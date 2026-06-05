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При атаке дронов в Азовском море погибли пять азербайджанских моряков
В Таганрогском заливе Азовского моря беспилотники атаковали два грузовых судна, следовавших в Ростов-на-Дону за зерном, жертвами стали пять граждан Азербайджана.
Ударам дронов в ночь на пятницу подверглись два теплохода – «Натра» и «Циркон», передает РИА «Новости» со ссылкой на Axar.az.
Суда направлялись из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна.
«Погибшие являются гражданами Азербайджана», – говорится в сообщении.
В судно «Натра», шедшее под флагом Белиза с 12 членами экипажа, попали четыре беспилотника. Двое моряков погибли, пожар удалось потушить. Теплоход остается на плаву, к нему направлены два буксира. В судно «Циркон» под флагом Палау, на борту которого находились 14 человек, также зафиксировано четыре попадания. Три члена экипажа погибли, остальные покинули догорающий теплоход на спасательных шлюпках.
Все находившиеся на судах моряки были гражданами Азербайджана, нанятыми в частном порядке. Выживших спасли проходящие мимо суда и доставили в порт Ейска. Заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что ответственность за атаки на гражданские суда несет киевский режим.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая беспилотник атаковал турецкое грузовое судно в Черном море. В апреле жертвами удара украинского дрона по сухогрузу в Азовском море стали три человека.