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    Эгоисты могут договариваться о деловом партнерстве или взаимном обмене услугами – но уж точно никакой жертвенной любви, как в семье. Никто не станет за вас умирать – или даже бодрствовать у вашей кровати, если вы заболеете. Вы не настолько драгоценны для кого бы то ни было.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Три важнейших урока для России от падения Алеппо

    Для России – при всей важности и нужности Сирии – важно не столько снова освободить Алеппо, сколько извлечь из нынешнего успеха боевиков ряд важнейших уроков. Первый в том, что заморозка войны не приводит к победе.

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    5 декабря 2024, 10:29 • Новости дня

    Договор о стратегическом партнерстве России и Северной Кореи вступил в силу

    Tекст: Александра Юдина

    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР начал действовать с 4 декабря после обмена ратификационными грамотами в Москве, что может усилить двустороннее взаимодействие, сообщает МИД.

    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой вступил в силу 4 декабря, передает РИА «Новости».

    В этот день в Москве состоялся обмен ратификационными грамотами между заместителями министров иностранных дел двух стран. Российскую сторону представлял Андрей Руденко, а КНДР – Ким Чжон Гю.

    Представители МИД подчеркнули, что вступление в силу данного соглашения будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений и внесет вклад в систему безопасности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    В сообщении также уточняется, что договор направлен на многоплановое взаимодействие Москвы и Пхеньяна, обуславливая стабилизирующий эффект на региональную безопасность.

    Ранее КНДР указала на вступление в силу договора с Россией. До этого президент России Владимир Путин утвердил ратификацию  договора, Северная Корея также ратифицировала договор. Заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что договор с КНДР не включает положений о создании военного союза.

    Напомним, договоренности между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, заключенные в Пхеньяне, начали реализовываться и направлены на укрепление стабильности в Северо-Восточной Азии и на Евразийском континенте.

    4 декабря 2024, 18:03 • Новости дня
    Мальта аннулировала визу Захаровой перед заседанием ОБСЕ
    Мальта аннулировала визу Захаровой перед заседанием ОБСЕ
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Накануне заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет на Мальте, официальному представителю МИД России Марии Захаровой была аннулирована ранее выданная виза.

    Российское дипведомство подчеркнуло, что это решение стало «беспрецедентным случаем», передает ТАСС.

    Причина аннулирования визы озвучена мальтийским председательством как «в силу не зависящих от них обстоятельств», сообщили в МИД России.

    Ранее Мальта, председательствующая в ОБСЕ, направила приглашения всем странам-членам на заседание СМИД, включая Россию.

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    2 декабря 2024, 13:02 • Новости дня
    Рар: Чемодан Шольца символизирует дальнейшую поддержку Украины

    Немецкий политолог Рар: Шольц притащил чемодан в Киев ради рейтингов в Германии

    Рар: Чемодан Шольца символизирует дальнейшую поддержку Украины
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В Германии идет предвыборная кампания. И Олаф Шольц, который привык позиционировать себя как «своего» политика, пытается предстать деловым «рубахой-парнем». Впрочем, в серебристом чемодане могут быть какие-то важные документы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Шольц прибыл на Украину с серебристым чемоданом в руках.

    «Обычно Шольц любит показывать себя народу простым и деловым человеком. Для этой демонстрации он часто таскает с собой старый, потрепанный портфель. Ведь люди должны видеть, что он «свой» политик», – сказал германский политолог Александр Рар.

    Однако сейчас в Германии стартовала предвыборная кампания. «Рейтинги канцлера резко взлетели. И по чемодану немцам предстоит оценить его работу. Вот он – деловой «рубаха-парень», – продолжил собеседник.

    По словам аналитика, таким образом Шольц также может пытаться показать, что Берлин намерен и дальше помогать Киеву. «Например, большими деньгами. Но также в серебряном чемодане могут быть некие важные документы, необходимые для намеченных переговоров с Владимиром Зеленским», – заключил Рар.

    Ранее Олаф Шольц прибыл в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским. Выходя на перрон, канцлер ФРГ держал в руках серебристый чемодан. Данный визит немецкая пресса называет неожиданным. Примечательно, что в украинскую столицу он приехал впервые за последние два с половиной года.

