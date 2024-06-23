В РПЦ назвали изуверством убийство священника в Дербенте

Tекст: Ольга Иванова

«Нападения на священнослужителей или культовые сооружения, представителям какой бы религии они ни принадлежали, не имеют оправдания. Храмы и молитвенные места любой религии должны оставаться пространством, где царит мир, где люди могут в тишине и покое обращаться к Богу, без опаски подвергнуться нападению с чьей бы то ни было стороны», – написал он в Telegram-канале.

Легойда добавил, что патриарх и вся РПЦ молятся об упокоении отца Николая Котельникова и других погибших, а также о скорейшем выздоровлении раненых.

Ранее сообщалось, что во всем Дагестане введен режим контртеррористической операции после ЧП в Махачкале и Дербенте.

В Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС. В Дербенте произошла стрельба около церкви и синагоги.