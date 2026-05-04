    Раздача паспортов США опасна и для России, и для Белого дома
    Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве
    Юшков объяснил планы Киева покупать газ у Норвегии
    В российских детских лагерях внедрили единую воспитательную программу
    Путин заменил главу Дагестана
    Эксперт: Операция «Проект Свобода» – попытка Трампа взять Иран на слабо
    Макрон похвалил Армению за решение не быть «спутником России»
    Politico: В Европе опасаются нападения России, пока Трамп у власти
    Премьер Эстонии назвал удары по портам России «самообороной»
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев ИИ начнет убивать людей со школы

    Вдруг оказывается, что никаких этических законов для ИИ нет. Индустрия начинает строить роботов, которые созданы именно с целью нанести вред человеку и даже его убить насмерть. И это сегодняшний день.

    Алексей Вагин Алексей Вагин Непреодолимым препятствием для США в Иране стала культура

    Феноменальная устойчивость Ирана перед многолетним давлением и открытой военной агрессией со стороны сверхдержавы ярко иллюстрирует тот факт, что западный миропорядок столкнулся с более серьезным противником, чем идеологические режимы или персоналистские автократии.

    Борис Акимов Борис Акимов Корова становится символом прогрессивной жизни

    У нас в мозгах засело представление, что крестьянин – это профессия. Что есть такие специальные люди, работа которых – крестьянствовать. И это совершенно ложное представление о крестьянстве.

    4 мая 2026, 14:32 • Новости дня

    МОК приостановил работу профильной комиссии по киберспорту

    Tекст: Мария Иванова

    Международный олимпийский комитет свернул работу комиссии по киберспорту из-за сильного внутреннего сопротивления признанию видеоигр полноценной спортивной дисциплиной.

    Организация временно прекратила деятельность специализированной группы по развитию цифровых видов спорта, передает ТАСС со ссылкой на японское издание Livedoor.

    По информации журналистов, внутри комитета сохраняется серьезное противодействие интеграции гейминга в традиционное олимпийское движение.

    В январе глава структуры Кирсти Ковентри разослала письмо участникам подразделения с предложением пересмотреть стратегию развития. Она отметила необходимость более комплексного подхода, соответствующего общим целям комитета.

    Представители организации заявили: «Деятельность комиссии завершилась».

    Ранее, в октябре, комитет обоюдно отказался от проведения профильной Олимпиады в Саудовской Аравии. Стороны решили развивать цифровые амбиции разными путями. О намерении организовать подобные соревнования сообщалось в июне 2024 года, а сама комиссия была создана в сентябре 2023 года после проведения тематической недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет ранее объявил о создании киберспортивной Олимпиады.

    Специальная комиссия по данному направлению была создана в 2023 году. Российские атлеты намеревались выступить на этих соревнованиях на общих основаниях.

    4 мая 2026, 12:10 • Новости дня
    Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве
    @ Anthony Pizzoferrato/AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможной атаке беспилотников на российскую столицу во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    Во время выступления на саммите европейского политического сообщества в Ереване Владимир Зеленский сообщил о возможной атаке на российскую столицу, передает РИА «Новости».

    Трансляция данного мероприятия велась на официальном YouTube-канале офиса украинского лидера. Политик решил пригрозить российской стороне в преддверии праздничных мероприятий.

    «Украинские дроны могут также прилететь на этом параде», – сказал Зеленский, говоря о предстоящих торжествах в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торжественные мероприятия в День Победы на Красной площади пройдут в сокращенном виде ради безопасности людей.

    Президент России Владимир Путин в разговоре с главой США допустил возможность объявления перемирия на время праздника.

    Выступление главы государства на параде Победы 9 мая будет очень важным, сообщил его пресс-секретарь.

    4 мая 2026, 01:43 • Новости дня
    Мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской

    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Беспилотник, по предварительным данным, попал в здание в районе Мосфильмовской улицы, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет», – написал он.

    Собянин уточнил, что на месте работают оперативные  службы города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожилой мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области. В воскресенье силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника, а общее их число за день составило не менее семи.


    4 мая 2026, 08:30 • Видео
    Евросоюз сломал президента Сербии?

    Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    3 мая 2026, 17:53 • Новости дня
    Канцлер ФРГ Мерц резко осадил больную раком избирательницу

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время встречи с гражданами глава немецкого правительства Фридрих Мерц без сочувствия отреагировал на критику пациентки с четвертой стадией онкологии относительно урезания медицинского бюджета.

