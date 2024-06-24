Для нынешних иноагентов судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли. Это, кстати, обязательный итог жизни любого предателя.23 комментария
Убитый в Дербенте протоиерей стал седьмым священником, погибшим в России от рук ваххабитов
Протоиерей Николай Котельников, убитый в Дагестане, был одним из столпов сначала Бакинской, а потом Махачкалинской епархии, заявил исламовед Роман Силантьев. Отец Николай стал седьмым священником, погибшим в России от рук ваххабитов.
Как отмел Силантьев, за последние несколько лет в Дагестане было совершено несколько нападений на православные храмы. Он считает, что властям необходимо усилить борьбу с ваххабитскими террористами на юге страны, передает Telegram-канал «Ценности.ру».
По словам Силантьева, после мягкого наказания по итогам погрома в махачкалинском аэропорту, террористы почувствовали свою безнаказанность. Он предлагает применить более жесткие меры для стабилизации ситуации.
Вместе с тем политолог Федор Лукьянов отметил, что отец Николай прослужил в Дербентской церкви почти всю свою жизнь. Он всегда рассказывал о Дагестане и Дербенте с теплотой и уважением. Несмотря на недуги, протоиерей продолжал выполнять свою миссию и пользовался всеобщей любовью, передает Telegram-канал «Россия в глобальной политике».
До этого стало известно, что 66-летнему протоиерею Николаю Котельникову напавшие боевики перерезали горло прямо в стенах храма. Вместе с ним они убили охранника, который был вооружен лишь газовым пистолетом, пишет «Комсомольская правда».
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале назвал убийство отца Николая «варварством и изуверством». Он подчеркнул, что священник был убит зверским способом, а храмы любой религии должны быть местом, где люди могут обращаться к богу без страха подвергнуться нападению.
Напомним, в РПЦ назвали изуверством убийство священника в Дербенте.