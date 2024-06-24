Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

Враги России использовали атаку террористов на Дагестан для подрыва стабильности

Tекст: Анастасия Куликова,

Илья Абрамов

В Махачкале и Дербенте завершена контртеррористическая операция (КТО). Специальный режим был объявлен на всей территории Республики Дагестан в связи с атаками боевиков на религиозные учреждения. В настоящий момент угроза жизни и здоровью граждан региона ликвидирована, сообщает информцентр Национального антитеррористического комитета (НАК).



Первые новости об атаках стали поступать в воскресенье после 18.00 мск. В Дербенте звуки стрельбы раздавались около церкви и синагоги. Сообщалось о жертвах среди полицейских: один сотрудник правоохранительных органов погиб, другой был ранен. Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые (белый Volkswagen Polo), был объявлен в ориентировку.

В ходе действий боевиков погиб настоятель православного храма Дербента – отец Николай. Протоиерею террористы перерезали горло. Вместе с ним был убит и охранник, вооруженный лишь газовым пистолетом. Операция против злоумышленников продолжалась в городе до ночи. В ходе перестрелки от тяжелого ранения скончался начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев, сообщает Lenta.ru.

В Махачкале террористическая атака началась с обстрела поста ДПС. В результате нападения боевиков было ранено шестеро сотрудников правоохранительных органов, еще один был убит злоумышленниками. Основные боестолкновения в городе состоялись на улице Магомедтагирова. Преступники также обстреляли Свято-Успенский кафедральный собор.

В ходе их действий погиб сторож церкви, сообщает ТАСС. Услышав звуки стрельбы, около двух десятков человек, служители и прихожане, укрылись в стенах храма. Они сумели забаррикадироваться, в результате чего жертв удалось избежать, пишет «Коммерсант». Тем не менее противостояние террористов и полицейских у собора продолжалось длительное время.

По информации издания, один из стрелявших был вооружен американской штурмовой винтовкой AR-15 с оптикой. Среди участников террористического акта были сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман и Адиль. Преступников удалось ликвидировать, а их отец был задержан. Правоохранительные органы провели обыск в доме семьи.

Еще один боевик оказался экс-главой отделения «Справедливой России» в Сергокалинском районе Али Закаригаевым, пишет РИА «Новости». Однако два года назад он покинул данный пост. Кроме того, по информации Telegram-канала Mash в числе преступников мог быть и боец ММА Гаджимурад Кагиров – воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова. Подчеркивается, что он приходился двоюродным племянником экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева.

Глава региона Сергей Меликов сообщил, что жертвами теракта стали более 15 сотрудников полиции. В своем Telegram-канале он также сообщает о нескольких погибших гражданских. Все семьи, потерявшие близких, получат материальную помощь. Пострадавшим от трагедии также предусмотрены необходимые выплаты. По его мнению, произошедшее стало попыткой дестабилизации общественной ситуации в стране.

Между тем, по информации, размещенной в официальном Telegram-канале Следственного комитета (СК), было ликвидировано пять боевиков. Их личности установлены. По фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале были возбуждены уголовные дела по статьям «Террористический акт», «Незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия», а также «Хищение огнестрельного оружия».

Как сообщили представители правоохранительных органов ТАСС, преступники являлись приверженцами международной террористической организации. В ходе следствия планируется установить их кураторов. В связи с трагедией на всей территории республики был объявлен трехдневный траур.

Атака на Дагестан вызвала широкий резонанс в России. Так, пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заметил, что Москва не получила телеграмм со стороны недружественных стран. По его словам, западные государства не принесли соболезнований по поводу трагедии, а также не выступили со словами осуждения преступных действий злоумышленников.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал произошедшее подлой провокацией. «Террористы в очередной раз показали свою истинную подлую и трусливую сущность. При этом, как всегда, в качестве жертв они выбрали безоружных и беззащитных людей. Убили больного старого священника, как последние трусы», – заявил он.