    Инцидент произошел в городе Зальцведель, передает РИА «Новости». Местная жительница пожаловалась Фридриху Мерцу, что из-за тяжелого диагноза едва может позволить себе собственные похороны. Она возмутилась планами властей урезать финансирование медицины и одновременно повысить оклады чиновникам дополнительно на 64 тыс. евро в год.

    Немецкий лидер встретил слова избирательницы с явным раздражением. «Очередная оплошность канцлера: гражданка, больная раком, жалуется Фридриху Мерцу на сокращения в системе здравоохранения – но вместо того, чтобы проявить сочувствие, он резко ее одернул», – описывает ситуацию газета Bild.

    Политик прервал женщину и начал яростно отрицать планы по увеличению выплат министрам. Он пять раз повторил слово «никогда», отвергая упреки в адрес кабинета. При этом журналисты отмечают, что законопроект о росте зарплат действительно существовал, но был свернут после огласки в прессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники массовых первомайских демонстраций в Германии потребовали отставки канцлера Фридриха Мерца.

    В апреле в немецком Марбурге состоялась масштабная акция протеста против политики канцлера.

    Он впервые занял последнее место в рейтинге популярности государственных деятелей Германии.

    3 мая 2026, 15:53 • Новости дня
    Times: Ирландия планирует выселить тысячи украинских беженцев

    Tекст: Ольга Иванова

    В августе начнется масштабная кампания по выселению 16 тыс. украинских переселенцев из финансируемых государством ирландских гостиниц и коммерческих помещений, пишет Times.

    Заместитель министра внутренних дел страны Колм Брофи разрабатывает новую стратегию освобождения помещений, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Times.

    «Согласно новой стратегии, около 16 тысячам украинцев, проживающим в финансируемом государством жилье, включая гостиницы и другие коммерческие помещения, придется найти альтернативное жилье», – пишет издание.

    Отмечается, что приезжим предстоит самостоятельно искать крышу над головой. Брофи признал риск того, что один или двое человек могут в итоге остаться на улице.

    Чиновник объяснил эту меру стремлением обеспечить равенство и справедливость. По его словам, доступ к недвижимости должен предоставляться всем на одинаковых условиях, независимо от статуса. Процедура освобождения номеров займет около шести месяцев.Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль предупредила об угрозе кризиса в Европе из-за украинских беженцев.

    Власти Украины поддержали идею сокращения помощи своим гражданам в странах Евросоюза.

    Ирландский журналист Чей Боуз предостерег западные государства от новой волны мигрантов.

    4 мая 2026, 12:45 • Новости дня
    По инициативе «Единой России» стартует эксперимент с мобильными аптеками для сёл

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал закон о розничной торговле лекарствами передвижными аптеками в отдаленных населенных пунктах, разработанный партией «Единая Россия»

    Пилотный проект охватит 11 регионов страны и будет проходить с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029 года, говорится в сообщении на сайте партии.

    «Единая Россия» системно и поэтапно решает проблему лекарственного обеспечения, доступности лекарственной помощи в малых населенных пунктах, заявил зампред комитета по охране здоровья Евгений Нифантьев. По его словам, партия планирует контролировать ход эксперимента все три года для оценки его эффективности и возможного внедрения на постоянной основе.

    Одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов. Жители сел получат возможность заказывать препараты через службу заказа, а отпуск медикаментов будет осуществлять квалифицированный фармацевт, который также сможет предоставить профессиональную консультацию.

    Ранее Госдума уже приняла закон, упрощающий продажу лекарств в фельдшерско-акушерских пунктах, что улучшило ситуацию в десятках тысяч сел. Кроме того, в 2024 году участковым больницам разрешили продавать медикаменты в местах, где отсутствуют стационарные аптеки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте с передвижными аптеками. Розничная торговля лекарствами в таком формате продлится с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029 года.

    3 мая 2026, 16:44 • Новости дня
    Захарова: Польша претендует на роль единственных покорителей Берлина
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Польские власти пытаются представить себя единственными победителями в битве за Берлин, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале заявила, что в Варшаве забыли, благодаря кому Польша оказалась среди держав-победительниц и основателей ООН. Захарова отметила, что в Польше теперь отмечают «свой День взятия Берлина», акцентируя внимание лишь на собственном участии.

    Дипломат подчеркнула, что на мероприятиях в Польше говорили только о том, что 2 мая 1945 года польские солдаты вывесили национальный флаг на Колонне Победы. Однако, по ее словам, организаторы не упомянули о том, что поляки воевали в составе 1-го Белорусского фронта Красной армии.

