СК назвал число погибших в результате авиакатастрофы в Шереметьево

Жертвой крушения пассажирского авиалайнера Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево стал 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

По последним данным Следственного комитета России, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, передает ТАСС.

Всего на борту находились 78 человек, 37 из них выжили, в том числе четыре члена экипажа.

По словам Марковской, 28 пассажиров находятся в терминале аэропорта, там же развернут центр психологической помощи, еще пять пассажиров госпитализированы.

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«С выжившими пассажирами работают психологи и следователи. Всем пострадавшим незамедлительно была оказана медицинская помощь», – сказала Марковская.

Она подчеркнула, что все службы аэропорта при чрезвычайном происшествии сработали оперативно. В Шереметьево работает государственная комиссия по расследованию чрезвычайной ситуации, которую возглавил министр транспорта России Евгений Дитрих.

В воскресенье в Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого, по последним данным, находились 78 человек. По уточненным данным Следственного комитета России, выжили 37 человек.