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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Пятилетка без Лимонова

    В начале 90-х Лимонов писал о необходимости такого лидера, который «остановит эпидемию малодушия» и прекратит смутные времена. Это человек «плоть от плоти и кровь от крови народной», он должен стараться «не для себя, но для блага государства». «Естественный вождь». Он предугадал Путина до Путина.

    3 комментария
    Даниэль Орлов Даниэль Орлов Чем отличаются белые от поуехавших

    В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.

    35 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким соседом будет Украина после заключения мира

    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

    60 комментариев
    17 марта 2025, 11:18 • Новости дня

    Замглавы МИД России в Пхеньяне обсудил контакты с КНДР на высшем уровне

    Замглавы МИД России Руденко в Пхеньяне обсудил с коллегами из КНДР график политических контактов

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в Пхеньяне обсудил с северокорейскими коллегами график политических контактов на высоком уровне, сообщило Министерство иностранных дел России.

    Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко во время визита в Пхеньян обсудил с заместителем министра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю и министром иностранных дел Цой Сон Хи график будущих контактов между двумя странами на высоком и высшем уровнях, сообщается в Telegram-канале МИД России.

    Диалог состоялся в рамках выполнения договоренностей, достигнутых в ноябре 2024 года, о запуске регулярного стратегического диалога между Россией и КНДР. В ходе обсуждений был акцентирован вопрос реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Владимира Путина в КНДР в июне 2024 года. Обе стороны подтвердили свою приверженность выполнению положений Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Также стороны обменялись мнениями по международным и региональным проблемам, отметив близость или совпадение своих оценок текущей мировой ситуации.

    Итоги переговоров, прошедших в теплой атмосфере, будут способствовать укреплению стратегического партнерства между Россией и КНДР.

    Делегация МИД России под руководством замминистра Андрея Руденко побывала в КНДР с официальным визитом.

    Напомним, 4 декабря в Москве Руденко и его коллега из КНДР Ким Чон Гю подписали протокол об обмене соответствующими ратификационными грамотами, после чего вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, подписанный во время визита президента России Владимира Путина в Пхеньян.

    14 марта 2025, 12:50 • Новости дня
    Песков раскрыл детали встречи Путина с Уиткоффом
    Песков раскрыл детали встречи Путина с Уиткоффом
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин провел позднюю встречу со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, передав через него важную информацию для президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что также была предоставлена дополнительная информация российской стороне, передает ТАСС.

    Накануне самолет Gulfstream G650, на борту которого находился Уиткофф, прибыл в московский аэропорт Внуково, вылетев ранее из Дохи. В пятницу сообщалось, что спецпосланник президента США Уиткофф покинул Москву.

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    15 марта 2025, 09:09 • Новости дня
    Группа из пяти украинских пограничников сдалась в плен бойцам ВС России

    Tекст: Александра Юдина

    Пять украинских пограничников, принадлежащих третьему погранотряду, добровольно сдались бойцам группировки войск «Запад» ВС России в районе Красное Первое в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Группа из пяти украинских пограничников, входящих в состав третьего погранотряда ГПС Украины, добровольно сдалась в плен российским бойцам группировки войск «Запад», передает РИА «Новости».

    Это произошло в районе Красное Первое в Харьковской области, там, где российские силы наступают на купянском направлении.

    Представитель российских силовых структур подтвердил, что пограничники, дислоцированные в этом районе, решили сдаться без сопротивления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир Вооруженных сил Украины расстреливал своих подчиненных за попытку сбежать под Красноармейском. Украинские пограничники отказались воевать в Курской области. Также сообщалось, что был задержан командир бригады ВСУ, где издевались над солдатами.

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    16 марта 2025, 11:42 • Видео
    Китай проиграл США важную битву

    В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

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    17 марта 2025, 06:22 • Новости дня
    Россияне назвали самый ожидаемый для возвращения западный бренд

    Опрос показал, что 42,3% россиян больше всего ждут возвращения IKEA на российский рынок

    Россияне назвали самый ожидаемый для возвращения западный бренд
    @ dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Почти половина россиян поддерживают возвращение западных брендов, наибольший интерес вызывает IKEA, как свидетельствуют результаты опроса Webbankir.