    По мнению Захаровой, «в отличие от страдающих исторической амнезией Россия помнит, как советские и польские солдаты плечом к плечу шли к Победе». Она напомнила о героях Советского Союза из Польши, воевавших в составе 1-й польской пехотной дивизии имени Костюшко.

    «Помним и героев Советского Союза капитана Владислава Высоцкого, майора Юлиуша Хибнера / Гюбнера, рядовую Анелю Кживонь. Все они участвовали в боях с фашистскими захватчиками в составе 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко. Памятники польским героям, сражавшимся с нацистами, на территории России тщательно оберегаются», – отметила она.

    Захарова также заявила, что нынешние польские элиты и значительная часть общества забыли, кто сыграл ключевую роль в победе и статусе Польши после войны. Она выразила мнение, что Польша перестала быть «гиеной Европы» благодаря вкладу советских солдат и сотрудничеству с СССР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕК умолчала о роли Красной армии при освобождении Освенцима.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что искажение истории стало одним из главных инструментов Запада в подрыве российских позиций в мире.

    3 мая 2026, 19:25 • Новости дня
    Советник Хаменеи пригрозил отправить американские корабли на кладбище

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи жестко раскритиковал американские власти, назвав их пиратами и предупредив о готовности топить вражеский флот.

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи выступил с резким заявлением в адрес Соединенных Штатов, передает ТАСС. Он предупредил Вашингтон о решимости Тегерана жестко противостоять любым угрозам.

    «США – единственный в мире пират с авианосцами. Наша способность бороться с пиратами не уступает нашей способности топить боевые корабли. Приготовьтесь к тому, что ваши корабли и силы окажутся на кладбище, подобно тому, как обломки вашего самолета остались в Исфахане», – написал политик в социальной сети X.

    Белый дом официально уведомил Конгресс США об окончании военной операции против Ирана.

    Белый дом в письме Конгрессу США о завершении боевых действий против Ирана сообщил, что американский военный контингент продолжит находиться в регионе для сдерживания потенциальных угроз.

    3 мая 2026, 16:49 • Новости дня
    Задержанные поезда в Калининград возобновили движение через Белоруссию

    Tекст: Ольга Иванова

    Пассажирские составы, следовавшие в Калининградскую область и задержанные из-за инцидента на литовской территории, вновь отправились по своим маршрутам.

    Задержанные из-за аварии в Литве поезда калининградского направления возобновили движение, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в каунасском районе, где сошли с рельсов локомотив и четыре грузовых вагона, следовавших из Германии.

    В результате происшествия на территории Литовских железных дорог были временно остановлены пять пассажирских составов. Среди них поезда, следовавшие из Калининграда в Адлер и Москву, а также из Москвы и Петербурга в Калининград.

    «В 15.15 поезд №147 Москва – Калининград отправился со станции Гудогай. Далее возобновляется движение поездов №29 Москва – Калининград и №79 Санкт-Петербург – Калининград», – сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

    Белорусские железнодорожники уточнили, что всем пассажирам задержанных рейсов предоставили необходимую помощь, питание, питьевую воду и медицинское сопровождение. На станциях Гудогай и Молодечно, где находились поезда, был обеспечен общественный порядок. В настоящее время составы следуют в пункты назначения по своим маршрутам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение транзитных поездов в Калининград остановлено из-за аварии в каунасском районе Литвы, где с рельсов сошел локомотив и четыре грузовых вагона, следовавших из Германии, сообщила компания «Литовские железные дороги».


    4 мая 2026, 01:30 • Новости дня
    Захарова сообщила о навязывании гражданства США детям дипломатов из России

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти стали присваивать гражданство детям россиян в консульствах по «праву почвы», несмотря на дипломатический статус их родителей, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Теперь госдеп или те, кто стоит за американской дипломатической ширмой, начали распространять гражданство США на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств до их совершеннолетия буквально насильно, под предлогом закрепленного в Конституции США «права почвы», и якобы ограниченного характера консульского иммунитета», – написала дипломат в статье для газеты «Ведомости».

    Захарова подчеркнула, что подобная практика ведется несколько лет и началась еще до победы Дональда Трампа на выборах президента США.

    По ее словам, с 2023 года американцы стали использовать этот механизм, чтобы выставить Трампа в невыгодном свете перед разными аудиториями, включая международное сообщество и собственный электорат.