В свою очередь президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода в эфире телеканала «Россия 24» предположил, что события в республике были «срежиссированы из-за рубежа». По его словам, Дагестан исторически являлся толерантным регионом, где представители разных конфессий долгое время жили совместно и мирно.

В экспертном сообществе отмечают слаженную и эффективную работу правоохранительных органов Дагестана. Предполагается, что организаторами трагедии могут быть представители западных спецслужб. Для предотвращения подобных преступлений в будущем необходимо особое внимание уделить работе с молодежью республики.

«Террористический акт в Дагестане произошел в великий христианский праздник – в день Святой Троицы. Более того, нападение было совершено на православные храмы и синагогу», – напомнил Сергей Гончаров, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Он убежден: враги России – страны НАТО, а особенно США, при участии Украины – намеренно используют межнациональный вопрос для дестабилизации внутриполитической ситуации нашей страны.

Ветеран «Альфы» в основном положительно оценил результаты контртеррористической операции. «В Махачкалу и Дербент была введена бронетехника, задействованы все необходимые силы и возможности, чтобы купировать угрозу. По итогам операции боевики были ликвидированы. В то же время, к сожалению, потери оказались и среди наших правоохранителей», – уточнил Гончаров. На этом фоне он считает важным проводить дополнительные учения, чтобы координация действий силовиков была более слаженной.

Впрочем, проведение операции осложняло то, что террористы оказались местными жителями.

«Они знали нюансы жизни своего района, своего региона», – пояснил спикер. Данный факт объясняет высокую слаженность действий боевиков, а также большое количество жертв среди представителей правоохранительных органов. Ветеран «Альфы» убежден: «наша агентурная оперативная работа должна выйти на новый уровень», а выявление «спящих ячеек» террористических организаций – вестись четко и планомерно.

События, произошедшие в Дагестане, потребовали от представителей правоохранительных органов максимальной самоотдачи, считает Виталий Демидкин, ветеран ФСБ и подразделения «Альфа». «Считаю, что их действия можно охарактеризовать как быстрые, четкие и правильные. Если люди встали на путь терроризма, то они должны быть уничтожены», – сказал он.

«Сложность в подавлении подобных терактов, как правило, объясняется фактором неожиданности. Силовики не знают, где может произойти атака. Пока правоохранители получат информацию и выйдут на задание, пройдет время, за которое преступники способны скрыться. Тем не менее в случае с Дагестаном ответственные органы сработали очень слаженно», – отмечает Демидкин.

Не все наблюдатели остались довольны мерами, предпринятыми региональными властями в рамках подавления террористической угрозы. Так, политолог Илья Ухов в интервью «Федерал Пресс» сравнивает произошедшее с погромами, устроенными годом ранее в аэропорту Махачкалы, и возмущается бездействием со стороны руководства республики.

По его мнению, в Дагестане сложилась критическая ситуация в конфессиональной среде – в республике раз за разом происходят деструктивные выплески. Эксперт отмечает системность происходящих конфликтов. Он подчеркивает, что салафистский исламизм пустил глубокие корни в местной молодежной среде.

За трагедией в республике могут стоять западные спецслужбы, предполагает Андрей Луговой, первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. «Напомню, еще в 90-е годы подпитка бандитского подполья на Северном Кавказе осуществлялась британцами при поддержке США. Более того, многие исламские радикалы позднее оказались в Лондоне. И сейчас Запад продолжает поддерживать терроризм в России», – сказал он.

«Однако правоохранительные органы нашей страны оказались достаточно эффективными. Тем не менее углядеть за всем невозможно. Важно, чтобы борьбой с терроризмом занимались не только профильные службы, но и местные власти, общественные организации. Они должны предпринимать максимум усилий для предотвращения будущих трагедий, в том числе и путем углубленной работы с молодежью», – уточняет Луговой.

