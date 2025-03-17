Замглавы МИД России в Пхеньяне обсудил контакты с КНДР на высшем уровне

Замглавы МИД России Руденко в Пхеньяне обсудил с коллегами из КНДР график политических контактов

Tекст: Вера Басилая

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко во время визита в Пхеньян обсудил с заместителем министра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю и министром иностранных дел Цой Сон Хи график будущих контактов между двумя странами на высоком и высшем уровнях, сообщается в Telegram-канале МИД России.

Диалог состоялся в рамках выполнения договоренностей, достигнутых в ноябре 2024 года, о запуске регулярного стратегического диалога между Россией и КНДР. В ходе обсуждений был акцентирован вопрос реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Владимира Путина в КНДР в июне 2024 года. Обе стороны подтвердили свою приверженность выполнению положений Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Также стороны обменялись мнениями по международным и региональным проблемам, отметив близость или совпадение своих оценок текущей мировой ситуации.

Итоги переговоров, прошедших в теплой атмосфере, будут способствовать укреплению стратегического партнерства между Россией и КНДР.

Делегация МИД России под руководством замминистра Андрея Руденко побывала в КНДР с официальным визитом.

Напомним, 4 декабря в Москве Руденко и его коллега из КНДР Ким Чон Гю подписали протокол об обмене соответствующими ратификационными грамотами, после чего вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, подписанный во время визита президента России Владимира Путина в Пхеньян.