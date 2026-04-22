Работница краснодарского ПВЗ меняла золотые украшения на пустые коробки
В Краснодаре задержали 29-летнюю сотрудницу пункта выдачи заказов, которая оформляла отказы на ювелирные украшения, а сами изделия сдавала в ломбард.
Представитель маркетплейса обратился в полицию после того, как инвентаризация выявила недостачу товаров на сумму более 115 тыс. рублей. Инцидент произошел в пункте выдачи на улице Тургенева, сообщает пресс-служба МВД по Краснодару.
Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемой. Ею оказалась 29-летняя жительница Моршанска Тамбовской области, ранее не имевшая проблем с законом. В отделе полиции она призналась в содеянном.
Выяснилось, что женщина заказывала золотые украшения, а при их поступлении оформляла отказ. На склад она возвращала пустые коробки. Два браслета, кольцо и цепочку злоумышленница сдала в ломбард, получив за них 43 780 рублей.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о краже. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил сотрудника пункта выдачи заказов к полутора годам принудительных работ за хищение товаров.
Жительница Омска получила три года колонии за попытку кражи с маркетплейса на 15 млн рублей.
В Москве неизвестные злоумышленники начали массово воровать оставленные у дверей посылки.