    Напомним, в пятницу, накануне поездки, Шольц провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого обсуждались вопросы военной и гуманитарной помощи Украине. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что Берлин продолжит оказывать Киеву всевозможную поддержку.

    До этого канцлер ФРГ сообщал, что он не планирует пересматривать отказ от поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. По оценке министра обороны страны Бориса Писториуса, передача вооружений ВСУ не способна изменить ситуацию на поле боя, однако в перспективе данный шаг может нести значительные угрозы для национальной безопасности.

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    4 декабря 2024, 21:10 • Видео
    Что случилось в Южной Корее

    Южная Корея удивила весь мир, попытавшись вернуться на 30 лет назад, когда в стране правили, сменяя одна другую, военные диктатуры. Новая, однако, продержалась всего шесть часов. Кому это было нужно? И причем здесь Ким Чен Ын?

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    3 декабря 2024, 19:43 • Новости дня
    Опубликованы кадры падения астероида в Якутии
    Опубликованы кадры падения астероида в Якутии
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе города Ленска в Якутии очевидцы засняли на видео падение астероида, которое сопровождалось яркой вспышкой, освещающей ночное небо.

    Согласно сообщениям очевидцев, астероид упал в районе Ленска. На кадрах запечатлена яркая вспышка в результате падения небесного тела.

    Во вторник профессор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Гроховский сообщил об ожидаемом падении астероида на территорию России. Сообщалось, что оно ожидается в районе Олекминска и Ленска в Якутии.

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    3 декабря 2024, 02:46 • Новости дня
    ВСУ заставили искать корейцев в курских лесах

    BBC: Бойцы ВСУ сомневаются в наличии корейцев в курских лесах

    Tекст: Максим Попов

    Солдаты ВСУ в Курской области не сталкивались с северокорейскими военными, несмотря на заявления украинских и западных официальных лиц об их прибытии, но получили приказ захватить пленного корейского военного с документами.

    Украинские военные, находящиеся в Курской области, не сталкивались с северокорейскими военнослужащими, сообщает BBC. Один из бойцов ВСУ, представившийся Вадимом, в интервью заявил, что никто из его сослуживцев не видел военных КНДР. «Я ничего не видел и не слышал о корейцах, живых или погибших в Курской области», – сказал он.

    При этом подразделения ВСУ получили приказ захватить в плен хотя бы одного северокорейского солдата, предпочтительно с документами. За выполнение этой задачи военным обещали в качестве награды беспилотники или дополнительный отпуск. Но, как саркастически заметил другой солдат ВСУ по имени Павел, «очень трудно найти корейца в темном курском лесу, особенно, когда его там нет».

    Напомним, в середине ноября США пригрозили России ответом на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ.

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    4 декабря 2024, 21:29 • Новости дня
    Стали известны подробности атаки «велосипедиста и БМП» под Волновахой

    Tекст: Валерия Городецкая

    На видео атаки «велосипедиста и БМП» под Волновахой, разошедшемся по интернету, разведчик двигался на мотоцикле, а не на велосипеде, как сообщалось ранее. Поле противник не заминировал, но оно было усеяно неразорвавшимися боеприпасами. Поэтому в качестве проводника для бронемашины и было решено задействовать спортивный байк.

    Подробности атаки сообщил Telegram-канал «Два майора». По его данным, утреннее нападение 20 ноября в районе Великой Новоселки ожидалось как отвлекающий маневр, но неожиданно стало основной атакой. По плану, бронетехника должна была отвлечь врага, но одна из БМП подорвалась, а другая заглохла, что вынудило разведчиков действовать на передовой.

    Один из них – увлекался мотогонками, а в отряде есть спортивный «байк», полученный в рамках гуманитарной помощи. Его и было решено использовать для продвижения по полю, на котором было много неразорвашихся снарядов. Первым ехал мотоцикл, а за ним четко по следу одной гусеницей – БМП.

    «На широко разошедшемся по сетям видео наблюдатели решили, что разведчик двигается на велосипеде. Нет – это мотоцикл, который идет на малой скорости. Земля влажная, потому пылевого шлейфа за «байком» нет», – говорится в публикации.

