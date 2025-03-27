В МИД сообщили о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию

Замглавы МИД Руденко сообщил о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию

Tекст: Елизавета Шишкова

В Москве ведется подготовка к визиту лидера КНДР Ким Чен Ына, а также к визиту российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Пхеньян, сообщает РИА «Новости».

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что переговоры об обмене визитами ведутся постоянно, и он лично обсуждал этот вопрос во время своего визита в КНДР две недели назад.

Руденко подчеркнул, что продолжение стратегического диалога между Россией и КНДР планируется посредством визита Лаврова. Он напомнил, что стратегический диалог был начат в прошлом году с визита главы МИД КНДР в Россию. «Планы большие, будем их реализовывать», – добавил замглавы МИД РФ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел встречу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, где он передал ему послание от российского президента Владимира Путина.

Шойгу также обсудил с Ким Чен Ыном диалог Москвы и Вашингтона.

Лидер КНДР передал России пожелания побед, процветания и удачи, назвав спецоперацию проявлением несгибаемой силы.