В свою очередь сенатор Константин Долгов называет теракты в Дагестане попыткой раскачать спокойствие межнациональных отношений в России. «У меня нет сомнений, что подобные преступления координируются из-за рубежа. Поскольку победить Москву на поле боя с помощью Украины не получается, против нас начали применять тактику подрыва внутренней стабильности. Такие методы уже использовались Западом ранее на Северном Кавказе», – сказал он.

«Более того, предполагаю, что теракты были специально приурочены к православному празднику Святой Троицы,

чтобы оказать дополнительное психологическое воздействие на россиян. Однако я не думаю, что организаторы преступления смогли достичь своей цели. Наше общество консолидировано вокруг курса президента», – отмечает собеседник.

«Необходимо отметить скоординированную работу силовых структур и быструю реакцию властей и религиозных лидеров. Кроме того, сейчас ведется следствие, которое и должно разобраться с вопросом участия сыновей главы района в теракте. Правоохранители должны определить, имелся ли с его стороны факт соучастия», – подчеркивает он.

«Сейчас важно понять, кто именно стоит за этим преступлением. Необходимо выяснить его организаторов и спонсоров, а после – привлечь их к ответственности. Кроме того, надо принимать меры по предотвращению таких трагедий в дальнейшем. В частности, силовикам необходимо работать с религиозными общинами и мешать зарубежной финансовой подпитке боевиков», – акцентирует сенатор.

«Удивительно, но осуждения данных терактов со стороны властей Запада мы так и не услышали. По этому поводу не высказались в руководстве Штатов, Британии и Франции. Не было реакции и со стороны международных организаций. Только отдельные политики в США и ЕС выразили свое мнение», – напоминает Долгов.

Уже сейчас можно говорить о том, кому выгодна трагедия, произошедшая в Дагестане, считает сенатор Андрей Климов. «Однозначно – врагам России, центром которых является Вашингтон. Однако дать точный ответ на вопрос о том, кто именно стоит за террористической атакой, сумеют лишь специалисты из следственных структур», – сказал он.

Он напомнил, что англосаксы всегда заигрывали с экстремистами на Востоке. Яркое тому подтверждение – события XX века, когда Соединенные Штаты «буквально выращивали» такие организации, как, например, «Аль-Каида*» (запрещена в РФ), и использовали их в том числе против России. «США на руку любые, какими бы тяжкими они ни были, преступления, которые способствуют, с их точки зрения, ослаблению политической системы нашей страны, а также вносят раздрай в многонациональное общество», – уточнил парламентарий.

На этом фоне Климов обратил внимание на участников нападения. «Вопрос в том, насколько эти «шайтаны», нанятые для совершения преступления, осознавали цели и последствия. Кстати, история показывает, что среди родных и близких людей, вовлеченных в террористическую деятельность, часто присутствуют совершенно неожиданные представители общества. Поэтому именно следствие должно разобраться, в какой степени глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров был осведомлен о том, что затевалось в его семье, и мог ли он на это повлиять», – отметил собеседник.

Тем не менее он убежден: противники России будут использовать инцидент в качестве одного из элементов своей дальнейшей работы.

«Без единства общества, без отвержения любых проявлений радикализма, разжигания ненависти на национальном, языковом или религиозном поприще нам будет трудно одолеть то зло, с которым мы вынуждены бороться», – акцентировал сенатор.

По его мнению, для предотвращения подобных террористических атак нужна не столько «донастройка правовой базы», сколько активная работа гражданского общества. «У нас проблема не в отсутствии законов. Сегодня важно, помимо повышения профессионализма спецслужб, все-таки объяснять населению, что против нас ведется тотальная гибридная война, цель которой – уничтожить РФ», – уточнил он.

«В этих условиях далеко не все осознают серьезность ситуации. Важно, чтобы люди были готовы вносить свой посильный вклад в предотвращение подобного рода угроз. Безответственность и инфантильность становятся наиболее опасными. Если мы сами не мобилизуемся, то справиться с врагом будет очень трудно», – заключил Климов.