Летевшие из Стамбула в Москву рейсы развернулись над Литвой и Польшей

Сотрудники ФСБ обнаружили поисковые запросы о терактах у подростка в Москве

Tекст: Ольга Иванова

У несовершеннолетнего россиянина, задержанного после получения от США информации о подготовке теракта в московском районе Царицыно, обнаружили поисковые запросы о массовых убийствах и других насильственных акциях, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

В средствах связи подростка правоохранительные органы нашли аккаунт в TikTok, с которого он публиковал угрозы. Кроме того, выяснилось, что задержанный был подписан на неонацистский канал.

По месту жительства подозреваемого изъяли балаклаву и предмет, похожий на оружие. В ведомстве уточнили, что ранее молодой человек демонстрировал эти вещи на своих фотографиях в интернете.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ФСБ опубликовала видео задержания подростка, планировавшего теракт в Царицыно.

В тот же день ведомство проверило информацию США о подготовке теракта в музее.

В субботу ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве.