МОК приостановил работу профильной комиссии по киберспорту
Международный олимпийский комитет свернул работу комиссии по киберспорту из-за сильного внутреннего сопротивления признанию видеоигр полноценной спортивной дисциплиной.
Организация временно прекратила деятельность специализированной группы по развитию цифровых видов спорта, передает ТАСС со ссылкой на японское издание Livedoor.
По информации журналистов, внутри комитета сохраняется серьезное противодействие интеграции гейминга в традиционное олимпийское движение.
В январе глава структуры Кирсти Ковентри разослала письмо участникам подразделения с предложением пересмотреть стратегию развития. Она отметила необходимость более комплексного подхода, соответствующего общим целям комитета.
Представители организации заявили: «Деятельность комиссии завершилась».
Ранее, в октябре, комитет обоюдно отказался от проведения профильной Олимпиады в Саудовской Аравии. Стороны решили развивать цифровые амбиции разными путями. О намерении организовать подобные соревнования сообщалось в июне 2024 года, а сама комиссия была создана в сентябре 2023 года после проведения тематической недели.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет ранее объявил о создании киберспортивной Олимпиады.
Специальная комиссия по данному направлению была создана в 2023 году. Российские атлеты намеревались выступить на этих соревнованиях на общих основаниях.