муж главы европейской дипломатии Каи Каллас», – напомнил Бордачев.

    Впрочем, Эстония будет не последней страной, которая пойдет на закрытие границы с Россией, считает собеседник. Так, предполагает спикер, примеру Таллина может последовать Вильнюс. «Литва явно будет озабочена тем, что подобное решение первой приняла не она», – резюмировал Бордачев.

    Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что республика с 1 декабря планирует закрыть все погранпереходы с Россией. По словам министра, о планах он проинформировал коллег из Финляндии, Латвии и Литвы. Решение он связал с инцидентом на оборонном предприятии Threod Systems.

    Компания производит беспилотники и электрооптические системы разведки и наблюдения. В ночь на субботу в ее здании в муниципалитете Виимси пытались устроить пожар, бросив в окно бутылку с зажигательной смесью. Нападение не было завершено благодаря вмешательству собственной службы безопасности.

    Силовиками были задержаны восемь подозреваемых, все они из Латвии. При этом Таллин бездоказательно заявляет о причастности к диверсии российских спецслужб. В частности, эстонский премьер-министр Кристен Михал назвал инцидент частью «масштабной гибридной войны» против Европы.

    Со своей стороны глава МВД Эстонии Игорь Таро напомнил, что республика уже значительно ограничила движение в направлении России и обратно через пограничные пункты. «Каждый раз мы предупреждали, что дальнейшая эскалация может привести к полному закрытию границы. Теперь этот момент настал», – сказал министр.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва проверит достоверность сообщений о закрытии границы. По ее словам, если планы Таллина подтвердятся, они будут свидетельствовать об очередном проявлении русофобии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что закрытие КПП с Россией не принесет Эстонии ничего хорошего.

    Напомним, на российско-эстонской границе действуют три пункта пропуска. Один работает только для пешеходов – Нарва-Ивангород, он был закрыт для транспорта в 2024 году. Два пропускают как автомобили, так и пешеходов: Койдула-Куничина Гора и Лухамаа-Шумилкино.

    По данным эстонского МВД, в первом полугодии 2026 года через автомобильные погранпереходы прошли около 444 тыс. человек против примерно 512 тыс. годом ранее. Количество транспортных средств за тот же период также сократилось с 43,5 тыс. до 35 тыс., передавал телеканал ERR.

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    16 ноября 2026, 18:04 • Новости дня
    Ушаков назвал состав российской делегации на переговорах Путина и Си Цзиньпина

    Ушаков: Голикова и Силуанов войдут в делегацию России на переговорах в Китае

    Ушаков назвал состав российской делегации на переговорах Путина и Си Цзиньпина
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента Юрий Ушаков назвал состав российской делегации, которая примет участие в переговорах главы государства Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае.

    Путин примет участие в саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне 18 и 19 ноября, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА «Новости». «В начале переговоры в расширенном составе. У нас будет весьма представительная делегация, как обычно», – заявил Ушаков.

    В состав делегации войдут вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр финансов Антон Силуанов, глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов.

    Также в переговорах примут участие министр культуры Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр энергетики Сергей Цивилев.

    Администрацию президента представят заместитель руководителя Максим Орешкин и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила об историческом значении встречи лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении трехсторонних переговоров 19 ноября.

    Администрация США допустила возможность проведения встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

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    16 ноября 2026, 14:48 • Новости дня
    Евросоюз ввел санкции против российских журналистов и военных блогеров

    Евросоюз ввел санкции против 30 журналистов и военных блогеров из России

    Tекст: Вера Басилая

    Совет Евросоюза принял решение о включении в санкционные списки обозревателя Алексея Стефанова, телеведущих Петра Марченко и Виталия Елисеева, а также ряда военных блогеров за якобы распространение дезинформации.

    В санкционный список попали обозреватель Sputnik Латвия Алексей Стефанов, ведущий программы «Время» Виталий Елисеев, телеведущий РЕН ТВ Петр Марченко, военные блогеры Юрий Подоляка и Даниил Безсонов. Ограничения также коснулись ирландского журналиста RT Чея Боуза, освещавшего последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске, передает РИА «Новости» со ссылкой на Совет ЕС.