    Согласно результатам опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой Webbankir, и опубликованного ТАСС, почти половина россиян, а именно 46,2%, поддерживают возвращение западных брендов, покинувших рынок после 2022 года. При этом 42,3% респондентов особенно ожидают возвращения IKEA.

    Опрос показал, что 27,2% россиян выступают против возвращения брендов из недружественных стран, считая, что их присутствие может навредить отечественным компаниям. Еще 26,7% заявили о безразличии к этому вопросу, объяснив его тем, что уже приобретают товары ушедших брендов через параллельный импорт, или тем, что вообще не покупают такие товары.

    Среди респондентов, поддерживающих возвращение брендов, 16,1% выразили однозначную поддержку, отмечая, что «жить стало хуже» без этих брендов. 40,9% опрошенных считают, что государство не должно содействовать возвращению брендов, утверждая, что условия для них должны быть более жесткими. Опрос проводился в первой половине марта 2025 года и включал 3 тыс. респондентов по всей России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники начали использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками компаний IKEA, Zara, Bershka и Lush, чтобы получить доступ к личным данным россиян через фальшивые предложения по восстановлению бонусов.

    IKEA завершила выход с российского рынка после приостановки работы в марте 2022 года, продав склад в подмосковном Есипово бизнесмену Роберту Узилову за 16-18 млрд рублей.

    Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление межрегиональной инспекции ФНС в отношении ООО «Торг», структуры ушедшего из России концерна IKEA. Также суд признал перевод IKEA 12,9 млрд рублей за границу противоречащим основам правопорядка и нравственности.

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    14 марта 2025, 11:55 • Новости дня
    Хинштейн заявил о массовом характере преступлений боевиков ВСУ
    Хинштейн заявил о массовом характере преступлений боевиков ВСУ
    @ Ukrinform/Viacheslav Madiievskyi/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о массовом характере военных преступлений боевиков ВСУ и подчеркнул необходимость фиксации всех фактов.

    Об этом Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале после встречи с заместителем председателя Следственного комитета России – руководителем Главного военно-следственного управления генерал-лейтенантом юстиции Константином Корпусовым, который прибыл в регион с рабочей поездкой.

    Хинштейн подчеркнул, что огромная работа ведется после освобождения населенных пунктов, однако примеры изуверств и военных преступлений боевиков ВСУ носят массовый характер. В связи с этим он отметил, что все выявленные факты должны быть соответствующим образом зафиксированы.

    Ранее СК возбудил уголовное дело о теракте после убийства украинскими военными двух мирных жителей в селе Погребки Суджанского района Курской области.

    Также сообщалось, что дело было возбуждено в связи с убийством четырех мирных жителей в Курской области.

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    14 марта 2025, 14:50 • Новости дня
    ЕС исключил Дегтярева, Кантора, Рашевского и Исмаилову из санкционного списка
    ЕС исключил Дегтярева, Кантора, Рашевского и Исмаилову из санкционного списка
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз снял санкции с министра спорта Михаила Дегтярева, предпринимателя Вячеслава Кантора, бывшего главы «Еврохима» Владимира Рашевского и Гульбахар Исмаиловой, сестры Алишера Усманова, пишет AFP.

    По данным агентства, Евросоюз исключил из санкционного списка четырех граждан России, передает ТАСС.

    Решение затронуло министра спорта России Михаила Дегтярева, предпринимателя Вячеслава Кантора, бывшего главу «Еврохима» Владимира Рашевского и Гульбахар Исмаилову, сестру Алишера Усманова,

    Снятие санкций происходило на фоне давления со стороны Венгрии. Местные СМИ ранее информировали, что Венгрия настаивала на данном шаге для продления санкций против России на очередные полгода.

    Ранее сообщалось, что постоянные представители стран Евросоюза согласовали продление санкций против России на полгода, исключив из черного списка трех скончавшихся лиц, но сохранив в нем Михаила Фридмана.

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    14 марта 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Гончаровку западнее Суджи
    Российские войска освободили Гончаровку западнее Суджи
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Гончаровка Суджанского района Курской области, расположенный в 1 км к западу от районного центра – города Суджа, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, кроме того, было нанесено поражение войскам противника, в том числе механизированным и десантно-штурмовым бригадам, а также штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь и других.