    Противник не ждал прорыва по этому направлению, что кто-то решится идти там, где все простреливается насквозь. «ВСУ старались угадать место основного удара батальона, лесополоса оказалась без прикрытия. Получается, что предыдущими атаками наш батальон раздергал чужую оборону, создал иллюзию штурма в ином месте. Случай вывел группу к какой-то болевой точке вражеской обороны», – отмечается в сообщении.

    Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором, как сообщалось, российский военный на велосипеде провел бронетехнику через минное поле в зоне СВО, используя знания карты минного поля.

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    3 декабря 2024, 21:30 • Новости дня
    Захарова назвала Литву «пониженной и оскорбленной»

    Захарова прокомментировала понижение статуса Литвы на заседании ОБСЕ из-за России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила недовольство решением Литвы понизить статус на заседании ОБСЕ из-за участия главы российского дипведомства Сергея Лаврова, заявив, что это не является настоящим протестом.

    Захарова сообщила, что литовская сторона решила отправить на мероприятие не министра иностранных дел, а директора Департамента по делам ООН, международных организаций и прав человека Расму Рамошкайте в знак протеста против присутствия главы МИД России Сергея Лаврова.

    «Какой же это протест. Протест – это вовсе не приехать. А так они просто пониженные и сами собой оскорбленные. Так и запишем», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

    Ранее Мальта, председательствующая в ОБСЕ, направила приглашения всем странам-членам на заседание СМИД, включая Россию.

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    2 декабря 2024, 20:11 • Новости дня
    Опубликован список пленных, которых отказывается забирать Украина

    Москалькова опубликовала список пленных, которых отказывается забирать Украина

    Опубликован список пленных, которых отказывается забирать Украина
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список 630 пленных, которых Киев отказывается забирать, и выразила надежду на их участие в ближайшем обмене.

    Москалькова в своем Telegram-канале подчеркнула, что данные пленники содержатся на территории России уже более года,

    В ноябре сообщалось, что после того, как Москалькова обвинила Киев в политизации обмена пленными, ее украинский коллега Дмитрий Лубинец попросил Москву передать списки украинских военнопленных, которых Россия готова обменять.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим считает некоторых своих военнопленных предателями и исключает их из обменных списков.

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    3 декабря 2024, 15:21 • Новости дня
    Рогов: Российские войска почти раскололи группировку ВСУ на Кураховском направлении
    Рогов: Российские войска почти раскололи группировку ВСУ на Кураховском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    ВС России на Кураховском направлении в западной части ДНР почти раскололи украинскую группировку на несколько частей, сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, активные наступательные действия сейчас ведутся севернее Курахово, что может лишить ВСУ в Солнцевке и самом Курахово возможности объединиться, передает РИА «Новости». Рогов подчеркнул, что текущее наступление позволит разделить противника на еще большее количество сегментов.

    Кроме того, российские силы продвигаются южнее Курахово, заставляя отступать подразделения ВСУ и освобождая территории, добавил он. В частности, были освобождены свыше пяти квадратных километров восточнее и северо-восточнее села Анновка.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях в ДНР, включая продвижение к дороге Курахово – Красноармейск. До этого он сообщил о прорыве обороны ВСУ в Курахово.

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    4 декабря 2024, 17:21 • Новости дня
    Путин заявил о политических мотивах ухода Volkswagen из России
    Путин заявил о политических мотивах ухода Volkswagen из России
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уход компании Volkswagen из России произошел из-за политических мотивов, а не из-за нерыночных мер со стороны Москвы, заявил президент России Владимир Путин.

    Выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!», Путин подчеркнул, что компания  Volkswagen покинула Россию по политическим причинам, передает RT. Он отметил, что Москва не принимала никаких мер, не связанных с рыночной экономикой, чтобы повлиять на решение компании.

    Путин выразил обеспокоенность тем, что сотрудники, оставшиеся без работы из-за закрытия предприятий, сталкиваются с экономическими трудностями. «Чтобы этого не было, не надо принимать никаких решений в сфере экономики по политическим мотивам», – добавил президент.

    Ранее сообщалось, что автоконцерн Volkswagen впервые в своей почти 90-летней истории планирует закрыть заводы в Германии и сократить десятки тысяч сотрудников.