    Большинство новых фигурантов списка являются сотрудниками Агентства социального проектирования. Среди 24 представителей организации оказались аналитики, политические консультанты, авторы текстов, редакторы, художники-карикатуристы и системный администратор. Само агентство также внесено в санкционный перечень.

    В Брюсселе заявили, что указанные лица и организация якобы причастны к распространению дезинформации и вмешательству в информационное пространство Евросоюза и третьих стран. Меры приняты в рамках санкционного режима ЕС, который действует с октября 2024 года и направлен против деятельности, которую союз считает дестабилизирующей.

    Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела других государств и подчеркивала недопустимость политически мотивированных ограничений в отношении российских средств массовой информации и журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Совет Евросоюза продлил действие антироссийских санкций в отношении 80 физических и 20 юридических лиц.

    До этого Европейский союз ввел персональные ограничения против бывшей главы подразделения телеканала RT во Франции Ксении Федоровой.

    В марте европейские власти добавили в черный список российского телеведущего Эрнеста Мацкявичюса.

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    16 ноября 2026, 19:44 • Новости дня
    Эксперт: Путин отводит транспорту стратегическую роль в развитии страны

    Политолог Шаповалов: Путин формирует транспортный каркас России на десятилетия вперед

    Эксперт: Путин отводит транспорту стратегическую роль в развитии страны
    @ Иван Кабанов/ФедералПресс/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Путин формирует транспортный каркас России, который станет фундаментом экономического развития страны на десятилетия вперед. Особое внимание президента к этой сфере закономерно обусловлено масштабами российской территории и вопросом связности регионов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. В понедельник глава государства провел встречу с министром транспорта Дмитрием Ядровым.

    «Россия – самая большая страна в мире, над территорией которой никогда не заходит Солнце. В таких условиях транспортная сфера приобретает для государства особое, в чем-то даже философское значение. Это не просто средство сообщения между регионами, а метафора единства страны и своеобразный памятник упорству нашего народа, который шаг за шагом расширял границы Отчизны», – сказал Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    По его словам, Владимир Путин отводит транспорту стратегическую роль в развитии России и считает эту сферу одной из приоритетных. «Глава государства продолжает «наращивать» логистический каркас страны, что создает задел для будущего роста экономики и повышения благосостояния регионов», – отмечает собеседник.

    «Причем речь идет о комплексном развитии транспорта. Строятся новые скоростные автомобильные и железнодорожные магистрали, связывающие между собой даже самые отдаленные территории. На этом фоне особенно важно отметить так называемое «Единое Азовское кольцо» – сеть дорог, интегрирующих новые регионы в единое логистическое пространство России», – напоминает он, добавляя, что работы над этим масштабным проектом продолжаются даже в условиях регулярных ударов противника.

    «Кроме того, с момента начала СВО отечественная гражданская авиация фактически пережила второе рождение. Принятые Путиным решения о приоритетной поддержке отечественного авиастроения уже дали заметные результаты. Россия сумела показать всем недоброжелателям, что наша страна может самостоятельно создавать лайнеры мирового уровня», – подчеркивает эксперт.

    Значительные результаты демонстрирует и судостроительная отрасль. Знаменательным событием, в частности, стал «обгон» Россией показателей тоннажа коммерческих судов Советского Союза. «То есть речь идет о по-настоящему выдающихся темпах развития, которые наглядно показывают: Москва готова претендовать на глобальное логистическое лидерство», – уточняет собеседник.

    По мнению Шаповалова, все эти преобразования становятся частью более масштабного исторического процесса – формирования новой транспортной инфраструктуры страны. Однако на этом пути Россия будет опираться преимущественно на собственные силы. «Глава государства понимает, что в столь критической сфере фундаментом развития могут служить лишь отточенные отечественные решения. Именно эта установка и позволила российскому транспорту добиться новых высот», – заключил Шаповалов.

    В понедельник Владимир Путин в преддверии Дня работника транспорта встретился с главой Минтранса Дмитрием Ядровым. Кроме того, президент поздравил всех граждан, для кого этот праздник является профильным. Сегодня в транспортной сфере задействовано почти 5 млн человек, чей труд обеспечивает связанность России.

    В ходе встречи Ядров поделился успехами транспортной отрасли. По его словам, за последние девять месяцев в стране перевезли 11 млрд 474 млн пассажиров. Грузовые перевозки при этом остаются «на стабильном уровне»: за тот же период удалось транспортировать 5 млрд 700 млн тонн грузов.

    Значительная доля пассажирских и грузовых перевозок приходится на железную дорогу. Так, за девять месяцев поездами воспользовались 986 млн пассажиров. Объем грузоперевозок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 5,2%, достигнув 339 млн тонн. Параллельно обновляется подвижной состав РЖД: закуплены 299 новых локомотивов и 455 вагонов.

    Развивается и авиационное сообщение. Россия поддерживает авиасообщение с 39 государствами, а отечественный авиапарк насчитывает 1075 воздушных судов. Приоритетным направлением остается развитие собственного авиастроения. «В прошлом году завершили сертификацию самолета Ту-214, в этом году – самолета Ил-114–300 и двигателя ПД-8. Ждем от авиационной промышленности в следующем году доказательные документы для сертификации самолётов «Суперджет» и МС-21», – пояснил Ядров.

    Важную роль играет и водный транспорт, на который приходится более 70% всех внешнеторговых грузов. «Мы приросли по мощности в этом году на 13 млн тонн, и растет непосредственно перевалка грузов на 4,1%, что составляет 662 млн», – сообщил министр. Кроме того, повышается привлекательность российского флага: под него перешли уже более 130 судов.

    В дальнейшем развитие отрасли продолжится в рамках масштабных инфраструктурных проектов. «У нас сформирована программа развития транспортного комплекса, определен бюджет транспортной системы. Это 5,6 трлн рублей», – рассказал Ядров о планах на ближайшую трехлетку. По его словам, выделенные средства позволят реализовать все начинающиеся мегапроекты.

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    16 ноября 2026, 22:15 • Новости дня
    Путин пообещал Чо Ён Вону открыть в Курске памятник подвигу воинов России и КНДР

    Путин пообещал Чо Ён Вону открыть в Курске памятник воинам РФ и КНДР

    Путин пообещал Чо Ён Вону открыть в Курске памятник подвигу воинов России и КНДР
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на встрече с членом Политбюро, секретарем Центрального комитета Трудовой партии КНДР Чо Ён Воном заявил, что до конца года в Курске планируется открыть скульптурную композицию, посвященную совместному подвигу российских и северокорейских воинов.

    «Никогда не забудем героизм корейских бойцов, сражавшихся плечом к плечу с российскими военнослужащими», – заявил Путин, добавив, что новая глава в летописи боевого содружества двух стран – это участие воинских подразделений Корейской народной армии в освобождении территории Курской области, сообщается на сайте президента России.

    Глава государства высоко оценил вклад корейских саперов и инженерно-строительных подразделений в восстановление инфраструктуры и возвращение региона к мирной жизни.

    В свою очередь, Чо Ён Вон передал теплый привет от северокорейского лидера Ким Чен Ына и отметил, что визит делегации КНДР в Москву является проявлением поддержки России в борьбе за построение многополярного миропорядка.

    «Сегодня корейско-российские отношения развиваются динамично во всех направлениях на основе товарищеских отношений между товарищем Ким Чен Ыном и товарищем Президентом Путиным», – подытожил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с Чо Ён Воном. В тот же день зампред Совбеза России Медведев в ходе встречи с Чо Ен Воном попросил передать дружеский привет лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Замминистра иностранных дел Руденко заявил о нахождении визита лидера КНДР в Россию на повестке дня.

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