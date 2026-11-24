В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.1 комментарий
Главу военторга «Второй фронт» арестовали за финансирование экстремизма
Суд в Москве арестовал главу военторга «Второй фронт» Линквиста
Дорогомиловский районный суд Москвы отправил под стражу на два месяца главу сети магазинов армейского снаряжения «Второй фронт» Антона Линквиста.
Обвиняемому инкриминируют финансирование экстремистской деятельности по части 1 статьи 282.3 УК РФ, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Мосгорсуда.
«Второй фронт» является одной из крупнейших сетей военторгов в России. В Москве работают три торговые точки. Основателем и владельцем компании выступает Антон Линквист.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре архитектор из Иванова получил 8,5 года за финансирование террористической организации. В сентябре Мосгорсуд оставил под стражей жителя столицы Артема Миняйло по делу о финансировании экстремизма. В августе в Петербурге задержали гражданина ФРГ за финансирование экстремизма