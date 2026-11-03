Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.9 комментариев
Летевшие из Стамбула в Москву рейсы развернулись над Литвой и Польшей
Три пассажирских самолета, следовавших из Стамбула в Москву, развернулись над Польшей и Литвой из-за ограничений в московском аэропорту Внуково, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.
«Три самолета, летевших из Стамбула во Внуково, развернулись над Литвой и Польшей и полетели обратно из-за ограничений, действующих в московском аэропорту», – сообщил источник ТАСС.
Самолеты должны приземлиться в новом международном аэропорту Стамбула и аэропорту имени Сабихи Гекчен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы.