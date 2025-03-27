Ни для кого не секрет, что значительную роль в массовых убийствах алавитов и христиан играли террористы не сирийского происхождения – в том числе «стажеры» из Узбекистана и Таджикистана. Их судьба очевидна: из Сирии их выживут, а на родину не пустят. Остается один путь – в Россию.0 комментариев
В МИД сообщили о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию
Замглавы МИД Руденко сообщил о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию
В российской столице активно готовятся к визиту председателя КНДР Ким Чен Ына, а также планируется визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Пхеньян, сообщил замглавы МИД Андрей Руденко.
В Москве ведется подготовка к визиту лидера КНДР Ким Чен Ына, а также к визиту российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Пхеньян, сообщает РИА «Новости».
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что переговоры об обмене визитами ведутся постоянно, и он лично обсуждал этот вопрос во время своего визита в КНДР две недели назад.
Руденко подчеркнул, что продолжение стратегического диалога между Россией и КНДР планируется посредством визита Лаврова. Он напомнил, что стратегический диалог был начат в прошлом году с визита главы МИД КНДР в Россию. «Планы большие, будем их реализовывать», – добавил замглавы МИД РФ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел встречу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, где он передал ему послание от российского президента Владимира Путина.
Шойгу также обсудил с Ким Чен Ыном диалог Москвы и Вашингтона.
Лидер КНДР передал России пожелания побед, процветания и удачи, назвав спецоперацию проявлением несгибаемой силы.