Названа причина возгорания SSJ-100 в Шереметьево

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Мурманск и совершивший аварийную посадку в Шереметьево, мог загореться из-за попадания молнии, сообщил источник в экстренных службах.

Источник ТАСС сообщил, что огонь полностью охватил аварийно севший в Шереметьево самолет, люди покидали лайнер на ходу.

Сообщается, что в результате инцидента есть пострадавшие. К месту происшествия направили как минимум 10 карет скорой помощи.

Транспортная прокуратура начала проверку по факту возгорания самолета в Шереметьево. Об этом сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

Ранее в воскресенье стало известно, что самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку, на борту произошло сильное возгорание, информации о жертвах пока нет.