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    3 декабря 2024, 14:54 • Новости дня
    Скачко: Россию не устроит отсрочка обсуждения членства Украины в НАТО

    Политолог Скачко: Одержимость Украины членством в НАТО мешает урегулированию конфликта

    Скачко: Россию не устроит отсрочка обсуждения членства Украины в НАТО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина не откажется от идеи членства в НАТО. Однако это напрямую противоречит интересам России, что заставляет усомниться в эффективности переговоров на основе плана Кита Келлога. Если Дональд Трамп хочет урегулирования конфликта, ему придется надавить на Киев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее МИД Украины назвал членство в НАТО единственной действенной гарантией безопасности.

    «План Кита Келлога подразумевает приостановку вопроса о членстве Украины в НАТО на 10 лет. Это положение неприемлемо для России. Предлагаемое решение лишь отложит проблему в долгий ящик, но не изменит сути: Москва не хочет допускать даже отдаленной возможности участия Киева в альянсе», – сказал Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Что касается Украины, то идея Келлога полностью противоречит политике, проводимой местными властями начиная с 2014 года. Страна официально провозгласила курс на вступление в Североатлантический альянс. Это стало важной частью жизни общества страны. Так просто они от этого не отступят», – отмечает собеседник.

    «То есть согласие с планом будет означать полное крушение начинаний Киева за последние 10 лет. Кроме того, в офисе Зеленского действительно считают пятую статью НАТО панацеей. Зафиксированное на бумаге положение о коллективной обороне стран – членов альянса кажется им единственной доступной гарантией безопасности», – акцентирует он.

    «Однако перспективы начала переговоров по инициативе Келлога все же имеются. Но приступить к диалогу и завершить его – это кардинально разные вещи. В процессе обсуждения поствоенного сосуществования стороны непременно будут натыкаться на взаимонеприемлемые положения. И здесь уже пригодится умение идти на компромисс», – говорит собеседник.

    «Пока Украина не производит впечатления страны, готовой идти на уступки. Устроит ли столь безальтернативная позиция офиса Зеленского Дональда Трампа – непонятно. На риторическом уровне он пытается представить себя как человека, заинтересованного в мире. Если это действительно так, новый глава Белого дома найдет способы, как сделать Киев более сговорчивым», – заключил Скачко.

    Ранее МИД Украины назвал членство в НАТО единственной действенной гарантией безопасности. По оценке дипведомства, только вступление в альянс может стать противодействием «российской агрессии и шантажу». При этом Киев обратился к США, Британии, Франции и Китаю с просьбой поддержать предоставление ему необходимых гарантий.

    Данное сообщение МИД стало реакцией на опубликованный Центром восточных исследований план Кита Келлога по урегулированию текущего конфликта. Инициатива возможного спецпосланника Дональда Трампа по Украине состоит из пяти пунктов. В частности, недовольство Киева вызвало третье положение документа.

    Согласно ему, страна должна отказаться от рассмотрения вопроса о членстве в НАТО на 10 лет. Кроме того, за Россией должен сохраниться контроль над освобожденными территориями. Предусматривается и постепенная отмена санкций, принятых западными государствами в отношении Москвы, а также нормализация отношений с США.

    Другие пункты предполагают прекращение «международной изоляции» России, восстановление контактов лидеров Штатов и ЕС с Владимиром Путиным, а также оказание давления на Москву и Киев для того, чтобы усадить их за стол переговоров. Отмечается, что в случае отказа Украины от начала диалога Вашингтон может прекратить оказание стране военной помощи.

    При этом в Штатах не исключают возможности предоставления Киеву двусторонних гарантий безопасности. Планируется, что офису Зеленского разрешат не признавать контроль России над новыми регионами, однако решать этот вопрос силовыми методами будет запрещено.

    Между тем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Москва считает неприемлемым вступление Украины в НАТО. По его словам, членство Киева в альянсе является угрозой безопасности для России. Он также добавил, что данное развитие событий не будет способствовать ликвидации первопричин текущих событий.

