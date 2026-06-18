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    18 июня 2026, 18:00 • Общество

    Чем российские спутники для СВО лучше «Старлинка»

    Чем российские спутники для СВО лучше «Старлинка»
    @ bureau_1440

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Российские войска смогут управлять беспилотниками тем же способом, как это делают ВСУ – из космоса, с помощью спутниковой связи. Как устроена российская низкоорбитальная спутниковая группировка, в чем ее преимущества перед американским «Старлинком» и какие еще новые возможности она даст российским Вооруженным силам в зоне спецоперации?

    На встрече с участниками СВО президент Владимир Путин заявил, что Россия наращивает спутниковую группировку, которая будет обеспечивать связь наших войск и управление беспилотниками. На вопрос одного из бойцов о перспективах управления российскими дронами по спутниковому каналу, как это делает неприятель, президент сказал:

    «Бюро 1440» звучало уже неоднократно, скажу еще раз, ничего здесь такого сверхсекретного нет, – структура, которая занимается этой низкоорбитальной спутниковой группировкой, она ничем не уступает «Старлинку», может быть, даже чем-то и превосходит». А министр обороны Андрей Белоусов добавил: «Даже лучше».

    Таким образом, президент России завершил интригу относительно приоритетов использования низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет». Но в чем именно превосходство «Рассвета» перед «Старлинком»?

    В основе обоих проектов лежит принцип широкополосной передачи данных с помощью множества спутников на низкой орбите. Связь, обеспечиваемая геостационарными спутниками, работающими на высоте около 36 тысяч км, характеризуется большой задержкой сигнала, не дает должного покрытия в высоких широтах, а самое главное – требует большой наземной инфраструктуры. В то время как технологии, применяемые в системе «Рассвет», позволяют в десять раз увеличить скорость передачи данных (с 100 Мбит/с до 1 Гбит/с на абонентский терминал) и существенно снизить задержку передачи данных (с 700 мс до 70 мс).

    Следует учесть, что «Рассвет» создавался позже, чем Starlink, в силу чего его разработчики получили возможность изучить американский опыт, оптимизировав ряд решений. Например, для «Рассвета» выбрана оптимальная высота орбиты – 800 км (вместо 500-600 км Starlink), что дает больший охват территории Земли каждым спутником без ущерба для качества сигнала.

    В результате российская спутниковая группировка может обеспечивать такую же или большую производительность при значительно меньшем численном составе.

    Так, если группировка Starlink составляет 10 тыс. спутников, глобальное покрытие «Рассвета» обеспечат всего 250 спутников (к 2035 году планируется вывести на орбиту 900). Соответственно снижаются затраты на запуск спутников и обслуживание группировки. Масса одного спутника у «Рассвета» в 10 раз меньше, чем у Starlink (80 кг против 800). Это позволяет запускать больше аппаратов одной ракетой-носителем и снижает стоимость вывода на орбиту, облегчает модернизацию и обновление группировки.

    Еще одним преимуществом «Рассвета» является межспутниковая лазерная связь. В настоящий момент Starlink также начинает ее внедрять, но в российском проекте она заложена в основу системы изначально. Лазер дает возможность передавать гораздо большие объемы информации, чем радиоканалы, и обеспечивает более высокую степень ее защиты.

    Кроме того, космическая лазерная связь снижает зависимость от наземных шлюзовых станций, оснащенных мощными антеннами, которые выступают ретрансляторами сигнала со спутника для наземных сетей, упрощает управление группировкой и повышает автономность системы, позволяя аппаратам оперативно обмениваться телеметрией, маршрутами трафика, данными о положении друг друга. Также спутники, объединенные лазерной связью, создают орбитальную сеть, обеспечивающую надежное глобальное покрытие без наземной инфраструктуры в каждом регионе.

    Starlink ориентирован на сравнительно густонаселенные регионы, где наземную инфраструктуру легче развернуть и проще обеспечить ее функционирование, в то время как «Рассвет» способен обеспечивать интернетом труднодоступные малозаселенные районы,

    где строительство наземных станций затруднено, да и не оправдано, а также в Арктике и в океанических просторах. Кроме того, это обеспечивает большую устойчивость к внешним воздействиям.

    Терминалы Starlink передают информацию по собственным протоколам, что усложняет взаимодействие с существующими сетями. «Рассвет» использует архитектуру на базе 5G Non-Terrestrial Networks (NTN), в результате чего спутники работают как базовые станции 5G, что обеспечивает интеграцию с наземными сетями 5G и готовность к будущим стандартам связи.

    Кто спорит, у Starlink есть главное преимущество – это уже полноценно функционирующая группировка, на основе которой действует большинство ударных систем неприятеля и построена система связи и управления ВСУ. Теперь аналогичная система создается в интересах российских Вооруженных сил.

    В марте текущего года был осуществлен пакетный запуск 16 спутников «Рассвет». А уже в мае министру обороны Андрею Белоусову было доложено, что российские беспилотники уже подключаются к станциям спутниковой связи отечественного производства. Можно предположить, что

    пока масштаб боевого использования группировки ограничивается испытаниями, однако есть основания ожидать, что ее полноценное применение в интересах ВС РФ начнется до конца года.

    Вспомним, как напугало противника появление российских БПЛА, управляемых с терминалов Starlink, в глубоком тылу ВСУ, после чего Киев стал требовать от Илона Маска «отрубить» российским военным доступ к системе. «Рассвет» обеспечит нашим ударным беспилотникам устойчивый и защищенный от воздействия РЭБ канал управления. Проще говоря, управление дальним тяжелым БПЛА можно будет сравнить с тем же процессом для FPV-дрона на оптоволокне – оператор получает надежный канал, обеспечивающий отличную «картинку» и столь же эффективную возможность управления.

    Внедрение собственной низкоорбитальной группировки даст российским войскам полную осведомленность о происходящем на вражеской территории, а также возможность мгновенного реагирования на ситуацию на поле боя. Например, батарея РСЗО сможет получать картинку и координаты мобильной пусковой установки противника, замаскированной под грузовую фуру - и сразу открыть огонь. Пилоты ВКС смогут получать информацию о появлении в зоне их действия вражеских ЗРК, а операторы дронов о мобильных огневых группах, чтобы уничтожить неприятеля или его обойти.

    В настоящий момент значительная часть логистики на ЛБС и в ближнем тылу осуществляется беспилотными системами. Однако полноценно управлять наземным роботоризированным комплексом (НРК) оператор может или в пределах прямой видимости, или посредством неустойчивого радиосигнала. Отчасти выручает применение ретрансляторов, что значительно усложняет систему. Но наилучшим выходом является установка на НРК терминала спутниковой связи. Он же, установленный на тяжелый беспилотник-бомбардировщик, даст российским войскам аналог украинской «Бабы яги».

    Широкополосный интернет станет основой для любой автоматической системы управления войсками (АСУВ). Такая система способна радикально улучшить управление всем войсковым организмом – от одиночного бойца до группы армий. АСУВ со спутниковой связью важна не только как разведывательно-ударный комплекс, но и как система материально-технического и санитарно-медицинского обеспечения войск.

    Десятилетиями системы связи были слабым местом российской (советской армии). Появление низкоорбитальной спутниковой группировки даст возможность не только улучшить управление беспилотниками, но и в целом создаст новое качество российских Вооруженных сил.

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