    Кроме того, силы оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в различных населенных пунктах, включая Александрию и Басовку в Сумской области. В результате этих действий украинские войска потеряли более 260 военнослужащих, пять бронетранспортеров, две бронированные машины и другие единицы техники.

    В течение дня было уничтожено четыре артиллерийских орудия, два миномета и три пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Двенадцать украинских военнослужащих сдались в плен.

    С начала боевых действий на Курском направлении украинские войска потеряли более 67 410 военнослужащих, значительное количество танков, бронетранспортеров и других единиц военной техники, включая пусковые установки реактивных систем залпового огня как отечественного, так и иностранного производства.

    Ранее Минобороны показало видео из освобожденной Суджи.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об успешном освобождении Суджи, Мелового и Подола в Курской области, подчеркнув выполнение Россией поставленных целей.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам, освободившим Суджу и прилегающие населенные пункты в Курской области.

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    14 марта 2025, 14:02 • Новости дня
    Лукашенко заявил о планах создания с Россией центра ядерных исследований
    Лукашенко заявил о планах создания с Россией центра ядерных исследований
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о том, что Минск и Москва прорабатывают возможность создания центра ядерных исследований и технологий.

    Об этом он заявил, выступая в Совете Федерации России, передает РИА «Новости». Лукашенко отметил, что разрабатываемые в сотрудничестве с Россией технологии уже стали прорывом для здравоохранения стран.

    «Совместно с российской стороной прорабатывается создание центра ядерных исследований и технологий. Уникальные разработки для лечения детей с патологиями позвоночника, онкологических, неврологических, других заболеваний с использованием клеточных технологий стали настоящим прорывом системы здравоохранения наших стран», – подчеркнул он.

    По словам Лукашенко, совместные усилия стран привели к способности самостоятельно производить медицинские изделия высочайшего класса в областях ортопедии и травматологии, что говорит о высоком уровне развития технологий и науки.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о важности отношений с Россией и поблагодарил российские регионы за поддержку в сложные времена.

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    14 марта 2025, 14:06 • Новости дня
    Лукашенко обсудил с Путиным размещение ракет «Орешник» в Белоруссии
    Лукашенко обсудил с Путиным размещение ракет «Орешник» в Белоруссии
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным вопрос размещения ракет «Орешник» на территории Белоруссии.

    Лукашенко отметил, что вопрос о расположении данных ракет был поднят на встрече в Совете Федерации, передает ТАСС.

    По его словам, Путин подчеркнул необходимость решить, где именно будут размещены ракеты. На что белорусский лидер ответил, что как только ракеты будут доступны, их размещение не составит труда: «Было бы что расквартировывать, мы расквартируем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко объявил о планах разместить новейшую систему «Орешник» ближе к Смоленску в ответ на возможное размещение ракет США в Европе.

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    15 марта 2025, 03:58 • Новости дня
    Делегация МИД прибыла в Северную Корею

    Tекст: Антон Антонов

    Делегация МИД России под руководством замминистра Андрея Руденко прибыла в КНДР, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

    По прибытии в аэропорт делегацию встретил российский посол в КНДР Александр Мацегора, передает ТАСС со ссылкой на ЦТАК.

    Российские дипломаты посетили монумент «Освобождение», посвященный воинам Красной армии. Как сообщает ЦТАК, они «возложили цветы и почтили память советских воинов, отдавших свою кровь и драгоценные жизни в священной борьбе за освобождение Кореи», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 4 декабря в Москве Руденко и его коллега из КНДР Ким Чон Гю подписали протокол об обмене соответствующими ратификационными грамотами, после чего вступил в силу договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, подписанный во время визита президента России Владимира Путина в Пхеньян.

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    14 марта 2025, 14:35 • Новости дня
    Матвиенко назвала Путина и Лукашенко настоящими патриотами «нашего Отечества»
    Матвиенко назвала Путина и Лукашенко настоящими патриотами «нашего Отечества»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия и Белоруссия способны вместе преодолевать внешние вызовы и угрозы, так как находятся на правильной стороне истории. По ее словам, никакие внешние вызовы и угрозы не страшны, когда «у руля наших двух государств стоят такие сильные, волевые, мудрые, дальновидные лидеры».

