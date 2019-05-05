В Шереметьево при посадке загорелся самолет

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку, на борту произошло сильное возгорание, информации о жертвах пока нет.

Данные и видеозаписи с места происшествия появились в Telegram-каналах «На видео видно» и Baza.

«Вскоре после взлета пилоты запросили возврат, – и во время посадки самолет загорелся», – говорится в сообщении паблика Baza.

Сообщается, что возгорание могло произойти из-за попадания молнии. Огонь полностью охватил аварийно севший в Шереметьево самолет, люди покидали лайнер на ходу.