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    3 декабря 2024, 04:59 • Новости дня
    Российские войска создали буферную зону из дронов в Запорожье

    Российские военные с помощью БПЛА обеспечили 30-километровую буферную зону в Запорожье

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска с использованием беспилотников создали 30-километровую буферную зону в Запорожской области, что позволяет значительно ограничивать передвижения ВСУ на этом участке фронта.

    Российские военные успешно создали 30-километровую буферную зону в Запорожской области с помощью беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости». Об этом сообщил разведчик-пулеметчик специальной бригады ЮВО с позывным «Шахтер».

    «Благодаря БПЛА самолетного типа создали буферную зону от линии боевого соприкосновения с противником на расстоянии 30 километров, что позволяет качественно срывать ротации, и противник больше не может на тяжелой технике пересекать вот эту черту в 30 километров, потому как уничтожается», – приводит агентство его слова.

    По словам военного, ВСУ вынуждены прибегать к использованию легковых автомобилей для логистических операций. Попытки выдвижения на грузовиках приводят к их уничтожению.

    Напомним, ранее российские десантники «Корнетом» уничтожили расчет ВСУ в Запорожской области.

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    3 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Telegram-канал Медведева попал под контроль Роскомнадзора

    Медведев зарегистрировал Telegram-канал в Роскомнадзоре

    Telegram-канал Медведева попал под контроль Роскомнадзора
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Telegram-канал заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева теперь официально зарегистрирован в реестре Роскомнадзора.

    В описании канала добавлена ссылка на сайт, где указано, что страница Медведева включена в перечень ведомства, передает НТВ.

    Ранее Минцифры объявило о запуске регистрации владельцев каналов в социальных сетях с количеством читателей более 10 тыс. человек. Данные меры направлены на защиту пользователей от мошенников и повышение прозрачности рекламного рынка.

    В ведомстве сообщили, что за четыре дня с момента запуска формы на «Госуслугах» для регистрации владельцев каналов было подано более 13 тыс. заявлений от владельцев каналов с более чем 10 тыс. подписчиков, большинство из которых касаются ресурсов «ВКонтакте», Telegram и YouTube.

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    2 декабря 2024, 18:27 • Новости дня
    Путин: К 2030 году в России появится не менее ста инженерных школ
    Путин: К 2030 году в России появится не менее ста инженерных школ
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поставил задачу создать к 2030 году не менее ста инженерных школ и подготовить почти два миллиона специалистов в области инженерного дела.

    На встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых Путин  подчеркнул, что работа по подготовке инженерных кадров идет активно, и в ближайшие три года планируется подготовить около миллиона специалистов, передает РИА «Новости».

    «В ближайшие три года мы должны подготовить специалистов в области инженерного дела, это миллион человек. А к 2030 году эта цифра должна вырасти почти до двух миллионов – 1,8 млн человек. В целом работа в этом направлении идет… У нас созданы 50 инженерных школ высокого уровня на базе российских ведущих учебных заведений. И к 2030 году этих инженерных школ должно быть не менее 100», – сказал глава государства.

    Ранее депутат Государственной думы Олег Морозов заявил о кадровом дефиците в военно-промышленном комплексе, который достиг 400 тыс. специалистов, что связано с избытком специалистов гуманитарных наук и нехваткой инженерных кадров.

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    3 декабря 2024, 05:52 • Новости дня
    Московский суд оштрафовал итальянца за радужный флаг с голубем мира

    Тверской суд Москвы признал Эрманно Риццо виновным в дискредитации российских Вооруженных сил

    Tекст: Максим Попов

    В Москве суд оштрафовал итальянца Эрманно Риццо за демонстрацию радужного флага с голубем мира, обвинив его в дискредитации российских Вооруженных сил.

    Тверской суд Москвы оштрафовал гражданина Италии Эрманно Риццо за демонстрацию наглядной агитации, передает ТАСС. Согласно судебным документам, мужчина имел при себе радужный флаг с изображением белого голубя и надписью «Расе», что в переводе с итальянского означает «мир». Этот флаг относится к международному движению за мир и является распространенным в Европе.

    Суд признал, что флаг выражает негативное отношение к Вооруженным силам России и аналогичен по содержанию информации, доступной в интернете и социальных сетях, транслирующих подобное отношение. Риццо явился в зал суда, вину не признал, но пояснил, что его супруга является гражданкой России и у него дома есть разные флаги. Он решил прогуляться и сфотографироваться с одним из них.