    Во время заседания Верхней палаты, на котором впервые выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, Матвиенко выразила уверенность в том, что Россия и Белоруссия смогут преодолеть любые внешние угрозы. Матвиенко подчеркнула, что страны находятся на правильной стороне истории благодаря сильным и волевым лидерам, передает ТАСС.

    В своем выступлении Матвиенко сказала: «Когда у руля наших двух государств стоят такие сильные, волевые, мудрые, дальновидные лидеры, твердо отстаивающие национальные интересы, и настоящие патриоты своих Отечеств, а я бы сказала – нашего Отечества, то нам никакие внешние вызовы и угрозы не страшны».

    Ранее Лукашенко сообщил о том, что Минск и Москва прорабатывают возможность создания центра ядерных исследований и технологий. Кроме того, президент Белоруссии заявил о важности отношений с Россией и поблагодарил российские регионы за поддержку в сложные времена.

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    15 марта 2025, 08:45 • Новости дня
    Губернатор Волгоградской области рассказал о последствиях атаки БПЛА на регион

    Губернатор Волгоградской области рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ на регион

    Tекст: Александра Юдина

    Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что атака дронов не привела к разрушениям и пострадавшим, большинство беспилотников было нейтрализовано в различных районах.

    В своем Telegram-канале он указал, что в ночь на 15 марта регион подвергся атаке дронов. При этом обошлось без пострадавших и разрушений.

    Большинство беспилотников удалось нейтрализовать и перехватить в Котовском, Городищенском и Калачевском районах, а также в южной части Волгограда.

    Бочаров уточнил, что в результате падения обломков дронов произошло локальное возгорание камыша в Красноармейском районе.

    Пожарные службы оперативно ликвидировали очаг возгорания.

    Губернатор выразил благодарность всем задействованным службам за профессионализм и оперативность в условиях угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силами ПВО в течение ночи перехвачено и уничтожено 126 украинских беспилотников.

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    14 марта 2025, 13:15 • Новости дня
    Песков заявил об осторожном оптимизме США по урегулированию на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления Владимира Путина о поддержке прекращения огня на Украине дают основания для осторожного оптимизма США.

    На брифинге Песков прокомментировал заявления помощника американского президента по национальной безопасности Майка Уолтца, передает ТАСС. Он подчеркнул, что недавние заявления Путина относительно поддержки прекращения огня на Украине вселяют определенный оптимизм насчет возможности урегулирования ситуации.

    Песков отметил, что «безусловно, есть основания испытывать осторожный оптимизм». Он добавил, что Путин накануне выразил поддержку позиции президента США в вопросе урегулирования и подчеркнул необходимость совместного решения ряда вопросов.

    В четверг самолет Gulfstream G650, на борту которого находился Уиткофф, прибыл в московский аэропорт Внуково, вылетев ранее из Дохи.

    В пятницу стало известно, что спецпосланник президента США Уиткофф покинул Москву.

    Ранее советник президента США Майк Уолтц выразил осторожный оптимизм по поводу урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

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    15 марта 2025, 10:58 • Новости дня
    В ЛНР российские войска сбили украинский дрон с химоружием

    Мирошник: в Троицком районе ЛНР сбили украинский дрон с хлорсодержащим веществом

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска сбили украинский беспилотник в Троицком районе ЛНР, оснащенный хлорсодержащим химическим боеприпасом, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    В своем Telegram-канале он указал, что российские войска химзащиты идентифицировали боеприпас дрона, содержащий хлорсодержащее химическое отравляющее вещество.

    Беспилотник был сбит в районе населенного пункта Воеводское в Троицком районе ЛНР.

    Мирошник уточнил, что сбитый дрон был произведен в Германии и оснащен самодельной емкостью с химреактивом, детонатором и деталями с надписями на украинском языке.

    Территория, где был сбит дрон, не содержит воинских подразделений, и целью атаки, по мнению Мирошника, вероятно, был гражданский объект.

    Он также отметил, что это происшествие является доказательством агрессивной политики Киева и необходимости усиления мер безопасности.

