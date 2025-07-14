Открыто наследственное дело после смерти скульптора Церетели

После смерти скульптора Церетели открыто наследственное дело в Москве

Tекст: Вера Басилая

Согласно данным декларации за 2021 год, Церетели был собственником шести земельных участков общей площадью 17,3 тыс. кв. метров. За ним также числится два жилых дома 163 и 407 кв. метров, пять квартир, площадью от 70 до 201 кв. метра, 30 нежилых помещений, от 73 до 7,8 тыс. кв. метров. Кроме того, согласно декларации, ему принадлежали восемь автомобилей, в том числе Mercedes-Benz, Rolls-Royce и Bentley, передает РИА «Новости».

Также Церетели был руководителем некоммерческого культурно-просветительского фонда Московского музея современного искусства, который занимается «деятельностью по предоставлению прочих финансовых услуг». Церетели возглавлял Центр профессионального художественного творчества, сферой деятельности которого значится «деятельностью учреждений культуры и искусства».

По данным сервиса «БИР-Аналитик», Церетели был учредителем ООО «Арка холдинг», эта компания занимается арендой и управлением недвижимостью. При этом 40% доли в компании принадлежит его дочери Елене, руководящей галереей искусств Церетели.

Известный российский художник и скульптор Зураб Церетели скончался на 92-м году жизни после продолжительной болезни.

Скульптора Зураба Церетели похоронили в Дидубийском пантеоне Тбилиси рядом со своей супругой Инессой Андроникашвили.

На общем собрании Академии художеств новым президентом избрали внука Зураба Церетели, который ранее был врио руководителя организации.