    «Российским дипломатам гражданство впихивают насильно, а другим его не дают», – отметила она.

    Захарова сравнила происходящее с комикс про Спайдермена, который запутался в собственной паутине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Россотрудничества Евгений Примаков в феврале сообщал о росте заявок от граждан западных стран на переезд в Россию. NBC передал о планах американского президента лишать гражданства до 200 человек в месяц.


    4 мая 2026, 00:20 • Новости дня
    Трамп анонсировал «Проект Свобода» по выводу «запертых» в Ормузе судов
    @ CNP/ADM/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что военно-морские силы США с понедельника, 4 мая, направят корабли иностранных государств через Ормузский пролив, и предупредил, если Иран попытается нарушить этот процесс, американские военные применят силу.

    Объявленная Трампом активность в Ормузском проливе, которую он назвал «Проектом Свобода», является самым значительным шагом его администрации в попытке вновь открыть ключевой пролив с тех пор, как Иран закрыл его в начале войны, пишет портал Axios.

    Хотя Трамп говорит, что этот шаг носит «гуманитарный характер», проект – явный вызов усилиям Тегерана по установлению контроля над проливом. Военный ответ Ирана может спровоцировать конфронтацию и даже перерасти в войну.

    В социальной сети Truth, американский лидер заявил, что страны всего мира, которые не участвуют в войне, но у которых есть корабли, застрявшие в проливе, попросили США помочь их освободить.

    По его словам, на большинстве этих судов заканчивается продовольствие и другие припасы для экипажей, люди страдают от проблем со здоровьем.

    «Перемещение судов предназначено для того, чтобы освободить людей, компании и страны, которые не сделали абсолютно ничего плохого. Которые являются жертвами обстоятельств. Это гуманитарный жест от имени Соединенных Штатов, стран Ближнего Востока и, в частности, страны Иран. Мы сказали тем странам, что будем безопасно выводить их суда из ограниченного водного канала, чтобы они могли свободно заниматься своим бизнесом», – написал Трамп.

    По его словам, если описанный процесс каким-либо образом будет нарушен, с этим придется бороться силой.

    При этом какое-то время не было понятно, участвует ли Иран в вышеописанном проекте и согласован ли он с Тегераном.

    Трамп написал, что его представители «ведут очень позитивные дискуссии» с Ираном, подчеркнув, что они «могут привести к чему-то очень позитивному для всех».

    По словам источников Axios, в воскресенье США направили еще один измененный проект соглашения о прекращении войны в ответ на последнее предложение Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США. Американский президент выразил сомнение в приемлемости нового плана Ирана и добавил, что Тегеран еще не заплатил «достаточно высокую цену за содеянное».

    При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил телекомпании CNN о продолжении обсуждения мирного урегулирования конфликта между США и Ираном.

    4 мая 2026, 08:07 • Новости дня
    Очевидцы рассказали о взрыве у жилого комплекса на Мосфильмовской улице Москвы
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В районе элитного жилого комплекса на Мосфильмовской улице в столице ночью раздался громкий хлопок, очевидцы заметили столб дыма и обломки.

    Около 1.00 мск 4 мая жители района Раменки услышали громкий хлопок, похожий на взрыв, он раздался вблизи элитного жилого комплекса на Мосфильмовской улице, сказал источник агентства «Москва».

    «Вокруг ЖК видны обломки, на месте работают спецслужбы, территория оцеплена», – добавил собеседник.

    На месте происшествия работают экстренные службы, территория вокруг жилого комплекса оцеплена. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

    Ранее в Москве задержали россиянина, который по заданию украинских кураторов готовил подрыв у объектов Минобороны.

    4 мая 2026, 01:15 • Новости дня
    Диетолог Лебедева рассказала о влиянии лимона на продолжительность жизни

    Tекст: Катерина Туманова

    Регулярное употребление лимона помогает снизить уровень холестерина и артериального давления, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии университета «Росбиотех» Анастасия Лебедева.

    «Прямая связь между употреблением лимона и увеличением продолжительности жизни не доказана, но снижение риска хронических заболеваний косвенно способствует долголетию», – сообщила она ТАСС.

    Лебедева подчеркнула, что лимон положительно влияет на организм, снижая уровень плохого холестерина и артериальное давление, а также уменьшает риски хронических заболеваний.

    По словам Лебедевой, научные исследования подтверждают наличие биологически активных веществ в лимоне, которые обладают антиоксидантным действием и замедляют процессы старения.