    Вместе с тем, Мирошник подчеркнул, что обнаружение и нейтрализация подобных угроз является важной задачей для российских вооруженных сил, особенно в контексте текущей напряженной ситуации в регионе.

    Ранее МИД сообщил о разработанной Киевом и Западом тактики «химического пояса». Она предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком при продвижении российских войск.

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    14 марта 2025, 21:38 • Новости дня
    Лукашенко заявил об «окнах» на белорусско-украинской границе для обмена пленными

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о существовании «окон» на границе с Украиной, через которые идет сотрудничество по обмену погибшими и военнопленными.

    Лукашенко в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» отметил, что обмен погибшими и военнопленными производится сотнями. По его словам, граница была заминирована и забаррикадирована, но оставлены «окна», через которые осуществляется взаимодействие, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны сообщили, что Россия и Украина провели обмен военнопленными, в результате которого 25 военнослужащих вернутся в Россию и на Украину с каждой стороны. Российские военнослужащие пока находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая помощь.

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    17 марта 2025, 06:48 • Новости дня
    Фигурант по делу о хищении Минобороны заявил о лжесвидетельствах

    Николай Грачев заявил о незаконности преследования по делу о хищении имущества МО РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший начальник управления проблемных активов, Николай Грачев, утверждает, что его оговорили свидетели по делу о хищении имущества Минобороны России, как следует из судебных документов.

    Бывший начальник управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев, проходящий по делу о хищении имущества Минобороны России, заявил, что его оговорили свидетели.

    Как сообщает РИА «Новости», судебные документы содержат информацию о том, что Грачев и его защита настаивают на незаконности уголовного преследования, основанного на «оговорах со стороны ряда свидетелей». По мнению адвокатов, дело касается экономической деятельности, что не позволяет содержать Грачева в СИЗО на законных основаниях.

    В деле также фигурируют бывший конкурсный управляющий ОАО «Строительное управление Московского региона» Алексей Асташкин, гражданин Евгений Потапов и индивидуальный предприниматель Сергей Овчинников. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Фигуранты просят смягчить меру пресечения.

    Потапов, слепой на один глаз, может потерять оставшееся зрение в случае нахождения в СИЗО, сообщил суду его адвокат. Асташкин имеет троих малолетних детей и активно помогал обществу.

    Следствие утверждает, что в 2021 году Грачев и Асташкин под руководством Овчинникова похитили имущественный комплекс стоимостью более 700 млн рублей, организовав подложные торги. Также они причастны к хищению комплекса в Балашихе стоимостью свыше 244 млн рублей. Овчинников объявлен в розыск и заочно арестован, а на имущество фигурантов наложен арест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организатора хищения комплексов Минобороны стоимостью более 940 млн рублей заочно арестовали и объявили в международный розыск.

    Главное военное следственное управление СК продолжает расследовать дело о хищении имущественного комплекса Минобороны на сумму более 700 млн рублей, в котором обвиняются четыре человека.

    В Москве суд арестовал экс-начальника управления проблемных активов и двух других подозреваемых в хищении 15 объектов недвижимости Минобороны стоимостью более 244 млн рублей.

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв
      Пятилетка без Лимонова

      В начале 90-х Лимонов писал о необходимости такого лидера, который «остановит эпидемию малодушия» и прекратит смутные времена. Это человек «плоть от плоти и кровь от крови народной», он должен стараться «не для себя, но для блага государства». «Естественный вождь». Он предугадал Путина до Путина.

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    • Даниэль Орлов Даниэль Орлов
      Чем отличаются белые от поуехавших

      В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.

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    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Каким соседом будет Украина после заключения мира

      После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

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    • Китай проиграл США важную битву

      В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

    • Революция в Сербии: чего ждать?

      На субботу в Сербии назначена попытка государственного переворота революционным путем. Так, по крайней мере, считает президент Сербии Александр Вучич. Оппозиционные митинги должны перейти в захват административных зданий по украинскому сценарию. Главную причину этого зовут Урсулой.

    • Вместо перемирия Украина получила разгром

      Президент России Владимир Путин ответил на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине. По сути, это указание на необходимость продолжить консультации. Одновременно с этим ВС РФ вплотную приблизились к полному освобождению Курской области от захватчиков.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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