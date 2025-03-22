Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.15 комментариев
Ким Чен Ын пожелал России побед и процветания
Лидер КНДР выразил поддержку спецоперации России на Украине
Лидер КНДР Ким Чен Ын передал пожелания России побед, процветания и удачи на встрече с Сергеем Шойгу, назвав спецоперацию проявлением несгибаемой силы.
На встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, прошедшей 21 марта, лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал народу России побед, процветания и счастья, передает ЦТАК. Ким Чен Ын также попросил передать теплые пожелания президенту России Владимиру Путину, правительству, армии и народу страны.
Ким Чен Ын отметил, что специальная военная операция России на Украине является демонстрацией несгибаемой силы русского народа. Он заявил, что КНДР продолжит поддерживать Россию в борьбе за защиту суверенитета и территориальной целостности.
В ходе встречи также обсуждалась готовность России и КНДР выполнять статьи Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Обе стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной обстановки, защиты международной справедливости и безопасности.
Сергей Шойгу от имени президента Владимира Путина передал привет и наилучшие пожелания Ким Чен Ыну, отметив, что реализация достигнутых договоренностей находится под вниманием российского лидера. Встреча прошла в теплой и доверительной атмосфере.
Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе беседы обсудил с главой государственных дел КНДР Ким Чен Ыном диалог Москвы и Вашингтона.
Также сообщалось, что Шойгу передал Ким Чен Ыну послание от российского президента Владимира Путина.
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в Пхеньяне обсудил с северокорейскими коллегами график политических контактов на высоком уровне.