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Договор о стратегическом партнерстве России и Северной Кореи вступил в силу
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР начал действовать с 4 декабря после обмена ратификационными грамотами в Москве, что может усилить двустороннее взаимодействие, сообщает МИД.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой вступил в силу 4 декабря, передает РИА «Новости».
В этот день в Москве состоялся обмен ратификационными грамотами между заместителями министров иностранных дел двух стран. Российскую сторону представлял Андрей Руденко, а КНДР – Ким Чжон Гю.
Представители МИД подчеркнули, что вступление в силу данного соглашения будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений и внесет вклад в систему безопасности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В сообщении также уточняется, что договор направлен на многоплановое взаимодействие Москвы и Пхеньяна, обуславливая стабилизирующий эффект на региональную безопасность.
Ранее КНДР указала на вступление в силу договора с Россией. До этого президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договора, Северная Корея также ратифицировала договор. Заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что договор с КНДР не включает положений о создании военного союза.
Напомним, договоренности между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, заключенные в Пхеньяне, начали реализовываться и направлены на укрепление стабильности в Северо-Восточной Азии и на Евразийском континенте.