    Несмотря на непризнание вины, суд учел смягчающие обстоятельства и назначил итальянскому гражданину административный штраф, который он должен оплатить в течение двух месяцев.

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    4 декабря 2024, 14:08 • Новости дня
    Меркель повторно назвала эпизод с лабрадором Путина «демонстрацией силы»
    Меркель повторно назвала эпизод с лабрадором Путина «демонстрацией силы»
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь подчеркнула, что считает эпизод с лабрадором Кони на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2007 году «демонстрацией силы», несмотря на извинения с его стороны.

    В интервью каналу CNN Меркель снова высказалась о знаменитом эпизоде с лабрадором Кони на встрече с Путиным, передает ТАСС. Она подчеркнула, что несмотря на извинения со стороны российского лидера, считает это «демонстрацией силы». По ее словам, ее советник Кристоф Хойсген заранее уведомил российскую сторону о том, что она не любит собак, однако это не было учтено.

    По мнению Меркель, если внимательно изучить историю, маловероятно, что Путин не знал о ее страхе перед собаками. «Может быть, он забыл это. Но если вы прочитаете эту историю полностью, то вероятность того, что он ничего не знал об этом, не очень высока», – заявила политик. Экс-канцлер выразила мнение, что это была проверка на стойкость и силу, а также способ прощупать ее реакцию.

    Недавно Меркель выпустила мемуары, в которых подробно описала этот эпизод. В своей книге она предположила, что российский президент намеренно использовал собаку, чтобы напугать ее.

    Путин ранее заявил, что не знал о страхе перед собаками бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил недоумение по поводу заявления Меркель о страхе перед собакой российского лидера.

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    Трамп напал на БРИКС из-за страха за доллар

    Дональд Трамп пытается изо всех сил удержать на плаву доллар и всю американскую экономику. Однако сделать это становится все труднее. Теперь большой занозой для США стал не просто Китай, а экономическое объединение БРИКС. В страхе перед мощью БРИКС Трамп стал угрожать 100-процентными пошлинами входящим в союз странам. Однако его как будто никто не воспринимает всерьез. Подробности

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    Джо Байден вернулся к традиционным ценностям

    То, что уходящий президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по всем предъявленным обвинениям, вызвало в Америке шок и моральную панику. Многие делают вид, будто удивлены поступком главы государства, но Байден вряд ли мог поступить иначе. Он для такого недостаточно сошел с ума. Подробности

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    Армия России выдавливает в Донбассе ВСУ в степь

    Российские войска вбили очередной клин в оборону ВСУ. На этот раз подразделения группировки «Восток» освободили Новодаровку на стыке Запорожской области и ДНР, тем самым создавая предпосылки для выхода на границы Приднепровья. По мнению экспертов, такой шаг может свидетельствовать об изменении тактики ВС России в Донбассе, которая упростит освобождение региона. Подробности

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    Почему проиграла ставка Украины на «гарантии Запада»

    Ровно 30 лет назад, 5 декабря 1994 года, был подписан так называемый Будапештский меморандум, на который сегодня постоянно ссылается киевский режим. В Киеве утверждают, что меморандум гарантировал украинскую безопасность в ответ на отказ страны от ядерного оружия. Что в этом документе говорилось на самом деле и кто на самом деле мог бы дать Украине реальные гарантии безопасности? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Что случилось в Южной Корее

      Южная Корея удивила весь мир, попытавшись вернуться на 30 лет назад, когда в стране правили, сменяя одна другую, военные диктатуры. Новая, однако, продержалась всего шесть часов. Кому это было нужно? И причем здесь Ким Чен Ын?

    • Шольц привез в Киев чемодан разочарований

      Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

    • Детская революция в Грузии

      Протесты в Тбилиси, направленные на свержение грузинской власти, однозначно поддержаны Западом – Евросоюзом и США. Но эта ставка, кажется, проигрывает. Несмотря на то, что в бой не постеснялись бросить даже детей. И благодаря тому, что, помимо детей, желающих бунтовать немного.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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