    Она добавила, что лимон не является лекарственным средством, его следует  рассматривать как полезное дополнение к сбалансированному рациону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор РАН развенчала миф о пользе лимонной воды при похудении. Эксперт Лебедева предупредила о риске употребления кожуры магазинных лимонов.

    3 мая 2026, 15:46 • Новости дня
    Силуанов: Бюджет дополнительно получит 200 млрд рублей из-за роста цен на нефть
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский бюджет получит дополнительные 200 млрд рублей благодаря росту цен на нефть, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

    Силуанов журналисту Павлу Зарубину подчеркнул: «Мы их [дополнительные доходы] ждем. Но я сразу хочу сказать, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца – одинаковые. <...> Речь идет о сумме примерно 200 млрд рублей», передает ТАСС.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что в результате роста цен на нефть Urals Россия вновь заняла ведущие позиции на мировом энергетическом рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть выше 150 долларов за баррель.

    Спецпредставитель президента также отметил повышение ценности России в роли экспортера ключевых ресурсов.

    4 мая 2026, 02:40 • Новости дня
    В Шереметьево сообщили об усилении контроля прибывающих из-за рубежа

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорт Шереметьево объяснил скопления пассажиров в зоне досмотра прибывших международными рейсами усиленным досмотром на таможне, а не введением сигнала сигнал «Ковер», который применяется для обеспечения безопасности в воздушном пространстве вокруг аэропорта.

    «Длительное прохождение послеполетных формальностей пассажиров международных рейсов связано со 100% досмотром при прохождении таможенного контроля на прилёте», – пояснили в Max-канале аэропорта.

    Там уточнили, что в связи с усилением мер контроля, которые проводят государственные органы, пассажирам, прибывающим международными рейсами, «следует учитывать возможное увеличение времени прохождения послеполётных формальностей».

    При этом пассажиры внутренних рейсов и вылетающие из Шереметьево, обслуживаются в обычном режиме, добавили там.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на воскресенье ограничила работу аэропорта Шереметьево. Во Внуково 3 мая так же вводили временные ограничения полетов.


    4 мая 2026, 12:51 • Новости дня
    Премьер Эстонии назвал удары по портам России «самообороной»

    Премьер Эстонии Михал поддержал украинские удары по российским портам

    @ Emmi Korhonen/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава эстонского правительства Кристен Михал заявил, что поддерживает атаки Киева на портовую инфраструктуру России в Балтийском регионе, назвав их «самообороной»

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал подтвердил поддержку украинских ударов по российским портам после того, как беспилотники залетели в воздушное пространство Финляндии и Эстонии, передает Bloomberg.

    «Для нас совершенно понятно, что Украина защищается и уничтожает российскую машину по выкачиванию денег, включая различные портовые сооружения для самообороны», – заявил политик в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

    По словам эстонского премьера, инциденты с дронами «в конечном итоге являются виной Кремля». Он также обвинил Россию в якобы атаках на украинские гражданские объекты, которые, по его мнению, не представляют собой военные цели.

    Страны Евросоюза в последнее время столкнулись с серией нарушений воздушного пространства беспилотниками на фоне расширения украинских ударов вглубь российской территории.

    В марте дрон повредил дымовую трубу эстонской электростанции, что привело к рассылке экстренных сообщений по всей стране. Позднее беспилотники вновь нарушили воздушное пространство Эстонии и Финляндии, не причинив ущерба. Михал подчеркнул, что Таллин просит не допускать попадания обломков в свое воздушное пространство.

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ереване занял схожую позицию, однако, по данным телерадиокомпании YLE, назвал вторжения дронов неприемлемыми.

    Михал признал технологические трудности, с которыми сталкиваются соседние с Россией и Украиной страны ЕС и НАТО при мониторинге и уничтожении низколетящих военных беспилотников. Он добавил, что Эстония закупает новые радиолокационные системы и уже располагает средствами противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник в марте в очередной раз нарушил воздушное пространство Эстонии. Власти республики потребовали от Киева исключить подобные инциденты.

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о падении украинских дронов на территории своей страны.

    Даже выход ОАЭ из ОПЕК оказался не способен сбить геополитическую премию за нефть. Стоимость барреля, наоборот, достигла нового исторического максимума за четыре года. Однако забывать о потере члена ОПЕК не стоит. Это бомба, которая еще не разорвалась, но не рвануть она просто не может. Когда рынок нефти поразит новый шок? Подробности

